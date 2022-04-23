2022-2027: Các con giáp bước vào thời kỳ THIÊN THỜI, ĐỊA LỢI, NHÂN HOÀ

Theo tử vi phong thủy, chặng đường 5 năm tới của con giáp tuổi Mùi khá thuận lợi nhưng không phải lúc nào cũng thẳng băng, toàn màu hồng.

Hầu như cuộc sống của họ phải “tự lực cánh sinh, tự thân vận động” và cũng gặp những trắc trở sóng gió. Thế nhưng dù khó khăn nhất họ cũng chưa bao giờ nghĩ phải buông xuôi.

Với sự quyết đoán, kiên cường, con giáp này cũng tự đặt mục tiêu cao ở bản thân và cố gắng từng bước hoàn thành nó.

Và cũng chính lúc khó khăn như vậy, một cánh cửa khác lại bật mở, họ nhìn ra cơ hội, ra con đường khác từ chính sự bế tắc.

Đặc biệt, người tuổi Mùi rất có năng khiếu phán đoán trong lĩnh vực tài chính, đồng tiền vào tay họ tự khắc sẽ sinh sôi nảy nở, họ xoay sở khá tốt trong vấn đề quản lí tài chính và biết cách tạo thêm thu nhập cho bản thân.

Nhờ vậy, tuổi Mùi đã vươn lên gặt hái được tài lộc. Do đó đây là một trong những con giáp tiền tiêu mỏi tay, cứ vơi lại đầy trong 5 năm tới.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu tư chất thông minh, tư duy linh hoạt, rất giỏi trong việc nắm bắt các thời cơ tốt. Ngoài ra, con giáp này bẩm sinh đã mang số mệnh may mắn nên thường được Thần Phật phù hộ và có quý nhân trợ giúp khi gặp khó khăn, hiểm nguy.

Trong vòng 5 năm tới, do có cát tinh xuất hiện trong Phúc Đức Cung nên con giáp này sẽ có được cơ hội may mắn để thực hiện những mong ước của bản thân và tạo dựng một cơ hội thành công rực rỡ. Chính vì thế mà người tuổi Dậu không còn phải lo lắng về tiền bạc cũng như chịu bất cứ áp lực nào trong cuộc sống nữa.

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý sinh ra thông minh, lanh lẹ, khôn ngoan lại nhìn xa trông rộng. Vì vậy, trên con đường sự nghiệp cũng như các lĩnh vực khác đều đạt được những vị trí đáng kể.

Không những vậy, con giáp này lại có số mệnh may mắn, giàu sang hơn người. Theo tử vi phong thủy, trong 5 năm tới, vận may tài lộc của họ lại càng siêu vượng.

Bản thân đã thông minh giỏi giang lại may mắn, biết đâu trong thời gian này sẽ trúng số hoặc đạt được vận may hiếm có từ sự đầu tư làm ăn.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!!