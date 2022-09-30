Thần Tài mở kho lương, Thiên Ấn tọa mệnh vào ngày mai (1/10/2022): Không ai may mắn bằng 3 con giáp này, bước chân ra ngõ gặp quý nhân, vung tay thấy núi vàng núi bạc, giàu sang vô đối

Tâm linh - Tử vi 30/09/2022 07:21

Ngay trong ngày đầu tháng 10 dương lịch, đây là 3 con giáp may mắn nhất, cuộc sống phất lên như điều no gió, làm gì cũng dễ thành công, tiền tình đều viên mãn.

Tuổi Sửu

Thần Tài mở kho lương, Thiên Ấn tọa mệnh vào ngày mai (1/10/2022): Không ai may mắn bằng 3 con giáp này, bước chân ra ngõ gặp quý nhân, vung tay thấy núi vàng núi bạc, giàu sang vô đối - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Sửu sống lịch thiệp và thận trọng. Họ sống có trách nhiệm, không trốn tránh trách nhiệm của mình. Khéo léo trong ứng xử, họ được yêu mến và có nhiều bạn bè. Thêm vào đó, họ kiên nhẫn, tốt bụng và luôn giữ lời hứa.

Bước sang tháng 10 này là lúc tài vận, may mắn của người tuổi Sửu bùng phát, lý do là bởi một thời khắc quan trọng trong cuộc đời họ sẽ được mở ra, người tuổi Sửu có khả năng sẽ gặp được một quý nhân lớn. Nhờ sự giúp đỡ của người này, người tuổi Sửu được kỳ vọng sẽ có sự nghiệp thành công, kiếm được bội tiền, việc thăng quan tiến chức trở nên thuận lợi, thu nhập theo đó mà tăng lên vùn vụt.

Ngay trong những ngày đầu tháng 10 này, bạn sẽ kiếm được khá nhiều tiền và có thể sống dư giả đến hết năm sau nhờ những hợp đồng hoặc thưởng lớn. Ngoài ra vào thời điểm cuối năm, bạn sẽ gặp một cơ hội đặc biệt có thể nhảy vọt trong cuộc sống lên một tầm cao mới.

Tuổi Tỵ

Thần Tài mở kho lương, Thiên Ấn tọa mệnh vào ngày mai (1/10/2022): Không ai may mắn bằng 3 con giáp này, bước chân ra ngõ gặp quý nhân, vung tay thấy núi vàng núi bạc, giàu sang vô đối - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ trời sinh cá tính, nhanh nhẹn, lại bản lĩnh và dám dấn thân. Những người cầm tinh con Rắn dám nghĩ dám làm, không sợ khổ cực và kiên trì theo đuổi đam mê. Thế nên, dù phải trầy trật kiếm tiền, cực khổ vô cùng nhưng Tỵ sẽ có cuộc sống sung túc đủ đầy với bạc tiền rủng rỉnh.

Theo tử vi, ngay trong ngày 1/10 này, con giáp tuổi Tỵ sẽ liên tục đón tin vui tài lộc vào nhà. Với người làm công ăn lương, công việc sẽ tiến triển khá tốt, kế hoạch thực hiện nhuần nhuyễn, phối hợp với đồng nghiệp nhịp nhàng. Với người theo nghiệp kinh doanh, đây là giai đoạn gặt hái được nhiều thuận lợi hơn người. Với những Tỵ đã có gia đình, cuộc sống càng thêm vui vẻ, hạnh phúc.

Người chưa có việc làm thì đến thời điểm này cũng sẽ tìm được công việc phù hợp. Người làm công ăn lương cũng có cơ hội kiếm thêm thu nhập nhờ nghề tay trái. Thu nhập tăng cao giúp con giáp này có thể cải thiện cuộc sống của bản thân và gia đình.

Tuổi Tuất

Thần Tài mở kho lương, Thiên Ấn tọa mệnh vào ngày mai (1/10/2022): Không ai may mắn bằng 3 con giáp này, bước chân ra ngõ gặp quý nhân, vung tay thấy núi vàng núi bạc, giàu sang vô đối - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Tuất rất thật thà, chân thành và tốt bụng, họ sẵn sàng giúp đỡ người khác mà quên đi lợi ích của bản thân. Trong cuộc sống, người này có tính tự lập cao, tuyệt đối không ỷ lại, dựa dẫm vào người khác. Thành công họ đạt được đều dựa trên sự chăm chỉ, kiên nhẫn và cố gắng nỗ lực của bản thân.

Theo tử vi 12 con giáp, bước sang ngày mai (1/10), nhờ có Cát tinh chiếu mệnh, Thần Tài đưa đường chỉ lối, tài lộc của những chú Chó sẽ thăng hoa rực rỡ. Càng về cuối tháng, Tuất càng ăn nên làm ra, công việc hanh thông, làm ăn thuận lợi.

Tháng 10 dương lịch này, những người tuổi Tuất sẽ nhanh chóng lấy lại những gì đã mất. Công việc hanh thông, làm ăn thuận lợi. Chỉ cần bản thân nỗ lực hết mình, Tuất sẽ gặt hái lại những điều xứng đáng với mong đợi.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

3 con giáp mua két sắt đựng tiền đi là vừa, tháng 10 sắp tới người thì lên chức, người lại trúng số độc đắc

3 con giáp mua két sắt đựng tiền đi là vừa, tháng 10 sắp tới người thì lên chức, người lại trúng số độc đắc

Theo tử vi - tướng số, tháng 10 sắp tới chính là thời điểm thăng hoa của 3 con giáp sau. Họ sẽ gặp được những may mắn bất ngờ, thậm chí có thể là bước chuyển biến lớn trong thời gian sắp tới.

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