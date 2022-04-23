Cưới 3 con giáp nữ này như với được HŨ VÀNG HŨ BẠC, hậu vận SUNG SƯỚNG ai ai cũng mơ ước không thôi

Là con giáp nữ phúc hậu, nữ tuổi Tuất có tính cách giản dị, không thích sống phù phiếm, làm việc có tâm và rất biết cách sắp xếp cuộc sống.

Sau khi kết hôn, cô ấy là một người vợ đảm việc nhà giỏi việc xã hội, luôn giữ nhà cửa gọn gàng, ngăn nắp, không luộm thuộm, chăm chồng chăm con cực kỳ mát tay.

Vì vậy nên không khí gia đình luôn êm ấm, hòa thuận, cô nàng tuổi Tuất cũng sẽ là chỗ dựa vững chắc nhất cho chồng mỗi khi mệt mỏi. Bạn mà cưới họ thì cũng không phải lo đến chuyện ngoại tình vì họ đích thực là con giáp nữ yêu là cưới, ghét lăng nhăng.

Dù chồng có ước mơ và dự định gì đi chăng nữa, Tuất cũng luôn là người ủng hộ chồng hết mình. Đặc biệt là cô nàng Nhâm Tuất sinh năm 1982 và Giáp Tuất 1994.

Tuổi Sửu

Chịu ảnh hưởng nặng nề bởi quan niệm truyền thống, tư tưởng bảo thủ, vừa chân thành lại thận trọng, phụ nữ cầm tinh con giáp này không bao giờ có khái niệm giả dối, nhất là về phương diện tình cảm. Tuy không sở hữu khả năng ứng biến nhanh nhạy, không giỏi trong việc thể hiện cảm xúc, nhưng lại có trái tim hết mực chân thành, tinh thần điềm đạm, đáng là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho mọi người xung quanh. Khi đã yêu, con giáp này sẽ chung tình trọn kiếp, dành sự tin tưởng tuyệt đối cho nửa kia, không hề toan tính. Họ đặt lợi ích bản thân dưới đối phương, hy sinh đam mê, sở thích để cả hai luôn tìm thấy sự đồng điệu trong tâm hồn.

Thế mới nói, đây chính là nàng giáp chung tình nhất quả đất. Yêu là nghĩ ngay tới chuyện kết hôn, có một gia đình hạnh phúc để ngày ngày được chăm bẵm, chứ không phải kiểu đứng núi này trông núi nọ, đợi “ong bướm trăng hoa” vây quanh.

Tuổi Thìn

Các bạn nữ tuổi Thìn sinh ra đã là một người may mắn, được tổ tiên phù hộ, cuộc đời suôn sẻ, ít gặp phải khó khăn, tai ương.

Sau khi kết hôn thì vợ chồng hòa thuận, quý mến thương yêu lẫn nhau. Ngoài ra nữ tuổi Thìn còn có thể giúp chồng thăng quan tiến chức, mang lại phú quý cho gia đình chồng.

Với tài năng, sự hiểu biết, con giáp nữ này là trợ thủ đắc lực giúp đỡ bạn đời trong việc tạo dựng sự nghiệp thành công nên cả hai luôn tâm đầu ý hợp, cả đời sung sướng, giàu có. Càng lớn tuổi, số mệnh “phu nhân giàu có” của con giáp này càng tăng cao.

Sự nghiệp của chồng con giáp này tốt hơn vì có vợ nâng đỡ. Đặc biệt là các bạn nữ Bính Thìn 1976 và Mậu Thìn 1988.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!!