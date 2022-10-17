Con giáp nam nào không bao giờ quên người yêu cũ, dễ xiêu lòng trước đối phương khi gặp lại ?

Tâm linh - Tử vi 17/10/2022 07:32

Các chị em nên bỏ qua những con giáp nam này nếu không muốn tình duyên đau khổ.

Tuổi Ngọ

 

Tuổi Ngọ nổi tiếng là mạnh mẽ, dũng cảm, dám xông pha đương đầu mọi thử thách trong cuộc sống. Nhưng khi đã rơi vào lưới tình, mọi ưu điểm ấy bỗng “không cánh mà bay”, thậm chí còn dễ bị rơi vào trạng thái thụ động. Con giáp này có thể không còn giữ liên lạc hay cảm tình đặc biệt với người xưa, nhưng cũng không đến mức hận thù ghét bỏ.

 

Chỉ cần người cũ có một chút động thái, vài cuộc điện thoại hay tin nhắn hỏi thăm, chẳng cần phải khóc lóc cầu xin, cô nàng tuổi Ngọ cũng đã xiêu lòng muốn nối lại tình xưa.

 

Tuổi Mão

 

Đàn ông tuổi Mão chưa bao giờ thực sự quên người cũ. Họ suy nghĩ nhiều và hay dằn vặt trăn trở. Họ khá cực đoan nên lời chia tay khi nói ra đều cay nghiệt khiến người nghe tổn thương sâu sắc. Những câu nói đau lòng như "không muốn gặp lại nữa" hay "hối hận vì đã ở bên nhau" được tuổi Mão thốt ra không một chút do dự, rồi sau đó nghĩ lại thấy bản thân thật ác độc.

 

Con giáp nam nào không bao giờ quên người yêu cũ, dễ xiêu lòng trước đối phương khi gặp lại ? - Ảnh 1

Thời gian xoay vần rồi họ dần hiểu ra, hận cũng bởi vì yêu. Chỉ cần người cũ có ý định muốn quay lại, họ sẽ chẳng do dự cùng người xưa đốt lại lửa tình và bù đắp lỗi lầm. Thậm chí họ còn có thể từ bỏ vợ con hiện tại để quay lại mối tình xưa.

Tuổi Mùi

 

Tuổi Mùi trọng tình cảm, dễ yêu đấy nhưng cũng dễ hận lắm. Yêu một người không hề đơn giản, chia tay người ấy lại càng là điều vô cùng phức tạp, khổ đau. Bởi không dễ dàng yêu thương một người nên khi đã bắt đầu thì sẽ rất khó để buông tay.

 

Có thể hạnh phúc nhất thời khiến bạn quên đi những chuyện đã qua, nhưng hình ảnh người cũ không làm sao xóa bỏ hoàn toàn, chỉ chờ thời cơ xuất hiện, dễ dàng “đe dọa” đến cuộc sống bình yên hiện tại của bạn.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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