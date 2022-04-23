Tử vi 12 con giáp THỨ 7 ngày 23/04/2022: Con giáp nào cần CẨN TRỌNG trong chi tiêu để tránh MẮC SAI LẦM trong vấn đề tài chính ?

Xem tử vi của 12 con giáp, tình hình tài chính của người tuổi Tý trong hôm nay có nguy cơ hao hụt do chịu ảnh hưởng của hung tinh Kiếp Tài. Thời điểm này, bản mệnh nên cẩn trọng với túi tiền của mình. Tiền bạc kiếm được vốn đã chẳng dễ dàng, nếu bạn không giữ được sự tỉnh táo sáng suốt trong những vấn đề tài chính thì rất dễ mắc phải sai lầm.

Bù lại, phương diện tình cảm tiến triển bình ổn. Các mối quan hệ gia đình, bạn bè, đôi lứa đều diễn ra hài hòa tốt đẹp. Không khí gia đình ấm áp, tràn ngập tiếng cười tạo ra động lực rất lớn để những chú Chuột cố gắng vượt qua những khó khăn hiện tại.

Hôm nay người kinh doanh cũng nên thận trọng khi đứng trước các quyết định đầu tư. Đây chưa phải thời điểm thích hợp cho những ý tưởng mạo hiểm, nếu cứ vội vàng một cách mù quáng, bạn có thể phải trả giá đắt cho sự nóng vội của mình.

Tuổi Sửu

Thiên Ấn chiếu mệnh, người tuổi Sửu có thể gây ấn tượng tốt đẹp với mọi người xung quanh nhờ cách xử trí vấn đề thông minh của mình. Bạn luôn là người đầu tiên đưa ra cách giải quyết các vấn đề hóc búa, giúp tập thể vượt qua khó khăn.

Người làm ở vị trí cao có thể thể hiện được khả năng lãnh đạo của mình, từ đó nhận được sự kính trọng và khâm phục của cấp dưới. Trong tương lai, bạn sẽ là người chỉ đường dẫn lối, dẫn dắt mọi người tiến xa hơn nữa.

Thổ khắc Thủy cho thấy con giáp này cần phải dành thời gian để trò chuyện với nửa kia của mình nhiều hơn.

Đừng quá bận rộn với công việc mà lờ đi cảm xúc và suy nghĩ của người ấy, cũng như không quan tâm đến các công việc nhà.

Tuổi Dần

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho thấy thứ 7 ngày 23/4/2022 hôm nay, cơ hội để cải thiện vấn đề tài chính hiện tại đến, tuổi Dần hãy nhanh chóng chớp lấy. Hãy trân trọng từng điều nhỏ nhoi vì đó đều là mắt xích quan trọng mang tới thành công và tiền bạc cho bản mệnh sau này.

Thổ - Mộc xung khắc cho thấy mối quan hệ của con giáp này với những người xung quanh không được tốt. Có thể tuổi Dần nêu ý kiến của mình về chủ đề nào đó nhưng không những không được ủng hộ còn bị đối phương chỉ trích, chê bai. Tốt hơn hết là không nên nhiều lời và chớ nóng giận.

Trong ngày mới hôm nay, những việc khởi công tạo tác không tốt với con giáp này. Vì thế bản mệnh nên kiêng cữ thì hơn. Tuổi Sửu cũng nên tranh thủ thời gian để nghỉ ngơi, quan tâm và giúp đỡ người thân trong gia đình.

Tuổi Mão

Thứ 7 này, Thương Quan xuất hiện nhắc nhở người tuổi Mão cần hết sức tập trung vào công việc trong ngày hôm nay để hạn chế những sai sót có thể xảy ra. Tinh thần bất ổn là nguyên nhân chính khiến con giáp này làm việc bệ rạc, đầu óc treo ngược cành cây. Nhất là trong những công việc chung, bạn cần phải có trách nhiệm hơn bởi đó là công sức của rất nhiều người chứ không chỉ riêng mình bạn.

Ngày này, sức khỏe của những chú Mèo không được tốt. Bạn cần chú ý chăm sóc cơ thể nhiều hơn, tránh để công việc và những nỗi lo lắng thường nhật ảnh hưởng nhiều đến tinh thần. Sức khỏe là vốn quý, đừng đánh mất nó vì bất cứ lý do gì.

Trong ngày này, vị trí của Thai thần ở hướng Đông phía trong nhà bếp, bếp lò, phòng giã gạo và phòng thai phụ ở chính. Do đó, không nên tiếp xúc nhiều, dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở nơi này. Bởi việc làm đó có thể làm động Thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi.

Tuổi Thìn

Tử vi hằng ngày của 12 con giáp chỉ ra rằng thứ 7 ngày 23/4/2022 hôm nay, Sửu Thìn tương phá dự báo có những khó khăn mà con giáp này không lường trước được, có thể là do một người mà con giáp này tin tưởng đã gây ra. Khi sự việc chưa rõ thì nên tránh dùng những lời cay nghiệt chê bai người khác.

Ai đó có thể dành cho tuổi Thìn những lời tâng bốc, nịnh nọt một chút khi con giáp này thực hiện được nhiều việc. Tuy nhiên đừng quá khiêm tốn đến mức quay lưng đi. Hẳn nhiên bản mệnh cũng phải có chút thực lực nào đó để người khác đánh giá cao mình, vì vậy hãy tự tin lên.

Thổ khí vượng không hề tốt cho sức khỏe của tuổi Thìn với thể trạng hiện tại, con giáp này nhớ không bỏ qua những biểu hiện nhỏ. Nếu cần thì chữa trị sớm để đề phòng tình hình không tệ hơn trong tương lai.

Tuổi Tỵ

Chính Quan tương trợ, người tuổi Tị theo con đường học hành, nghiên cứu sẽ dễ dàng gặt hái được thành tích đáng nể trong ngày hôm nay. Bạn cảm thấy rất tự tin khi chia sẻ mọi kiến thức mà mình đã biết cho mọi người xung quanh.

Người làm công ăn lương cũng có 1 ngày làm việc đầy hứa hẹn bởi cấp trên sẽ giao cho bạn nhiều công việc quan trọng. Cơ hội đã mở ra ngay trước mắt bạn rồi đấy, chỉ cần bạn có đủ tự tin để nắm bắt mà thôi.

Hỏa sinh Thổ, người tuổi này có mối quan hệ rất hòa hợp với nửa kia của mình. Đôi bên luôn thấu hiểu và bao dung cho nhau. Khi gặp phải bế tắc, bạn có thể chia sẻ với người ấy để đôi bên có thể chung sức vượt qua sóng gió.

Tuổi Ngọ

Thực Thần báo tin vui cho người tuổi tuổi Ngọ trong hôm nay ở phương diện tài lộc, đặc biệt là những ai làm trong lĩnh cực làm ăn kinh doanh. Nếu biết nắm bắt cơ hội, bạn có thể tìm được những cơ hội phát tài cực kỳ đáng giá, lợi nhuận tăng vọt.

Ngay lúc này, bản mệnh có thể thử sức với những lĩnh vực mới hoặc mở rộng quy mô kinh doanh để thu được nhiều lợi nhuận hơn. Với bản lĩnh sẵn có cùng tiềm lực kinh tế hiện tại, không khó để bạn thực hiện những điều đó. Ngoài ra, bạn cũng nên có kế hoạch tài chính rõ ràng, biết tiết kiệm để phòng khi bất trắc, tránh việc bị bất ngờ.

Tuy nhiên, vận trình tình cảm của những chú Ngựa không được suôn sẻ cho lắm. Mâu thuẫn giữa các cặp đôi ngày càng lớn và lặp đi lặp lại nhiều lần, nếu không dành thời gian để điều chỉnh, e rằng mối quan hệ của hai bạn ngày càng đi vào bế tắc. Đây là lỗi từ cả hai khi không dành thời gian quan tâm lẫn nhau, khiến khoảng cách cứ lớn dần mỗi ngày.

Tuổi Mùi

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ 7 ngày 23/4/2022 hôm nay, lục xung cho thấy chuyện bé cũng dễ xé ra to, vì thế tuổi Mùi nên nhường nhịn người khác một chút, đừng cố tranh hơn thua. Nếu không thì rất dễ xảy ra đổ vỡ tình cảm và rạn vỡ mối thân tình của con giáp này và mọi người.

Trong hôm nay, cát tinh sẽ hỗ trợ tuổi Mùi thực hiện nhiều công việc quan trọng. Đây thực sự là một ngày nhiều ý nghĩa với con giáp này, hẳn nhiên bản mệnh cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi có thể trở thành một người hữu ích trong tập thể.



Thổ khí vượng cho thấy sức khỏe của con giáp này chỉ được đảm bảo nếu ngủ đủ giấc và ăn uống đủ chất.

Bản mệnh hãy chi tiền để mua đồ ăn sạch sẽ, đảm bảo chất lượng, đó là cách tốt nhất để phòng tránh mọi bệnh tật.

Tuổi Thân

Thổ sinh Kim, người tuổi Thân rất vượng đào hoa. Bản mệnh dễ dàng gây ấn tượng với người khác giới nhờ cách nói chuyện có duyên của mình. Những ai còn độc thân có thể nhân cơ hội này để tìm ra người phù hợp.

Tuy nhiên, với những người đã lập gia đình thì bạn nên chủ động giữ khoảng cách với người khác giới. Đừng để cảm giác ham vui nhất thời khiến những người trong gia đình phải chịu tổn thương, còn chính bản thân mình lại mang tai tiếng.

Ngày Đinh Sửu, vị trí của Thai thần ở hướng Nam phía trong nhà bếp, bếp lò và nhà vệ sinh. Do đó, thai phụ không nên lui tới tiếp xúc nhiều, dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở nơi này.

Tuổi Dậu

Hôm nay, Chính Ấn mang lại cho người tuổi Dậu sự sáng suốt trong cách giải quyết các vấn đề khúc mắc trong công việc. Nhờ đó, mọi việc diễn ra thuận lợi, hanh thông, không có chướng ngại nào khiến bạn nao núng. Sự tự tin vào năng lực giúp bạn rất nhiều trong cả việc hỗ trợ đồng nghiệp, ghi điểm trong mắt cấp trên.

Tuy nhiên, bản mệnh cũng cần khắc phục tính lười biếng hoặc ỷ lại đôi khi xuất hiện của mình. Bạn cũng nên rèn luyện và đổi mới để mở rộng tư duy của bản thân, đừng giữ những suy nghĩ mãi đi theo lối mòn mà không chịu chấp nhận những ý kiến khác biệt của mọi người.

Đường tình cảm của con giáp này không được suôn sẻ. Các cặp vợ chồng có những mâu thuẫn về chuyện nuôi dạy con cái, đôi bên không ai chịu nhường ai, tranh cãi liên miên khiến không khí gia đình rất ngột ngạt, căng thẳng. Người độc thân vẫn chưa gặp được người ưng ý vì đặt ra những yêu cầu quá cao.

Tuổi Tuất

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp dự báo thứ 7 ngày 23/4/2022 hôm nay, tuổi Tuất chứng tỏ năng lực bằng sự linh hoạt và mềm dẻo trong các nhiệm vụ được giao phó. Sẽ không khó để con giáp này ghi điểm với những người xung quanh, đặc biệt những nhân vật đang để mắt chú ý tới con giáp này.

Tuy nhiên trong ngày hình hại đặc quyền, tuổi Tuất dễ bị đàn áp, điều khiển bởi một người hoặc một thế lực nào đó. Con giáp này nên tìm cách tự lực, đi trên đôi chân của mình thì mới đủ khả năng thoát khỏi những rắc rối trong tương lai.

Thổ khí vượng nhắc nhở tuổi Tuất nên quan tâm hơn tới sức khỏe, đang có dấu hiệu giảm sút. Con giáp này nên dành thời gian nghỉ ngơi, uống nhiều nước hơn và ăn hoa quả tươi, các loại hạt dinh dưỡng.

Tuổi Hợi

Thương Quan báo hiệu một ngày chẳng hề may mắn đối với người tuổi Hợi. Bạn dễ vướng phải tranh chấp, mâu thuẫn với cấp trên. Nếu không có cách giải quyết khéo léo thì quan hệ đôi bên rất dễ rơi vào bế tắc.



Một số người gặp khó khăn trong công việc đừng vội nghĩ đến việc bỏ cuộc. Hãy nghĩ rằng khó khăn cũng chính là dịp để mình rèn luyện bản thân, trở thành một con người tài giỏi và bản lĩnh hơn.

Thổ khắc Thủy, chuyện tình cảm của bản mệnh và nửa kia không được yên bình.

Hãy lắng nghe đối phương giải thích trước khi đưa ra bất cứ lời phán xét nào. Có thể tất cả những gì bạn nghĩ là đúng lại chỉ là hiểu lầm mà thôi.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!!