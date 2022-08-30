Có duyên kinh doanh, có tài buôn bán, 3 con giáp có khả năng kiếm tiền siêu đỉnh, dễ thắng lớn khi đầu tư bất động sản, có lộc lớn khi hùn vốn làm ăn trong tháng 9 tới, cuối năm giàu sụ

Tâm linh - Tử vi 30/08/2022 13:20

Những con giáp này có tài năng trong lĩnh vực kinh doanh. Họ dễ buôn may bán đắt, thu về nguồn lợi đáng kể.

Tuổi Tuất

Theo các chuyên gia phong thủy, những tháng cuối năm Nhâm Dần 2022 được dự báo sẽ mang đến những mối quan hệ tốt đẹp và ‘sinh ra tiền’ cho người tuổi Tuất. Với khả năng giao tiếp và sự khéo léo, người tuổi Tuất càng có cơ hội phát triển về công danh, tiền bạc.

Dưới góc nhìn phong thủy, tuổi Tuất năm 2022 vừa gặp quý nhân Tam Hợp lại được cát tinh chiếu mệnh nên vận thế đã tốt còn trở nên rực rỡ hơn. Nếu muốn phát triển và thành công, tuổi Tuất cần chủ động tìm kiếm cơ hội, tham gia vào việc đầu tư bất động sản, vàng hoặc chứng khoán để tăng cơ hội sinh lời.

Có duyên kinh doanh, có tài buôn bán, 3 con giáp có khả năng kiếm tiền siêu đỉnh, dễ thắng lớn khi đầu tư bất động sản, có lộc lớn khi hùn vốn làm ăn trong tháng 9 tới, cuối năm giàu sụ - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Năm nay tài lộc của tuổi Tuất được đánh giá là rất tốt, đặc biệt là những người sinh vào tháng 4, 5 và 6 (âm lịch). Theo đó, những người sinh vào thời gian này có thể thu được tài khí của lưu niên Nhâm Dần dẫn tới tiền bạc hanh thông, rủng rỉnh. Dù là làm công ăn lương hay tự thân làm chủ thì dòng tiền cũng dôi dư, thậm chí thu nhập nguồn phụ còn rực rỡ hơn nguồn chính với phần lớn từ đầu tư kinh doanh bất động sản.

Tuổi Tý

Những người thuộc con giáp này có đầu óc rất thông minh, nhạy bén, tầm nhìn sâu rộng. Bạn có tiềm năng kinh doanh và rất có năng lực nhìn xuyên suốt vấn đề một cách chính xác.

Khi cơ hội xuất hiện, các con giáp khác dễ dàng bỏ qua nhưng người tuổi Tý lại có thể nắm bắt cơ hội này ngay lập tức. Chính vì thế họ mới trở thành người giàu có mà người tuổi khác không có được. Những tháng cuối năm nay, những người tuổi Tý sẽ gặp cơ hội tốt, thu hoạch khá, tiền gửi ngân hàng cũng nhiều.

Có duyên kinh doanh, có tài buôn bán, 3 con giáp có khả năng kiếm tiền siêu đỉnh, dễ thắng lớn khi đầu tư bất động sản, có lộc lớn khi hùn vốn làm ăn trong tháng 9 tới, cuối năm giàu sụ - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Trong số 12 con giáp, 3 con giáp sau bẩm sinh có đầu óc kinh doanh và rất giỏi trong việc đầu tư, quản lý tài chính. Chính vì vậy, nhờ sức lao động và tài năng của bản thân, họ có thể trở nên giàu có.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ rất thông minh, điềm đạm trong mọi việc. Họ có tham vọng lớn, không thích sống an phận. Người tuổi này từ lâu đã lên kế hoạch cho cuộc sống của riêng mình.

Họ giỏi tiết kiệm, không thích tiêu pha hoang phí. Con giáp này có tài trong việc đầu tư, kinh doanh.

Họ đầu tư kinh doanh một cách có lý trí, kế hoạch. Người tuổi này tin rằng họ nên tiêu tiền vào những nơi hữu ích và phải đầu tư thì mới sinh lời. Đương nhiên, con giáp này sẽ được Thần Tài ưu ái.

Mặt khác, người tuổi này cực kỳ sáng tạo, linh hoạt và biết cách lập kế hoạch. Họ không bỏ lỡ bất cứ cơ hội kiếm tiền nào. Chính vì con giáp này rất tỉ mỉ trong việc lập kế hoạch nên chỉ cần được trao cơ hội, họ sẽ hoàn thành mục tiêu một cách xuất sắc.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.

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