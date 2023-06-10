Tử vi ngày 11/6 BỒ TÁT phù hộ 3 con giáp, lộc tuôn về như mưa rơi, công việc phất lên, tiền bạc rủng rỉnh

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu có thể đạt được những bước thăng tiến lớn trong sự nghiệp. Con giáp này rút ra nhiều bài học, kinh nghiệm từ những khó khăn, trở ngại đã vượt qua và trở nên mạnh mẽ, vững vàng hơn trong tương lai dù có phải đối diện với bất cứ thử thách nào. Tài lộc trong ngày không quá dồi dào nhưng tuổi Sửu vẫn có thể thoải mái chi tiêu, đi chơi cùng bạn bè mà không phải quá lo lắng chuyện tiền bạc bị thiếu trước hụt sau. Cả công việc chính và phụ đều có thu nhập ổn định, có hướng phát triển mở rộng hơn giúp cho con giáp này có thêm thu nhập. Vận trình tình cảm của tuổi Sửu trong ngày thứ năm này khá ngọt ngào giúp cho các dự định gắn kết tình cảm trở nên thuận lợi, vui vẻ và các hiểu lầm có cơ hội được giải tỏa. Tuổi Sửu nên tranh thủ thời gian này để hâm nóng tình cảm cùng với nửa kia của mình.

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Tuổi Thìn

Con đường sự nghiệp suôn sẻ, người tuổi này thoải mái thể hiện năng lực của mình trong công việc. Điều này được cấp trên thấy được và giao phó cho nhiều nhiệm vụ quan trọng, từ đó có cơ hội thăng tiến trong tương lai.