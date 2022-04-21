Các con giáp cẩn trọng TIỂU NHÂN HÃM HẠI trong vòng 3 tuần tới để tránh VẠ LÂY

Ngũ Quỷ hung tinh xuất hiện trong vận trình tuần mới của người tuổi Tuất cảnh báo bạn về những hung hiểm có thể phải đối mặt trong tuần này. Có điềm báo tiểu nhân quấy phá, đối thủ giở trò cạnh tranh không lành mạnh khiến bạn vất vả tìm cách xoay sở.

Về sự nghiệp, có thể xuất hiện nhiều cản trở mà không rõ lý do dù bạn đã rất nỗ lực. Người tuổi Tuất còn có yếu tố tranh đoạt tiền tài, dễ bị cạnh tranh từ chính anh chị em trong nhà hay đồng nghiệp. Nên giữ khoảng cách trong các mối quan hệ, ở công sở tránh ganh đua, mạo phạm cấp trên, ảnh hưởng xấu thêm đến vận hạn của mình.

Trong tháng này, con giáp khó tránh khỏi những xui xẻo hay đại họa từ trên trời rơi xuống. Cuộc sống của người tuổi Tuất được cho là sẽ có nhiều biến động, tiền tài, sự nghiệp và cả tình duyên dễ lâm vào cảnh trì trệ. Với những người sinh vào mùa xuân, vận mệnh có phần thuận lợi hơn.

May mắn là tài chính của tuổi này về cơ bản khá ổn và bạn hoàn toàn có thể an tâm trong thời gian tới.

Tuy nhiên, để có một năm sung túc bạn sẽ cần phải có một kế hoạch lâu dài nếu muốn nó thăng tiến bền vững. Trước hết hãy bắt đầu bằng kế hoạch tiết kiệm hợp lý nhé.

Mối quan hệ tình cảm của bạn sẽ có những hiểu lầm, cãi vã xảy ra do đôi bên đều khăng khăng bảo vệ nhận định của bản thân. Bởi vậy, tuổi Tuất sẽ cần phải có những thay đổi mới trong tư tưởng mới có thể giúp quan hệ của hai bạn tốt đẹp hơn và tránh đổ vỡ không đáng.

Tuổi Tỵ

Vốn tính bốc đồng cộng thêm sự dụ dỗ có chủ ý của kẻ tiểu nhân, người tuổi Tỵ dễ mắc phải những sai lầm không thể sửa chữa trong 3 tuần tới này. Buồn cho người tuổi Tỵ một nỗi là ban đầu, họ luôn coi đối phương là bạn mà không biết rằng, đối phương chỉ đang cố tình tiếp cận họ với mục đích xấu.

Dưới sự tác động của tiểu nhân, người tuổi Tỵ có xu hướng xa lánh người thân, bạn bè để rồi cuối cùng, lòng trung thành của họ sẽ bị kẻ tiểu nhân lợi dụng, khiến họ làm ra những việc sai trái trong vô thức. Lời khuyên cho tuổi Tỵ là cần thật tỉnh táo, nhận biết rõ ràng ai là người đáng tin cậy và ai là kẻ tiểu nhân, đừng để sự chân thành của bạn bị coi rẻ, bị hãm hại còn ngây ngô biện minh cho kẻ hại mình.

Khối lượng công việc đã khá lớn. Nếu bạn còn không nhanh chóng tìm lại cảm hứng của mình để đối mặt với những lo toan và tất bật hiện tại, hậu quả có thể nghiêm trọng hơn bạn nghĩ đấy. Kết quả không như ý trong tuần này cũng là lời cảnh tỉnh đối với bạn trong thái độ làm việc.

Tuổi Thân

Tuần này tuổi Thân cần chuẩn bị tâm lý bởi vận thế có chiều hướng đi xuống, có thể gặp nhiều thách thức khó ngờ. Đại Hao giáng họa, lại thêm Kiếp Tài chiếu mệnh, tài lộc của bạn có dấu hiệu sa sút khá mạnh.

Tiền chẳng những không kiếm được là bao mà chi tiêu lại chẳng hề ít chút nào. Vừa ra Tết nhưng con giáp này đã có rất nhiều vấn đề cần sử dụng đến tiền, trong đó không thể không kể đến các khoản chi tiêu cần thiết để xây dựng các mối quan hệ. Nhìn tiền bạc liên tục "ra đi" trước mắt khiến bản mệnh không khỏi sốt ruột, lòng như lửa đốt.

Về công việc, có vẻ như sự lười biếng, hưởng thụ trong dịp Tết vẫn chưa kết thúc nên khiến Thân khá mệt mỏi khi phải quay trở lại với guồng quay công việc. Tinh thần rệu rã, đầu óc khó tập trung khiến bạn làm việc cũng không đạt được hiệu suất như mong muốn. Bạn nên xốc lại tinh thần và chăm chỉ để có một năm mới rực rỡ và thành công.

Bên cạnh đó, bạn cũng cần hết sức đề phòng với những dấu hiệu rạn nứt trong mối quan hệ tình cảm của mình. Có những vấn đề đã xảy ra từ lâu nhưng bạn luôn tìm cách né tránh, tự mình dối mình. Thêm vào đó đối phương cũng không phải là người chủ động kết nối tình cảm vì thế mối quan hệ có xu hướng bị nguội lạnh là điều tất yếu.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!!!