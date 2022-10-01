3 con giáp 'có đức mặc sức mà ăn': Tháng 10 trúng số độc đắc, tháng 11 xây nhà lầu, tháng 12 trở thành đại gia nhà đất, nức tiếng xa gần

Tâm linh - Tử vi 01/10/2022 08:50

3 tháng cuối năm 2022, có 3 con giáp sẽ gặt hái nhiều niềm vui tài lộc, giàu có hơn người.

Tuổi Sửu

Sửu mạnh mẽ, giỏi giang và thông minh. Con giáp này vô cùng có chí tiến thủ, Sửu đã định sẵn kế hoạch cho mình nên rất mong muốn có được công việc tốt, nhiều tiền.

3 con giáp 'có đức mặc sức mà ăn': Tháng 10 trúng số độc đắc, tháng 11 xây nhà lầu, tháng 12 trở thành đại gia nhà đất, nức tiếng xa gần - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong 3 tháng cuối năm 2022, con giáp tuổi Sửu có tài vận tăng cao. Được quý nhân phù trợ nên con giáp này gặp nhiều may mắn. Họ nhận được những cơ hội làm giàu. Con giáp này làm ăn buôn bán cũng hanh thông, thuận lợi hơn trước. Cũng nhờ có quý nhân nâng đỡ, bản mệnh gặp được nhiều cơ hội làm ăn tốt, khiến nhiều người phải ngưỡng mộ.

Với người làm ăn, việc kinh doanh buôn bán khá khẩm, nguồn tiền quay vòng đều. Thời điểm này, bạn nên nhanh tay ký kết những hợp đồng mà bạn nhận thấy rằng có giá trị. Với người làm công ăn lương, bạn có khả năng biến thách thức thành cơ hội khẳng định bản thân. Hãy tin tưởng vào con đường mà mình đã chọn, bạn hoàn toàn có thể trở thành người dẫn đầu xu hướng, thu về khoản tiền vừa nhanh vừa nhiều gấp mấy lần người khác. 

Tuổi Thìn

Nhờ sự thông minh và nhanh nhạy nên tử vi dự báo 3 tháng cuối năm này, những người tuổi Thìn sẽ gặp nhiều may mắn về đường tài lộc. Người cầm tinh con Rồng là tuýp người rất sáng tạo trong công việc và luôn mong muốn được dẫn đầu.

3 con giáp 'có đức mặc sức mà ăn': Tháng 10 trúng số độc đắc, tháng 11 xây nhà lầu, tháng 12 trở thành đại gia nhà đất, nức tiếng xa gần - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bản mệnh của con giáp này rất có cơ duyên với việc kiếm tiền. Do vậy, chỉ với một sự đầu tư nhỏ cũng có khả năng mang lại thành công cho người tuổi Thìn . Từ đó, công việc của con giáp này sẽ tiến triển tốt, vận may kéo dài và tiền bạc đến khá dễ dàng.

Nhìn chung, cuộc đời của người cầm tinh con Rồng khá đủ đầy và viên mãn trong 3 tháng cuối năm này. Bên cạnh đó, đây cũng là một trong những con giáp nhận được nhiều lộc của trời ban; vận may tới ào ào giúp chủ nhân gặt hái thành công bất ngờ. Trong thời gian này, thậm chí, đường công danh sáng ngời của tuổi Thìn có thể khiến người khác phải ngưỡng mộ và ghen tỵ.

Tuổi Dậu

Những người tuổi Dậu là con giáp hướng ngoại, có thể kết bạn với tất cả mọi người và có nhiều mối quan hệ hữu hảo. Người tuổi này mang tính cách tự chủ, độc lập. Họ muốn tự mình làm mọi việc.

3 con giáp 'có đức mặc sức mà ăn': Tháng 10 trúng số độc đắc, tháng 11 xây nhà lầu, tháng 12 trở thành đại gia nhà đất, nức tiếng xa gần - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Cuối năm 2022, con giáp tuổi Dậu được dự báo có tài vận vượng phát, sự nghiệp thăng hoa. Người làm công ăn lương có thêm cơ hội phát huy khả năng. Những nỗ lực của họ dần cũng được đền đáp.

Từ giờ đến cuối năm, con giáp tuổi Dậu có may mắn nối tiếp nhau gõ cửa. Người tuổi này có thể được thăng chức, tăng lương hoặc có thêm công việc mới kiếm thêm thu nhập. Con giáp này làm kinh doanh cũng vượng tài vượng lộc, buôn đâu lời đó.

* Thông tin trong bài mang tính tha khảo, chiêm nghiệm!

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