Tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Ngọ được biết đến với tính tình ít nói, làm nhiều, đôn hậu. Họ làm việc gì cũng tỉ mỉ, đáng tin cậy. Con giáp này còn giỏi giao tiếp, biết cách thuyết phục người khác làm theo ý mình. Tuy vây, nhưng đôi khi họ cũng tỏ ra nóng nảy, bảo thủ, không chịu tiếp thu ý kiến góp ý từ người khác.

Chiều mai, con giáp tuổi Ngọ được dự báo sẽ gặp nhiều may mắn, tiền bạc đến nhà. Vận may đến không ngừng khiến con giáp này làm việc gì cũng xuôi chèo mát mái, hanh thông thuận lợi. Ngọ sẽ có rất nhiều cơ hội phát tài phát lộc, tình tiền viên mãn. Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật chính là may mắn con giáp giàu sang này xứng đáng nhận được.