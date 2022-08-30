Đúng mùng 1 tháng 9: Top 3 con giáp liên tục được Thần Tài rót lộc, tiền chất chật két cứ vơi lại đầy, đường công danh phất lên như diều gặp gió, thăng quan tiến chức ầm ầm, tài vận sáng bừng, giàu sang phú quý

Khát vọng được phát triển, khẳng định bản thân của người tuổi Rồng như một ngọn lửa rực cháy, có thể thiêu đốt tất cả những khó khăn, nguy hiểm ở phía trước. Họ cũng thuộc những người bị ảnh hưởng sâu sắc bởi quyền lực, địa vị và cuộc sống xa xỉ.

Do có cát tinh soi chiếu, con giáp này liên tiếp nhận được tin vui trong sự nghiệp, tài vận và tình cảm. Sự nghiệp thăng tiến như diều gặp gió khiến cho thu nhập tăng lên phi mã. Con giáp này có thể nhanh chóng trở nên giàu có, sở hữu nhiều bất động sản tiền tỷ và xe hơi đắt tiền.

Thời gian trước đây, vận thế của người tuổi Thìn không thuận lợi, khiến cho cuộc sống gặp nhiều khó khăn trắc trở. Nhưng tháng 9 sắp tới, vận thế của người tuổi Thìn có sự chuyển biến vô cùng khả quan.

Tuổi Thân

Những người cầm tinh con giáp tuổi Thân trước đây do chịu ảnh hưởng của hung tinh nên tài vận của con giáp này lao đao, mọi việc gặp nhiều phiền phức, khó khăn, làm việc gì cũng dễ rơi vào cảnh thất bại.

Từ tháng 9 tới, tài bạch cung xuất hiện cát tinh văn xương nên nếu có thể nắm bắt được cơ hội, không chỉ may mắn ngập tràn mà tuổi Thân còn đón nhận “mùa xuân của cuộc đời”.

Ảnh minh họa

Không chỉ thành công rực rỡ trong công việc, người tuổi Thân còn rủng rỉnh, giàu có về tiền bạc, có thể nhanh chóng tậu nhà mua xe.

Ngoài ra, con giáp này cũng hết sức thăng hoa, viên mãn trong tình cảm, hôn nhân gia đình.

Tuổi Dậu

Thời gian trước đây, vận trình của người tuổi Dậu không được thuận lợi. Cuộc sống của con giáp này gặp nhiều khó khăn, trắc trở. Bản mệnh đôi khi cũng nản lòng về tình cảnh khổ sở trước mắt.

Tuy nhiên, con giáp này sắp bước vào giai đoạn khổ tận cam lai. Tử vi dự báo rằng, từ tháng 9 tới, vận thế của người tuổi Dậu sẽ chuyển biến theo chiều hướng tích cực. Con giáp này có cát tinh soi chiếu nên nhận nhiều tin vui trong sự nghiệp, tài vận và tình duyên.

Sự nghiệp và tiền tài của tuổi Dậu tăng lên như diều gặp gió, thu nhập của bản mệnh không ngừng tăng. Tuổi Dậu có thể "một bước lên tiên", hưởng cuộc sống đủ đầy hơn, không cần lo tới cái ăn cái mặc.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.