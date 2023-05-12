Đúng thứ 7 (13/5/2023): Tý thông minh, sáng dạ nên 'thăng quan tiến chức', riêng có 2 con giáp sẽ gặp phải 'vận đen'

Tâm linh - Tử vi 12/05/2023 03:28

Tử vi thứ 7 (13/5/2023) sẽ như thế nào với các con giáp? Tuổi nào sẽ 'lên ngôi'? Và tuổi nào sẽ gặp phải 'vận đen'?

Tuổi Thìn

Chịu ảnh hưởng của cục diện sao xấu nên Tuổi Thìn trong ngày Thứ Bảy 13/05/2023 này sẽ phải đối diện với hết phiền muộn này đến áp lực khác. Bạn luôn nỗ lực không ngừng nghỉ để mang về cho tập thể những thành tích tốt nhất nhưng mọi thứ chẳng được ghi nhận. Nhưng cũng đừng vì thế mà quá bi quan, tiếp tục cố gắng và hoàn thành tốt công việc của mình là điều tốt nhất mà bạn nên làm.

May mắn với Tuổi Thìn là sẽ có quý nhân đến bên trợ giúp, bạn có thể vượt qua những chông gai thử thách trong thời điểm hiện tại một cách dễ dàng hơn. Tinh thần trách nhiệm của bạn là điều chẳng ai có thể chối cãi được.

Tuy nhiên, trong ngày vận khí không tốt như hôm nay thì những tranh cãi mâu thuẫn giữa Tuổi Thìn với những người thân thiết nhất trở nên ngày một gay gắt hơn. Nếu không sớm tìm cách hóa giải, mọi việc có thể đi theo chiều hướng xấu hơn nhiều đó. 

Đúng thứ 7 (13/5/2023): Tý thông minh, sáng dạ nên 'thăng quan tiến chức', riêng có 2 con giáp sẽ gặp phải 'vận đen' - Ảnh 1
Chịu ảnh hưởng của cục diện sao xấu nên Tuổi Thìn trong ngày Thứ Bảy 13/05/2023 này sẽ phải đối diện với hết phiền muộn này đến áp lực khác - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tuổi Tý được Thực Thần trợ lực nên công việc tiến triển như mong đợi. Con giáp này thông minh, sáng dạ, nhanh nhẹn hơn người nên biết cách lôi kéo khách hàng. Lộc lá đa phần đến từ công việc tay trái hoặc những người làm tự do. 

Nhưng tình cảm lại đi xuống vì lâm Tương Hại. Nhiều cặp đôi cãi nhau, suýt dẫn đến chia tay, bực bội không có cách hòa giải. Phần lớn cũng là con Tý khá nóng tính, cứng đầu nên càng cãi càng thêm dầu vào lửa. 

Bản mệnh gặp cục diện Thổ khắc Thủy nên phải hết sức lưu tâm trong vấn đề tiền nong. Nay không nên cho mượn tiền, dù đối phương là người thân thiết đến đâu, nguy cơ bị cắt liên lạc rồi quỵt tiền rất cao.

Đúng thứ 7 (13/5/2023): Tý thông minh, sáng dạ nên 'thăng quan tiến chức', riêng có 2 con giáp sẽ gặp phải 'vận đen' - Ảnh 2
Tuổi Tý được Thực Thần trợ lực nên công việc tiến triển như mong đợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tử vi hôm nay Thứ Bảy ngày 13/5/2023 tuổi Đinh Sửu (Thủy, 27 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu): Đừng cố gắng làm điều gì khi đang trong ngày nghỉ, bởi dễ gặp phải nhiều việc tới với mình, dễ gặp điều bất ngờ hoặc là công việc đã hẹn trước. Sức khỏe trong ngày không tốt hoặc phải lo lắng nhiều. Cần nên tôn trọng ý kiến lẫn nhau, dễ có sự bất hòa, nói nhiều. Có tài lộc nhưng dễ hao.

Tử vi ngày 13/5 Thứ Bảy tuổi Ất Sửu (Kim, 39 nam Thủy Diệu nữ Mộc Đức) : Trong ngày chớ dại mà dính líu tới những chuyện của người khác bởi dễ bị làm ơn mắc oán hoặc hàm oan. Đề phòng có người kích bác hay nói xấu. Sẽ nhận tin xa tốt liên quan tới tình cảm của mình hoặc người thân, có tin buồn liên quan tới sức khỏe. Ngày có sự thay đổi về công việc. Nếu có tài lộc chỉ là lộc của hạn kỳ vay mượn, tạm ứng.

Đúng thứ 7 (13/5/2023): Tý thông minh, sáng dạ nên 'thăng quan tiến chức', riêng có 2 con giáp sẽ gặp phải 'vận đen' - Ảnh 3
Sức khỏe trong ngày người tuổi Sửu không tốt hoặc phải lo lắng nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tuổi Quý Sửu (Mộc, 51 nam Vân Hớn nữ La Hầu) Thứ Bảy ngày 13/5/2023: Tuổi Quý Sửu trong ngày cần phải đề phòng có sự phản phúc, hoặc sự việc xảy ra sẽ không dễ dàng như mình tính toán. Nên cẩn trọng trong mọi việc, dễ gặp sự trách oán, phiền lòng. Trong ngày dễ gặp phải nhiều điều khó khăn, trắc trở, hoặc phải làm việc vất vả mới có kết quả. Sức khỏe không tốt. Nên có sự nghỉ ngơi. Có tin buồn. Chuyện vui chơi, tình cảm không nên kéo dài gặp điều bất lợi và hao tốn.

Tử vi ngày 13/5 Thứ Bảy tuổi Tân Sửu (Thổ, 63 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu): Trong ngày sẽ có nhiều vấn đề liên quan tới thay đổi công việc, cũng sẽ có những công việc đang bị bỏ dở hay gián đoạn. Trường hợp mà có tài lộc thì cũng chỉ là của hạn kỳ vay mượn, tạm ứng. Không nên dính líu đến những chuyện của người khác dễ bị làm ơn mắc oán, hàm oan. Chú ý đề phòng có người kích bác hoặc nói xấu mình. Có tin không tốt về chuyện tình cảm của mình hoặc của người thân, và có tin buồn về sức khỏe.

* Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm!

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