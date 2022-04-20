Những con giáp xây dựng CƠ ĐỒ từ HAI BÀN TAY TRẮNG, không thích NHỜ VẢ, luôn TỰ LÀM CHỦ cuộc sống của chính mình

Trong số 12 con giáp, những người thuộc tuổi này thường có tài năng lãnh đạo, quản lí rất tốt. Hơn nữa, những người tuổi Mão còn được mọi người ngưỡng mộ bởi sự thông minh, sáng tạo, nhanh nhẹn tháo vát của mình.

Từ trước đến nay, người tuổi Mão chẳng bao giờ nghĩ tới việc ỷ lại vào người khác. Đa số trường hợp đều là mọi người tin tưởng, dựa dẫm vào Mão, chứ con giáp này chẳng mấy khi mở lời nhờ vả ai. Con giáp tự lập này cảm thấy mình muốn thực hiện điều gì thì tốt nhất là im lặng mà thực hiện ngay, không cần phải nhờ vả bất cứ ai cả. Nếu như nhờ vả người khác, Mão sẽ mất đi quyền chủ động, muốn làm việc gì cũng phải thảo luận với người kia, khiến con giáp này bị phân tâm. Vì thế mà có khi kết quả công việc còn không lý tưởng bằng việc làm một mình.

Theo tử vi , người tuổi Mão tin tưởng vào chính bản thân mình hơn những người khác nhiều. Bởi con giáp này tự đặt ra cho mình những yêu cầu rất cao, việc gì cũng muốn mình phải làm thật tốt.

Tuổi Sửu

Từ trước đến nay, người tuổi Sửu chẳng bao giờ nghĩ tới việc ỷ lại vào người khác, đa số trường hợp đều là mọi người tin tưởng, dựa dẫm vào họ, chứ họ chẳng mấy khi mở lời nhờ vả ai.

Con giáp tự lập này cảm thấy mình muốn thực hiện điều gì thì tốt nhất là im lặng mà thực hiện ngay, không cần phải nhờ vả bất cứ ai cả.

Nếu như nhờ vả người khác, họ sẽ mất đi quyền chủ động, muốn làm việc gì cũng phải thảo luận với người kia, khiến họ bị phân tâm, vì thế mà có khi kết quả công việc còn không lý tưởng bằng việc làm một mình.

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất là những người nhân hậu, tốt bụng, sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh. Con giáp này có thể vì người khác mà quên đi lợi ích của bản thân mình. Những người này coi trọng danh dự và chữ tín, một khi đã hứa, tuổi Tuất nhất định sẽ thực hiện. Tuổi Tuất là những người sống ngay thẳng, thật thà và tốt bụng. Con giáp này không bao giờ vì tiền tài, vật chất, địa vị mà đánh mất đi giá trị, phẩm chất của con người mình. Dù làm việc gì, tuổi Tuất cũng nghĩ cho lợi ích của cộng đồng, tập thể.

Tuổi Tuất họ không những không muốn dựa dẫm vào bất kì người nào, mà ngược lại, Tuất còn muốn mình trở thành điểm tựa cho người khác nữa. Sự độc lập này một phần cũng do bản tính ham hư vinh của con giáp này mang tới. Tuất muốn người khác nhìn mình bằng con mắt ngưỡng mộ, muốn mình trở thành tấm gương cho người khác noi theo.

Người tuổi Tuất không sợ chịu khổ, nỗ lực tiến về mục tiêu, dù gặp phải trở ngại hay thất bại cũng không chùn bước. Nhờ sự kiên trì và may mắn nhận được sự giúp đỡ từ quý nhân, người tuổi Tuất sẽ gặt hái được thành công trong sự nghiệp, sống giàu có sung túc.

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