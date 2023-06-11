Chúc mừng 3 con giáp đặt chân vào sổ PHÁT TÀI trong 7 ngày tới (11/6-18/6), Quý Nhân nâng đỡ, MAY MẮN phủ đầy, bất ngờ trúng ĐỘC ĐẮC, trăm sự như ý, vạn sự cát tường

Tử vi hằng tuần của 12 Con Giáp dự báo từ 11/06/2023 đến 17/06/2023, Tuổi Dậu đang đứng trước những quyết định quan trọng về tình cảm. Tuy nhiên, đây có lẽ chưa phải là thời điểm thuận lợi mà Con Giáp này đưa ra lựa chọn cuối cùng. Có lẽ bản mệnh sẽ cần thêm thời gian để suy nghĩ thêm cho thấu đáo, sáng suốt hơn.

Đầu tuần tài lộc về nhà ào ào, Con Giáp này có sự khéo léo và nhạy bén trong chuyện làm ăn, nên nắm bắt tốt mọi cơ hội. Tuy nhiên, Tuổi Dậu cần phải xem xét lại các mối quan hệ xã giao của mình, bản mệnh rất dễ mù quáng tin người, cuối cùng tự làm hại chính mình.

Trong tuần có điềm báo hung tinh chủ về ưu tư phiền muộn ghé thăm, Tuổi Dậu lo lắng những chuyện chưa xảy ra mà không dám tiến bước. Người độc thân bị mọi người xung quanh giục giã đã có phần mệt mỏi nhưng vẫn chưa đủ can đảm để thay đổi cuộc sống của mình ngay lập tức.

Phương diện công danh sự nghiệp của Tuổi Dậu tuần này không có nhiều may mắn. Con Giáp này có nỗi phiền muộn khi bị cấp trên khiển trách về thái độ làm việc thiếu chuyên nghiệp của mình. Bản mệnh cần phải chấn chỉnh lại tinh thần và tập trung hơn, có như vậy mới cải thiện được vận trình.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ dần khẳng định được vị thế của mình trong mắt lãnh đạo. Với thái độ quyết tâm không lùi bước trước khó khăn, bạn dám nhận những công việc mà người khác tìm cách trốn tránh. Tương lai, bạn sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng.

Chuyện làm ăn có nhiều điểm sáng vào cuối tuần, khi bạn dần khẳng định được vị thế của mình trên thị trường. Bạn buôn bán trung thực nên nhận được sự tin tưởng của khách hàng, ai mua hàng của bạn cũng sẽ muốn quay lại vào tuần sau.

Ảnh minh họa: Internet

Sao Thái Dương chiếu mệnh cho thấy bạn vốn có nhân duyên khác giới khá tốt. Với người độc thân, bạn có thể tự gặp được người ưng ý mà không cần người khác giới thiệu. Nếu có thiện cảm với ai, hãy chủ động kéo gần khoảng cách, đừng rụt rè e ngại quá nhé.

Với người đã có đôi có cặp, quan hệ của hai bạn đang ấm lên đáng kể. Hai người dành nhiều thời gian để ở bên nhau, trò chuyện giúp hiểu rõ về nhau hơn. Càng lúc bạn càng nhận thấy người ấy có sức hút khó có thể chối từ đối với mình.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi gặp được nhiều điều kiện thuận lợi trong sự nghiệp vào thời điểm đầu tuần. Nếu nhanh chóng nắm bắt, bạn có thể đạt được những bước tiến vượt bậc. Dù xung quanh bạn không thiếu kẻ cạnh tranh, song bạn hãy cứ tự tin và đừng quá lo lắng.

Sao Tử Vi cũng mang tới nhiều may mắn cho người tuổi này. Nếu còn trẻ tuổi, bạn hãy không ngừng cố gắng rèn luyện bản thân, người khác ắt sẽ nhìn nhận được sự cố gắng của bạn và dành cho bạn cơ hội để vươn lên.

Ảnh minh họa: Internet

Giữa tuần là thời điểm mà người tuổi Hợi có thể thu tiền về đầy túi. Bạn biết rõ lợi thế của mình là gì nên không hề chùn bước trước sự cạnh tranh của đối thủ. Hướng phát triển đúng đắn giúp bạn luôn có một khoản tiền rủng rỉnh để chi tiêu và dự phòng.

Phương diện tình cảm không có quá nhiều biến động. Nếu đã lập gia đình, bạn nên dành khoảng thời gian cuối tuần để hâm nóng tình cảm với người ấy. Nếu còn độc thân, bạn nên siêng năng ra ngoài hơn để tăng cơ hội gặp được người phù hợp.

*Thông tin mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.