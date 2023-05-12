Con cưng của Phật Tổ: 3 con giáp sinh ra ở vạch đích, chẳng cần bon chen, sống thiện lành, tài lộc tự khắc đến tay

Tâm linh - Tử vi 12/05/2023 15:37

3 con giáp dưới đây có được may mắn và giàu có không chỉ bởi tại số mà còn bởi cách đối nhân xử thế.

Tuổi Hợi

Năm 2023, là năm có cục diện Tam Hợp với người tuổi Hợi nên hứa hẹn sẽ là một năm tuyệt vời, rực rỡ thành công. Các bạn tuổi Hợi sẽ được sao cát tinh chiếu mệnh nên có thể đón lộc từ quý nhân, gặp nhiều may mắn trong sự nghiệp và cuộc sống.

Đối với những người cầm tinh con lợn, năm nay là một năm vận khí tốt, rất dễ được thăng chức, tăng lương, sự nghiệp đi lên như diều gặp gió. Chỉ cần chăm chỉ và cố gắng phát huy thật tốt khả năng thì cho dù có gặp phải một số rắc rối nhỏ cũng sẽ được quý nhân phù trợ nên dễ dàng giải quyết vấn đề. Tuy nhiên người tuổi này cũng nên dĩ hòa vi quý trong lời ăn tiếng nói để tránh thị phi không đáng có, có như vậy con đường quan lộ mới hanh thông, thuận lợi.

Đối với những người làm ăn kinh doanh, 2023 là thời điểm làm ăn phát đạt, dù gặp khó khăn trở ngại cũng có thể hóa xui thành may. Do đó, hãy tận dụng cơ hội này để đầu tư, mở rộng kinh doanh. Nếu chăm chỉ và luôn tích cực thì có thể may mắn làm đâu thắng đó. Bên cạnh đó, người tuổi Hợi nên nhớ sắp xếp các mục tiêu và đi đúng lộ trình các kế hoạch của mình thì mới dễ dàng đạt được thành công.

Con cưng của Phật Tổ: 3 con giáp sinh ra ở vạch đích, chẳng cần bon chen, sống thiện lành, tài lộc tự khắc đến tay - Ảnh 1
Năm 2023, là năm có cục diện Tam Hợp với người tuổi Hợi nên hứa hẹn sẽ là một năm tuyệt vời, rực rỡ thành công - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Lý do lớn nhất mà tuổi Tỵ có số giàu có thịnh vượng không phải đến từ sự chăm chỉ hay cần cù mà là do vốn dĩ sinh ra đã giàu có hoặc được hạ sinh trong 1 gia đình giàu có, họ gặp được rất nhiều điều may mắn trong cuộc sống và không bao giờ phải lo lắng về các vấn đề tiền bạc. Những người tuổi Tỵ thường có quý nhân phù trợ, từ nhỏ đã sống xa hoa hơn người, tiêu xài tiền xa hoa. Tuy nhiên nếu muốn kinh tế ổn định thì phải biết tiết kiệm và chịu khó hơn nữa.

Con cưng của Phật Tổ: 3 con giáp sinh ra ở vạch đích, chẳng cần bon chen, sống thiện lành, tài lộc tự khắc đến tay - Ảnh 2
Lý do lớn nhất mà tuổi Tỵ có số giàu có thịnh vượng không phải đến từ sự chăm chỉ hay cần cù mà là do vốn dĩ sinh ra đã giàu có - Ảnh minh họa: Internet

Tuối Tý

Không phải ngẫu nhiên mà tuổi Tý lại được đứng đầu 12 con giáp. Họ được cho là những người vô cùng xuất sắc, vừa thông minh, lại có tư duy sắc sảo và đặc biệt là khả năng phản ứng nhanh trước mọi tình huống. Thậm chí, tuổi Tý còn có linh tính rất tốt, khi người khác còn chưa biết có chuyện gì thì họ đã đoán được vài phần và chuẩn bị sẵn giải pháp cho mình. Nhờ vậy, trong cuộc sống. tuổi Tý thường tránh được nhiều tai họa, phần nhiều cũng là do sự cẩn trọng và linh tính rất tốt của họ. 

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Tý thường dễ thành công khi tuổi đời còn trẻ không chỉ nhờ sự nhạy bén với thời cuộc mà còn ở lối sống của họ. Họ kiếm được nhiều tiền, nhưng đa số lại không thích tiêu xài hoang phí, "mạnh tay" như một số con giáp khác, mà sống rất giản dị và khiêm nhường. Họ không thích màu mè mà quý trọng những gì đi vào thực chất. Họ không tiếc tiền với những người mà họ yêu quý và những món bắt buộc phải chi. Nhưng với những thứ phù phiếm hay những kẻ không xứng đáng, dù một đồng tuổi Tý cũng sẽ không lãng phí. 

Chính vì khả năng quản lý tài chính xuất sắc này mà tuổi Tý càng sống lại càng trở nên giàu có, hầu như chẳng bao giờ rơi vào cảnh túng thiếu mà ngày càng bình an, viên mãn hơn.

Con cưng của Phật Tổ: 3 con giáp sinh ra ở vạch đích, chẳng cần bon chen, sống thiện lành, tài lộc tự khắc đến tay - Ảnh 3
Tuổi Tý còn có linh tính rất tốt, khi người khác còn chưa biết có chuyện gì thì họ đã đoán được vài phần và chuẩn bị sẵn giải pháp cho mình - Ảnh minh họa: Internet

 (*) Bài viết chỉ mang tính tham khảo và chiêm nghiệm.

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