Trúng số độc đắc 2 lần trong 10 ngày tới (1-10/10): 3 con giáp đổi vận giàu sang, tiền bạc phủ phê, con cái ăn no mặc ấm, gia đạo hòa thuận yên vui

Tâm linh - Tử vi 01/10/2022 07:49

Trong khoảng thời gian từ ngày 1/10 đến ngày 10/10, những con giáp này sẽ được Bồ Tát che chở mà đón nhận nhiều may mắn. Liệu bạn có nằm trong số đó không?

Tuổi Tý

Tử vi cho biết, từ ngày 1-10/10, người tuổi Tý sẽ được Thần Tài gõ cửa, làm ăn phát tài, tài lộc bỗng chốc tăng vọt. Con giáp này nếu đang làm kinh doanh thì buôn may bán đắt, đơn hàng về ầm ầm. Người làm công ăn lương thì thành tích của bạn sẽ được cấp trên và đồng nghiệp công nhận.

Trúng số độc đắc 2 lần trong 10 ngày tới (1-10/10): 3 con giáp đổi vận giàu sang, tiền bạc phủ phê, con cái ăn no mặc ấm, gia đạo hòa thuận yên vui - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong quãng thời gian này, Tý làm việc gì cũng thuận lợi, suôn sẻ. Không những công việc, sự nghiệp thành công mà đường tình duyên của con giáp này cũng thuận lợi, viên mãn. Sự nghiệp của Tý thăng hoa, con đường làm giàu của bản mệnh không còn bị cản trở giúp bạn kiếm được nhiều tiền bạc, của cải hơn.

Người tuổi Tý nếu còn độc thân sẽ sớm tìm được ý trung nhân của mình. Tất nhiên bản mệnh vẫn cần xem xét kỹ đối phương nhưng cũng không nên quá khắt khe kẻo làm lỡ mối duyên tốt. Người đã có đôi có cặp củng cố tình cảm giúp mối quan hệ thêm bền chặt. 

Tuổi Dần

Trời sinh những người tuổi Dần có tâm hồn tinh tế, nhạy bén. Trong công việc, họ có năng lực làm việc vượt trội, không những vậy còn có tài quan sát, không hành động vội vàng mà chuẩn bị mọi thứ rất tỉ mỉ. Trong khoảng thời gian trước, Dần có thể gặp phải vận đen, nhưng bạn sẽ có cú lội ngược dòng ngoạn mục trong 10 ngày sắp tới (1-10/10).

Trúng số độc đắc 2 lần trong 10 ngày tới (1-10/10): 3 con giáp đổi vận giàu sang, tiền bạc phủ phê, con cái ăn no mặc ấm, gia đạo hòa thuận yên vui - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nếu làm trong lĩnh vực kinh doanh thì Dần sẽ nhận được những cơ hội làm ăn rất có lợi. Lợi nhuận của Dần tăng tiến nhanh chóng, bản mệnh cũng tìm thêm nhiều mối hợp tác lâu dài và đáng tin cậy. 

Với người làm công ăn lương, sự nghiệp có chiều hướng đi lên. Bản mệnh có cơ hội thể hiện tài năng của bản thân. Nhờ tài năng của mình, Dần sẽ tỏa sáng, khẳng định được khả năng của bản thân trên con đường phía trước.

Tuổi Hợi

Tử vi dự báo, trong 10 ngày sắp tới đây (1-10/10), người tuổi Hợi sẽ đón vận may tài lộc bùng nổ. Không cần tìm kiếm đâu xa khi cơ hội để phát tài vốn ở ngay trước mắt. Chỉ cần Hợi chăm chỉ và chịu khó thì cuộc đời sẽ sang trang mới.

Trúng số độc đắc 2 lần trong 10 ngày tới (1-10/10): 3 con giáp đổi vận giàu sang, tiền bạc phủ phê, con cái ăn no mặc ấm, gia đạo hòa thuận yên vui - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Những người làm kinh doanh có thể ký được hợp đồng mới, mang lại nhiều lợi nhuận. Thêm vào đó, khách hàng ra vào nườm nượp, doanh thu cũng tăng lên đáng kể. Dường như mọi chuyện đang diễn ra rất suôn sẻ. Trong thời gian này, tuổi Hợi sẽ được Thần Tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu. Bản mệnh có cơ hội xây dựng sự nghiệp vững chắc, tài vận dồi dào giúp những ngày tháng sau đó không cần lo lắng nhiều về cơm áo gạo tiền.

Không chỉ tài lộc mà chuyện tình cảm của Hợi cũng khá thăng hoa. Cả hai đã dành cho nhau nhiều thời gian hơn, hiểu nhau nhiều hơn. Người còn độc thân sẽ có cơ hội tìm thấy nửa kia của mình trong những bữa tiệc liên hoan với bạn bè.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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