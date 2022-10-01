Tử vi 7 ngày đầu tháng 10 (1/7 - 7/7): Không ai may mắn bằng 3 con giáp này, trên có Phật Bà dưới có quý nhân nâng đỡ, vạn sự hanh thông khởi sắc, làm đâu trúng đó, tiền vào như nước

3 con giáp này có đường công danh sự nghiệp thăng hoa thấy rõ, vận trình hanh thông mỹ mãn, thu nhập tăng cao, cuộc sống lên hương.

Tuổi Mão Tử vi 7 ngày đầu tháng 10 (1-7/10) có nói, đây là thời điểm được đánh giá là cát lành đối với người tuổi Mão. Giai đoạn này, thoát khỏi hạn Thái Tuế, bản mệnh này sẽ được quý nhân phù trợ, gặp nhiều may mắn, thăng tiến không ngừng, càng mở mang thêm càng dễ gặt hái thành công rực rỡ. Ảnh minh họa: Internet Với những người làm về kinh doanh, buôn bán hay tự thân làm chủ, công việc làm ăn dễ được thuận buồm xuôi gió, lợi nhuận thu về xứng đáng với công sức bỏ ra. Thời gian này, con giáp may mắn này nên tập trung vào những lĩnh vực mà họ giỏi nhất trong năm nay, ví dụ như thông tin, viễn thông, kinh doanh nội thất, kinh doanh ô tô sẽ dễ thu được thành tựu lớn.

Mão may mắn hơn người khi trong thời gian này có được tình yêu như ý. Người mà bạn mong mỏi bấy lâu nay thực sự cũng có tình cảm với bạn, chỉ là ngại chưa dám nói ra mà thôi. Tuổi Ngọ Trong khoảng thời gian vừa qua, những người tuổi Ngọ phải chịu áp lực lớn về đường tài lộc, sự nghiệp cũng chẳng mấy suôn sẻ. Tuy nhiên, trong 7 ngày đầu tháng 10 (1-7/10), năng lực cá nhân vượt trội sẽ giúp bản mệnh có những bước tiến không ngừng trong sự nghiệp.

Ảnh minh họa: Internet Cụ thể, Ngọ dễ có bước đột phá tại nơi làm việc, giành được những tràng pháo tay tán thưởng, thậm chí là các đối thủ cạnh tranh cũng phải nể phục, kiêng dè bạn. Không chỉ vậy, việc kiếm tiền và làm giàu của con giáp này cũng dễ dàng hơn rất nhiều, hứa hẹn trong tương lai gần sẽ giàu sang phú quý, thăng chức tăng lương đều nằm trong tầm tay. Vận may bắt đầu tan chảy và chạy đến tuổi Ngọ với tốc độ chóng mặt. Trong sự nghiệp, họ sẽ đạt được thành tựu mà mình mong ước bao lâu nay, bên cạnh đó tiền tài vật chất cũng theo đó mà ngày càng tăng thêm. Tuổi Tuất Những người tuổi Tuất rất mạnh mẽ, can đảm, có dũng khí hành động và đổi mới, nên dù có làm trong ngành nghề nào thì họ cũng trở thành cánh tay đắc lực của lãnh đạo. Tử vi dự báo, trong những ngày đầu tháng 7 này (1-7/10), Tuất gặp nhiều may mắn hơn khi được Bồ Tát phù hộ. Ảnh minh họa: Internet Không chỉ đón nhận nhiều phước lành trong cuộc sống, những người tuổi Tuất còn bắt đầu thăng tiến trong công việc, bạn dễ được lãnh đạo cất nhắc lên vị trí cao hơn hoặc tăng lương, tăng thưởng. Người làm đầu tư kinh doanh có thể nhận được tiền lãi từ các mối đầu tư trước đó. Đây là dấu hiệu cho thấy tuổi Tuất đang đi đúng đường. Chỉ cần tiếp tục cố gắng, kiên trì thì tình hình tương lai rất đáng mong đợi. Không chỉ vậy, những người độc thân cũng vượng vận đào hoa, dễ tìm thấy người tâm đầu ý hợp với mình, các cặp vợ chồng cũng hòa hợp, yên ấm. * Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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