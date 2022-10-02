Chúc mừng 3 con giáp có vận mệnh đổi gió xoay chiều, tiền chất thành đống trong tuần mới này (3-9/10)

Tâm linh - Tử vi 02/10/2022 22:16

Trong khoảng thời gian này (3-9/10), top 3 con giáp dưới đây được Cát Tinh chiếu cố, vận may ngập tràn nên công việc luôn thuận lợi.

Tuổi Tý

Tý vốn là người thông minh nhưng sống tình cảm, có thể nhìn ra trông rộng dễ dàng thành công trong cuộc sống. Trong cuộc sống, những người tuổi Tý dễ dàng trở thành lãnh đạo làm nên sự nghiệp riêng của mình.

Chúc mừng 3 con giáp có vận mệnh đổi gió xoay chiều, tiền chất thành đống trong tuần mới này (3-9/10) - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tuần mới (3-9/10) cho biết, tuổi Tý được quý nhân che chở nên đường tài lộc vô cùng vượng phát. Nếu là người buôn bán kinh doanh sẽ càng thuận lợi và suôn sẻ vì được cát tinh trợ giúp. Trong thời gian này, những người tuổi Tý sẽ có cơ hội thăng quan tiến chức, cuộc sống vô cùng viên mãn. Đặc biệt, trên con đường tài lộc, Tý sẽ có cơ hội để kiêm được khá nhiều tiền bạc, cuộc sống thăng hoa, viên mãn hơn người.

Đây cũng là thời điểm tốt về tình duyên, với những người tuổi Tý còn độc thân có thể tìm được một nửa ưng ý. Với những người đã có gia đình thì đây chính là thời điểm vô cùng vui vẻ, hạnh phúc.

Tuổi Mùi

Mùi sinh ra đã vốn khôn ngoan, cá tính nên con giáp này không bao giờ chấp nhận sống trong nghèo khó. Con giáp này chăm chỉ kiếm tiền, luôn vươn lên trong cuộc sống nên dù không bám víu vào ai tuổi Mùi vẫn có tài vận sung túc, phúc phần đầy người.

Chúc mừng 3 con giáp có vận mệnh đổi gió xoay chiều, tiền chất thành đống trong tuần mới này (3-9/10) - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cho biết, bước sang tuần mới này (3-9/10), vận may của người tuổi Mùi sẽ đến, đem lại nhiều phúc khí, của cải cũng dần tăng lên, mọi việc suôn sẻ hơn. Người tuổi Mùi cũng có cơ nhận được sự giúp đỡ của quý nhân. Những ngày sắp tới, người tuổi Mùi hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận tài lộc và may mắn, thời gian này họ sẽ đối mặt với nhiều thay đổi theo hướng tích cực, cuộc sống khó khăn có nhiều cải thiện.

Dù sự giúp đỡ là đáng kể nhưng Mùi cần tin vào năng lực của chính mình thì công việc càng thuận lợi hơn. Hơn nữa, hôn nhân của con giáp tuổi Mùi cũng rất ngọt ngào, hòa hợp.

Tuổi Dậu

Những người tuổi Dậu cực kỳ giỏi chiến đấu và có kĩ năng sinh tồn, có nhiều mối quan hệ ngoại giao. Con giáp này luôn có đức tin kiên định và cực kỳ đầu tư cho sự nghiệp của bản thân, dù gặp bất cứ trở ngại nào cũng sẽ kiên trì giải quyết tới cùng.

Chúc mừng 3 con giáp có vận mệnh đổi gió xoay chiều, tiền chất thành đống trong tuần mới này (3-9/10) - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tuần mới (3-9/10) cho biết, con giáp tuổi Dậu sẽ nhận nhiều điều may trong cuộc sống cũng như công việc. Nhờ can đảm, dám nghĩ dám làm, Dậu sẽ chớp lấy cơ hội phù hợp với bản thân. Thời gian này, khi tài vận khởi sắc mạnh mẽ, tiền bạc không còn phải là vấn đề đau đầu của người tuổi Dậu nữa. Con giáp này có thể làm một mà thu ba thu bốn, tận hưởng cuộc sống sung túc đầy đủ.

Ngoài ra, trong thời gian này do không chịu ảnh hưởng của bất cứ hung tinh nào nên vận sức khỏe của người tuổi Dậu rất tốt, không phát sinh bất cứ vấn đề ngoài dự kiến nào.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

3 con giáp được tiên tri nhắc mệnh TRÚNG SỐ CỰC ĐẬM trong tuần mới này (3-9/10)

3 con giáp được tiên tri nhắc mệnh TRÚNG SỐ CỰC ĐẬM trong tuần mới này (3-9/10)

3 con giáp dưới đây bước vào tuần mới (3-9/10) nhờ có tài lộc Trời Phật ban phát mà vận mệnh may mắn hơn người, làm gì cũng ra tiền.

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