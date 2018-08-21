Chuyên gia phong thủy tiết lộ những vật bất ly thân giúp xua vận xui trong tháng cô hồn

Theo quan niệm dân gian, tháng Bảy được gọi là "tháng cô hồn". Trong tháng này, mọi người thường kiêng kỵ nhiều thứ và tìm cách hạn chế vận xui.

Chuyện mang những vật dụng hộ thân đem lại may mắn trong tháng Bảy âm lịch là vấn đề được nhiều người quan tâm và tìm kiếm. Chuyên gia phong thủy Nguyễn Võ Uyên Mi - Ảnh: Nhân vật cung cấp Một số người cho rằng trong tháng cô hồn, nên rải đậu đỏ dưới gối nằm để tránh vận xui. Tuy nhiên liệu cách này có mang lại hiệu quả như mong đợi hay không? Để làm rõ, chúng tôi đã liên hệ với chuyên gia phong thủy Nguyễn Võ Uyên Mi (CEO công ty TNH MTV Đông Phương Cát).

Bà Uyên Mi cho rằng, việc rải đậu đỏ dưới gối nằm để tránh xui rủi thật ra chỉ là niềm tin truyền miệng của dân gian chứ chưa hẳn đã có công dụng như mong muốn của mọi người. Chuyên gia cho rằng mọi người nên nấu 5 loại đậu lại với nhau và uống để xua tan vận rủi trong tháng Bảy - Ảnh minh họa: Internet Dựa vào kinh nghiệm nghiên cứu tâm linh nhiều năm, chuyên gia cho biết để giữ thần, chúng ta phải dùng đủ năm loại đậu: Xanh, đỏ, vàng, trắng, đen nấu chung với nhau, vì chúng tượng trưng cho ngũ hành. Khi bạn đem trộn năm loại đậu này lại rồi nấu uống sẽ giúp cải thiện thần trí, đặc biệt là những người lớn tuổi, nếu chỉ một loại đậu thì không hiệu quả.

Ngoài ra, để mang lại may mắn, bạn nên đeo những con vật là quý nhân hoặc lộc thần của mình dựa theo tứ trụ riêng mỗi người sẽ hiệu quả và khoa học hơn. Một cây cảnh phong thủy đặt trên bàn làm việc sẽ mang lại điều tốt lành cho chủ nhân trong tháng Bảy - Ảnh minh họa: Internet Những vật dụng đem lại may mắn cho bạn không chỉ trong tháng Bảy mà cho cả năm có thể là: Con vật trong 12 địa chi từ Tý tới Hợi là quý nhân hay lộc thần của bạn. Một chậu cây cảnh nhỏ để bàn hợp tuổi cũng giúp chủ nhân xua tan vận rủi trong tháng Bảy này. Có thể rước một tượng Phật nhỏ tùy theo tuổi mỗi người. Đây cũng là cách giúp mình an tâm hơn nhiều. Các trang sức như vòng ngà, đá quý hoặc lông đuôi voi cũng là các vật dụng đem lại may mắn nếu chúng là dụng thần của bạn. * Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Chuyên gia phong thủy tiết lộ những người cần đặc biệt cẩn thận trong tháng cô hồn Theo dân gian, tháng 7 âm lịch được gọi là “tháng cô hồn” nên mọi người cần đặc biệt cẩn trọng trong nhiều việc.

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