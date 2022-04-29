Chuyện tình mình thì không biết nhưng QUÂN SƯ TÌNH YÊU cho người khác thì không ai bằng là ĐẶC ĐIỂM của các con giáp lạ đời

Cùng đón xem con giáp nào nhé!

Tuổi Ngọ

Theo bói tình duyên, những người tuổi Ngọ không hề có bề dày kinh nghiệm trong chuyện tình cảm đâu nhé. Mọi thứ họ biết được chỉ có thể là do được chứng kiến thôi. Tuy nhiên cứ hễ nói tới chuyện yêu đương, con giáp này chém gió phần phật, kiểu như họ từng trải rất ghê gớm. Nguyên nhân là vì họ được đi nhiều nơi và hiểu biết nhiều sự việc nên kiến thức xã hội của họ rất vững. Nếu gặp bất cứ việc gì khúc mắc nào cần lời giải quyết, đặc biệt về chuyện tình cảm, bạn có thể tìm tới con giáp này để gửi gắm tâm sự. Họ sẽ trở thành chuyên gia gỡ rối tơ lòng nhanh và hiệu quả giúp bạn.

Tuổi Dậu

Sở hữu con mắt tinh tường, trí tuệ thông minh hơn người, nên những ai cầm tinh con Gà thường sáng suốt trong mọi chuyện, bao gồm cả phương diện tình cảm.

Kể cả trong công việc và tình yêu, người tuổi Dậu luôn giữ cho mình cái đầu sắc lạnh, nhìn nhận mọi việc từ góc độ thực tế, không mơ mộng hão huyền nên mọi việc diễn ra khá trôi chảy, họ cứ việc thẳng tiến tới đích.

Con giáp này được mệnh danh là "quân sư tình yêu" cực mát tay. Bởi vậy, nếu bạn chưa có người thương và muốn tìm người sánh bước tận cuối con đường thì hãy nhờ sự mối lái từ "bà mai" mát tay này nhé!





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Tuổi Mão

Theo tử vi những người tuổi Mão, trông vẻ bề ngoài của họ tuy yếu đuối, dịu dàng nhưng bên trong họ lại sở hữu một trái tim sắt đá lắm đấy nhé. Đây là nguyên nhân vì sao chúng ta hiếm khi thấy những người tuổi Mão này bi lụy trong chuyện tình yêu. Đối với họ, khi có một mối tình chấm dứt thì cũng đồng nghĩa với việc bản thân họ được tận hưởng khoảng trời tự do hoàn toàn mới. Vì thế họ không hề đau buồn hay nhớ lại những nỗi đau trong quá khứ mà thay vào đó, họ sẽ tích lũy kinh nghiệm bản thân từ đó giúp mọi người gỡ rối chuyện yêu đương khá hiệu quả.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!!



https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chuyen-tinh-minh-thi-khong-biet-nhung-quan-su-tinh-yeu-cho-nguoi-khac-thi-khong-ai-bang-la-dac-diem-cua-cac-con-giap-la-doi-464053.html