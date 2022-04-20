Sinh ra vất vả bốn bề, nhưng những con giáp MẠNH MẼ này chưa bao giờ lùi bước, về già cuộc sống SUNG TÚC đúng nghĩa

Tâm linh - Tử vi 20/04/2022 22:52

Những con giáp sinh ra đã mệnh khổ, tuy nhiên không bao giờ lùi bước trước khó khăn. Ông trời có mắt, đến khi về gia tiền tài và sự nghiệp có đủ.

Tuổi Dần

Phụ nữ tuổi Dần đặc biệt rất vất vả. Nhất là chị em "Giáp Dần", đầu tắt mặt tối, vất vả đêm ngày, lúc nào cũng trong tâm thế tất bật hối hả bận rộn. Phụ nữ tuổi Dần kể ra thường khá lận đận trong tình duyên, tuổi trẻ thì phải lăn lộn nhiều nghề, nhiều công việc khác nhau để kiếm tiền.

Phụ nữ tuổi Dần rất "máu lửa", họ "máu lửa" từ cách sống đến cách làm việc. Họ không bao giờ thích nịnh bợ tâng bốc ai, họ cũng không bao giờ chủ ý "dìm ai" để "mình nổi". Họ sống ngay thẳng phân minh. Ai tốt với họ 1 họ sẽ tốt lại gấp 100, còn ai hại họ họ sẽ không bao giờ cho cơ hội quay lại. Với cách họ làm việc cũng vậy, họ luôn làm việc hết 200% sức lực, họ thông minh, có tầm nhìn rộng xa lại trung thực, ngay thẳng vậy nên chuyện thành công đối với phụ nữ tuổi Dần chỉ là chuyện 1 sớm 1 chiều.

Chỉ cần phụ nữ tuổi Dần cứ giữ mãi "cái chất" của mình, cứ hăng say làm việc thì đảm bảo chỉ sau tuổi 40, việc tậu nhà mua xe, tiền tiết kiệm đến cả trăm triệu là điều đương nhiên.

Tuổi Mùi

Cuộc đời của phụ nữ tuổi Dê trước là đắng cay sau ngọt bùi, tuổi trẻ khó khăn hơn, tài lộc bùng nổ vào tuổi trung niên, chất lượng cuộc sống được cải thiện một cách toàn diện. Họ có nhiều mối quan tâm và sở thích, chân thành và có mối quan hệ tốt. Họ được bao quanh bởi một số lượng lớn các mối quan hệ chất lượng cao. Vì vậy, dù làm ngành gì cũng có quý nhân xoay chuyển, kiếm được nhiều tiền.

Sinh ra vất vả bốn bề, nhưng những con giáp MẠNH MẼ này chưa bao giờ lùi bước, về già cuộc sống SUNG TÚC đúng nghĩa - Ảnh 1
Các quý cô tuổi Mùi thường có suy nghĩ già dặn hơn so với tuổi đời của mình.

Các quý cô tuổi Mùi thường có suy nghĩ già dặn hơn so với tuổi đời của mình. Họ thường bị nói là "ghê gớm, độc tài" tuy nhiên đó điều là lời của những người chưa từng trải qua những điều mà phụ nữ tuổi Dần phải nếm trải. Bạn có thể nhìn chung quanh mình, những người phụ nữ tuổi Mùi hầu hết đều rất giỏi giang, họ có thể kiếm ra rất nhiều tiền. Tất cả đều không phải nhờ sự may mắn, hay gì mà đó là thành quả từ sự nỗ lực, cố gắng, đều là "máu - mồ hôi - nước mắt" của họ.

Tuổi Sửu

Nếu ví phụ nữ tuổi Dần là "lửa" thì phụ nữ tuổi Sửu sẽ là "nước", bởi tính cách của các quý cô "cầm tinh con Trâu" luôn là trầm lặng, nhẹ nhàng, sâu lắng. Nếu xếp hạng các con giáp nữ chịu thương chịu khó, hiền lành nhất mà tuổi Sửu đứng thứ 2 thì chẳng ai dám đứng thứ 1.

Phụ nữ tuổi Sửu hay sống theo chủ nghĩa cam chịu nhẫn nhịn. Và chính vì cái tính này mà họ thường phải chịu nhiều thiệt thòi, vất vả. Phụ nữ tuổi Sửu không thích sân si thị phi, cũng chẳng muốn hơn thua với ai, họ chỉ muốn sống tốt sống tròn cuộc đời của mình. Họ chăm chỉ làm ăn, giỏi quán xuyến việc nhà nên rất được chồng thương, người xung quanh quý trọng giúp đỡ.

Theo tử vi, các quý cô tuổi Sửu thường khá vất vả ở độ tuổi đôi mươi bởi việc tìm "chỗ đứng" cho bản thân, công việc ban đầu không quá ổn định nhưng càng về sau sẽ càng phát triển tốt hơn. Đặc biệt, sau tuổi 35, khi đã ổn định gia đình, đây sẽ là thời điểm để các quý cô tuổi Sửu bứt lên trong sự nghiệp. Trời không phụ lòng người, nhờ sự lương thiện, cũng như chăm chỉ mà phụ nữ tuổi Sửu sẽ có 1 hậu vận an nhàn, sung sướng, tài sản tiền bạc hưng thịnh.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!!

 

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