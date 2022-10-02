3 con giáp được tiên tri nhắc mệnh TRÚNG SỐ CỰC ĐẬM trong tuần mới này (3-9/10)

Tâm linh - Tử vi 02/10/2022 21:41

3 con giáp dưới đây bước vào tuần mới (3-9/10) nhờ có tài lộc Trời Phật ban phát mà vận mệnh may mắn hơn người, làm gì cũng ra tiền.

Tuổi Thìn

Những người tuổi Thìn luôn có định hướng, mục tiêu rõ ràng trong cuộc đời mình. Không ít những lần con giáp này gặp phải khó khăn rồi thất bại nhưng ý chí, lòng quyết tâm, đam mê đang sục sôi trong lòng không cho phép họ chấp nhận thua cuộc.

3 con giáp được tiên tri nhắc mệnh TRÚNG SỐ CỰC ĐẬM trong tuần mới này (3-9/10) - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tuần mới (3-9/10) cho biết, Thần Tài mang đến cho con giáp này những điều tốt lành, vận may tràn ngập khắp nơi và con giáp tuổi Thìn sẽ bất khả chiến bại, mọi sự đều suôn sẻ. Thìn có khả năng thăng tiến trong sự nghiệp, hạnh phúc trong tình yêu và tài chính hanh thông.

Con giáp tuổi Thìn không màng danh lợi, sẽ không bị danh lợi cản trở. Con giáp này chỉ cần tập trung vào ước mơ của mình, tin chẳng rằng bạn có thể phát triển nhanh chóng và đạt được thành công như mong đợi.

Tuổi Ngọ

Ngọ có tính cách chăm chỉ, siêng năng, không ngừng tìm cơ hội đội đời. Soi với những con giáp khác, tuổi Ngọ không phải lúc nào cũng gặp may mắn nhưng nhờ bản lĩnh trời ban mà có thể vượt qua một cách ngoạn mục.

3 con giáp được tiên tri nhắc mệnh TRÚNG SỐ CỰC ĐẬM trong tuần mới này (3-9/10) - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi, Ngọ là con giáp may mắn nhất trong thời điểm khi bước sang tuần mới này (3-9/10). Tiền bạc thi nhau đổ về giúp bạn đổi đời, vận trình vô cùng vượng sắc. Những người tuổi Ngọ tha hồ tận hưởng cuộc sống vinh hoa phú quý, tiền bạc chạm đỉnh đỏ rực. Thần Tài thường xuyên gõ cửa nên vận tài chính của Ngọ cứ hết rồi lại đầy, không còn sợ bất cứ ai cướp công cướp sức của mình.

Phúc phần trời cho còn giúp Ngọ có tuần mới hạnh phúc ấm êm, tình duyên viên mãn khiến ai cũng đỏ mắt ghen tỵ.

Tuổi Tuất

Tuất thuộc nhóm người nhanh nhẹn, thông minh, nhạy bén. Con giáp này biết cách kiểm soát các mối quan hệ, tận dụng chúng để phát triển sự nghiệp.

3 con giáp được tiên tri nhắc mệnh TRÚNG SỐ CỰC ĐẬM trong tuần mới này (3-9/10) - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tuần mới (3-9/10) cho biết vận trình của con giáp này sẽ gặp nhiều thuận lợi. Tiền bạc thi nhau đổ về giúp bạn đổi đời, vận trình vô cùng vượng sắc. Những người tuổi Tuất tha hồ tận hưởng cuộc sống vinh hoa phú quý, tiền bạc chạm đỉnh đỏ rực. Tài vận rất tốt, đường tài lộc lý tưởng, được sự chỉ dẫn của chuyên gia nên có nhiều thành tựu, tiền bạc rủng rỉnh. Về sự nghiệp có bước phát triển ổn định và có chiều hướng đi lên, chỉ cần có thời gian chứng minh thành tích là có thể cân nhắc thăng chức, tăng lương.

Trong chuyện tình cảm, Tuất độc thân cũng nhận được khá nhiều tin vui. Con giáp này sẽ tìm được duyên lành như ý, cả hai tâm đầu ý hợp nên mối quan hệ sẽ lâu dài. Người có gia đình, người yêu, có nhiều thời gian dành cho một nửa của mình nên mối quan hệ khá tốt.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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