Tử vi 12 con giáp ngày 19/04/2022: Con giáp làm 1 được 10?

Vận trình công việc của tuổi Tý trong ngày hôm nay diễn ra khởi sắc hơn trước. May mắn có Thực Thần chiếu mệnh mà con giáp này sớm cải thiện được khó khăn trong vấn đề giao tiếp nói riêng và các mối quan hệ xã hội nói chung. Tuy nhiên, Tý Mùi tương hại nhắc nhở bản mệnh đặc biệt thận trọng trong các mối quan hệ xã giao.

Vận trình tài lộc vô cùng dồi dào. Đặc biệt là người làm kinh doanh có thêm nhiều cơ hội mở rộng quy mô làm ăn, tăng doanh thu.

Vận trình tình cảm giậm chân tại chỗ. Các cặp đôi yêu nhau vẫn đang trải qua những phút giây ngọt ngào, lãng mạn bên cạnh người mình yêu. Nhưng nếu không sớm có kế hoạch hâm nóng tình cảm thì sớm muộn gì cũng rơi vào trạng thái phai nhạt.

Tuổi Sửu

Xem tử vi của 12 con giáp, hôm nay, việc biết lắng nghe sẽ giúp tuổi Sửu tránh được rắc rối trong ngày Thương Quan xuất hiện. Đây là ngày mà bạn nên giữ im lặng và tập trung lắng nghe, nếu muốn thu thập được những thông tin cần thiết cho mục tiêu của mình.

Trong chuyện tình cảm, bản mệnh và người bạn đời luôn thấu hiểu lẫn nhau mà không cần đôi bên phải nói rõ thành lời. Để có thể được như hiện tại, trước nay hai người luôn tâm sự và trao đổi ý kiến với nhau trong mọi chuyện.

Ngày tốt theo Nhị thập bát tú Kiêng cữ: Khởi công tạo tác trăm việc đều không may, thứ nhất là xây cất nhà cửa, cưới gã, khai trương, trổ cửa, tháo nước, đào kinh rạch.

Tuổi Dần

Tài khí ảm đạm trong ngày có sự xuất hiện của Kiếp Tài nhắc nhở người tuổi Dần chớ nên mạo hiểm trong các kế hoạch đầu tư hay chi tiêu vượt mức dự tính. Cứ nhắm mắt dốc tiền đầu tư trong hôm nay rất khó thu về lợi nhuận như mong muốn.

Thổ - Mộc xung khắc, người tuổi Dần có thể vì thế mà gặp phải những chuyện trục trặc trong tình cảm. Điềm báo tử vi cho thấy tình cảm 2 người không gắn kết, dễ tạo cơ hội cho kẻ thứ 3 chen vào. Con giáp này nếu không nhanh chóng nhận ra lỗ hổng trong tình cảm 2 người mà nhanh chóng giải quyết thì có lẽ vết nứt sẽ càng ngày càng lớn.

Tuổi Mão

Vận trình công việc của tuổi Mão trong ngày hôm nay diễn ra thuận lợi. Công việc tiến triển tốt đẹp nên bản mệnh có thể an tâm trút bỏ nỗi lo được mất trước nay. Nhờ có quý nhân tận tình giúp đỡ mà con giáp này sớm tìm ra được đam mê lý tưởng thực sự của chính mình.

Vận trình tình cảm thắm sắc. Đường tình duyên thêm hài hoà, tươi sáng. Đào hoa nở rộ giúp những người độc thân có sức hút kỳ lạ với những người khác giới xung quanh.

Vận trình tài lộc vượng vận. Không kể là người làm kinh doanh hay làm công ăn lương cũng có nguồn doanh thu đáng kể trong ngày.

Tuổi Thìn

Vận trình công việc của tuổi Thìn trong ngày hôm nay diễn ra thăng trầm. Có nhiều thách thức đặt ra trong công việc hiện tại, tuổi Thìn may mắn nhờ có quý nhân giúp đỡ tận tình nên vẫn giữ được chỗ đứng tại nơi làm việc. Con giáp này cần chuẩn bị tinh thần thật tốt để đón nhận những nhiệm vụ quan trọng sắp tới.

Vận trình tình cảm tươi sáng. Đời sống hôn nhân càng thêm viên mãn khi trải qua vô vàn sóng gió, các cặp đôi đã dần tìm ra được tiếng nói chung. Quan trọng hơn tất thảy, sự tôn trọng và bao dung mới là cách mà cả hai vẫn dùng để duy trì tình yêu này.

Vận trình tài lộc có ít nhiều biến động do ảnh hưởng của công việc trong ngày.

Tuổi Tỵ

Thương Quan nhập mệnh, công việc của người tuổi Tị gặp nhiều trở ngại, bản mệnh mệt mỏi vì nhiều lời trách móc, nhắc nhở do không hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, dễ mắc nhiều sai sót.

Hỏa sinh Thổ là tín hiệu đáng mừng cho đường tình duyên của những chú Rắn. Người độc thân chưa suy nghĩ quá nhiều về tương lai nhưng khi người ấy xuất hiện, bạn biết mình cần phải giữ người ấy lại, không thể để tình yêu tuột khỏi tay mình. Hy vọng bạn sẽ tìm được hạnh phúc thuộc về mình.

Tuổi Ngọ

Kiếp Tài nhắc nhở lúc này kể cả tuổi Ngọ có bất cứ điều gì quan trọng muốn nói, hãy tạm thời gác chúng lại ngày hôm nay đã. Bạn cần có thời gian để tìm hiểu thông tin thật kỹ lưỡng trước khi nói ra điều mình muốn. Để người khác mất lòng là không nên.

Trong chuyện tình cảm, người độc thân có thể có nhiều “vệ tinh” vây quanh. Song, hương vị ngọt ngào của tình yêu có thể lấn át lý trí và khiến bạn lựa chọn sai đối tượng. Vì vậy, thời gian này, vẫn nên quan sát thêm một thời gian nữa để xác định tình cảm của đối phương dành cho mình.

Trong ngày này, vị trí của Thai thần ở hướng Nam phía trong phòng giã gạo, nơi xay bột và phòng thai phụ ở. Do đó, không nên lui tới tiếp xúc nhiều, dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở nơi này. Bởi việc làm đó có thể làm động Thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi có đường tài lộc dồi dào, kiếm tiền như nước. Bạn cũng là người chi tiêu rộng rãi nên kiếm nhiều tiêu nhiều, không hề tiết kiệm đến mức thắt lưng buộc bụng nhưng vẫn chi tiêu khá hợp lý.

Thời điểm này, công việc của những chú Dê cũng diễn tiến thuận lợi

Thời điểm này, công việc của những chú Dê cũng diễn tiến thuận lợi, bản mệnh có thể hăng hái nhận những công việc khó, có tính chất thử thách cao để khẳng định năng lực của bản thân. Tuy sẽ có một số lúc vất vả nhưng lại là dịp để bạn phát huy tối đa khả năng cũng như giành được sự chú ý từ cấp trên, mở đường cho sự nghiệp tiến lên.

Tuổi Thân

Vận trình công việc của tuổi Thân trong ngày hôm nay diễn ra khó khăn. Tiểu nhân luôn rình rập xung quanh và sẵn sàng ra tay hãm hại con giáp này bất cứ lúc nào. Nếu như tuổi Thân không thể giữ được cho mình lý trí, sự tỉnh táo và khôn ngoan thì mọi thứ sẽ sớm đổ sông đổ biển.

Vận trình tình cảm êm ấm. Tình yêu ngọt ngào và thắm thiết coi như niềm an ủi lớn nhất giúp người tuổi Thân vượt qua giai đoạn khó khăn trước mắt. Ngũ hành tương sinh còn giúp cho người độc thân sớm tìm được người bạn đời ưng thuận.

Vận trình tài lộc sa sút. Con giáp này cần phải hết sức thận trọng đối với chuyện đầu tư, làm ăn và cả chi tiêu vì đang có điềm báo hao tài.

Tuổi Dậu

Tam Hội xuất hiện hứa hẹn ngày hôm nay mang đến cho tuổi Tuất một món quà thật tuyệt vời từ mọi người xung quanh, từ thế giới tốt đẹp. Vậy thì hãy đón nhận khoảng thời gian ý nghĩa này và tận hưởng chúng một cách trọn vẹn nhất có thể, đừng phung phí nhé.

Thực Thần ghé thăm cho thấy đây là ngày cuối tuần để con giáp tuổi Tuất dành cho bản thân mình để ưu chăm sóc “khu vườn” tâm hồn của mình cách thật cẩn thận, chu đáo. Hãy chắc chắn rằng bạn sẽ nhổ tất cả các cỏ dại đi, để khu vườn ấy được đẹp mắt và xanh sạch nhất có thể.

Sức khỏe của bản mệnh tốt, đủ đảm bảo để cho bạn theo đuổi những mục tiêu cao hơn, xa hơn trong cuộc sống của mình. Thậm chí, những lời động viên của mọi người còn tiếp thêm cho bạn phát triển sức mạnh nội tại.

Tuổi Tuất

Điềm báo hiệu tử vi cho thấy có điều không may xảy ra khi có kẻ tiểu nhân phá đám,vì vậy con giáp này làm gì cũng cần thận trọng tính toán trước sau. Chính Tài nhập cục, con giáp này vẫn có điểm sáng trong ngày khi mà nguồn thu nhập từ công việc chính khá vững vàng nên có tài lộc rủng rỉnh, thoải mái chi tiêu mà không phải lo lắng quá nhiều.

Tuổi Hợi

Vận trình công việc của tuổi Hợi trong ngày hôm nay diễn ra không thuận lợi. Con giáp này dường như đã để cảm xúc riêng tư chi phối khá nhiều tới quá trình làm việc của mình. Nếu không sớm chấn chỉnh lại thái độ làm việc này thì e rằng sẽ còn nhiều rắc rối tìm đến.

Nhờ có quý nhân soi đường chỉ lối mà mối quan hệ tình cảm của các cặp đôi được nâng đỡ phần nào.

Vận trình tình cảm khởi sắc. Nhờ có quý nhân soi đường chỉ lối mà mối quan hệ tình cảm của các cặp đôi được nâng đỡ phần nào. Người độc thân được giới thiệu cho những người phù hợp với mình và khả năng lớn có thể đi xa hơn.

Vận trình tài lộc khá tệ. Đã tới lúc bản mệnh cần tính dần tới các dự án kiếm tiền dự phòng để cải thiện tình hình này.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!!