3 con giáp 'chuột sa chĩnh gạo', thăng quan tiến chức trong ngày 12/5/2023

Tử vi ngày 12/5/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dậu có được sự hỗ trợ từ nhiều phương diện.

Công việc: Trong công việc người tuổi Dậu may mắn có người hỗ trợ nhiều phương diện trong sự nghiệp.

Tài lộc: Tài chính vượng phát, tiền tài được cải thiện.

Sức khỏe: Nên thăm khám nha khoa khi thấy răng có dấu hiệu không tốt.

Tuổi Dậu có được sự hỗ trợ từ nhiều phương diện - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Với sự xuất hiện của Tam Hợp cục, người tuổi Tuất có thể đón nhận những tin tốt lành, may mắn trong sự nghiệp. Con giáp này tạo dựng được những mối quan hệ tốt đẹp và duy trì trong suốt một thời gian dài. Nhờ vậy, bạn có thể được giúp đỡ kịp thời khi cần.

May mắn còn đến với con giáp này trong chuyện tiền bạc, bản mệnh được lộc trời ban nên tài vận tăng tiến, tiền bạc ào ào đầy ắp túi. Song người tuổi Tuất vẫn cần có kế hoạch chi tiêu hợp lý chứ đừng vung tay quá trán, cứ tiêu xài hoang phí thì tiền nhiều đến mấy cũng sẽ đến lúc cạn kiệt.

Ngũ hành tương sinh nên càng thúc đẩy chuyện tình cảm thêm khởi sắc, các cặp đôi sẽ trải qua những giây phút thăng hoa trong tình yêu, có thêm kỷ niệm đẹp gắn kết hai người lại với nhau. Dù đôi lúc vẫn còn chút tranh cãi, giận hờn nhưng sau cùng tình yêu vẫn vượt qua được tất cả.

Người tuổi Tuất có thể đón nhận những tin tốt lành, may mắn trong sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Sáu ngày 12/5/2023, vận trình tài lộc của tuổi Hợi có nhiều khởi sắc. Con giáp này biết cách làm những gì để có nguồn thu nhập tốt hơn và giờ là lúc bản mệnh được hưởng thành quả. Hãy chi tiêu thông minh và có kế hoạch hợp lý để sau không phải lo lắng quá nhiều vì vấn đề tiền bạc.

Vận trình sự nghiệp cũng có quý nhân nâng đỡ nên công danh cũng theo đó mà khởi phát. Nhìn chung con giáp này sẽ có cơ hội thể hiện được tài năng, tạo tiền đề phát triển cho tương lai, đường thăng tiến cũng nhờ vậy mà mở rộng vô cùng.

Tuy nhiên, vận trình tình cảm của con giáp này lại chưa được suôn sẻ. Đôi khi đừng quá so đo trong tình yêu, cứ nghe con tim mách bảo và đưa ra lựa chọn phù hợp cho mình. Càng suy nghĩ đôi khi sẽ lại càng sai lầm.

Thứ Sáu ngày 12/5/2023, vận trình tài lộc của tuổi Hợi có nhiều khởi sắc - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm!