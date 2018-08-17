Chuyên gia phong thủy tiết lộ những người cần đặc biệt cẩn thận trong tháng cô hồn

Tháng 7 âm lịch là tháng Thân nên sẽ trực xung với Dần do đối đầu trên vòng quỹ đạo Trái Đất. Như vậy tháng này những người mang tuổi Dần nên cẩn thận trong mọi việc, nhất là coi chừng các vết thương ở vùng cơ bắp lớn trên cơ thể và vấn đề về gan.

Trong tháng 7, những người thuộc nhóm Hợi - Mão - Mùi cần đặc biệt cẩn thận - Ảnh minh họa: Internet

Nhóm Hợi – Mão – Mùi cần đặc biệt cẩn thận vì bị tam sát tại Thân – Dậu – Tuất. Cụ thể tại Thân là Kiếp sát, chủ về cướp giật hoặc các vấn đề phiền phức tai hại do người khác giới gây ra. Nếu Hợi – Mão – Mùi có những kế hoạch phẫu thuật thẩm mỹ trong tháng này, hãy nhớ chọn bác sỹ là người cùng giới với mình và đặc biệt cẩn thận chuyện tình cảm.

Ở nhà có tọa hoặc hướng Tây Bắc

Năm 2018 theo đồ hình Phi Tinh thì tháng Bảy âm lịch có Ngũ Hoàng đại sát đóng ở Tây Nam, vì vậy các ngôi nhà có hướng hoặc tọa là Tây Nam sẽ chịu năng lượng xấu này trong suốt tháng. Nếu hướng nhà là Tây Nam ta có thể treo các vật phẩm phong thủy bằng kim loại để giảm bớt sát khí này. Đây tuy chưa phải là cách hữu hiệu nhất nhưng là cách đơn giản và dễ làm nhất cho mọi người. Ngoài ra, gia chủ cũng cần lưu ý không nên đặt bàn làm việc học học hành tại khu vực Tây Nam trong nhà vào tháng này.

Nhóm người kỵ Kim

Nhóm người kỵ Kim cũng nằm trong nhóm người cần cẩn thận - Ảnh minh họa: Internet

Thuyết mệnh lý Tứ Trụ chỉ ra có những người trong tứ trụ (năm, tháng, ngày, giờ) sinh quá vượng Kim. Vì thế Kim trở thành kỵ thần gây mất cân bằng cơ thể dẫn tới nhiều phiền phức, hoặc người có thân quá yếu nhưng Kim lại là Quan tinh. Tháng 7 là tháng dương Kim, vậy nên tùy từng trường hợp mà ta sẽ xét cần bổ sung ngũ hành nào để điều tiết bớt Kim trong tháng 7 này.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.