3 con giáp đổi vận giàu sang, làm gì cũng kiếm được bộn tiền, phát lộc đầy nhà, hạnh phúc viên mãn không ai sánh bằng.
- Trúng số độc đắc 2 lần liên tiếp đúng 5 ngày tới (22/10 - 26/10/2022), 3 con giáp bứt phá hóa Rồng, cuộc sống bước sang trang mới, đổi đời giàu sang, hóa giải vận xui đón lộc vào nhà, sống dư dả
- Đúng tối nay, thứ Sáu ngày 21/10, Thần Tài báo mộng trúng số độc đắc, 3 con giáp vấp phải mỏ vàng, lộc lá lên hương, bất ngờ phất mạnh, ví tiền phình to, đổi đời ngoạn mục, cuộc sống bước sang trang mới
Tuổi Mão
Người tuổi Mão có vẻ bề ngoài khó gần nhưng bên trong lại sống tình cảm, biết nghĩ cho người khác và đặc biệt cực kỳ yêu thương gia đình. Người tuổi Mão khá nhạy cảm, họ biết đối nhân xử thế nhờ vậy mà xung quanh luôn có quý nhân phù trợ.
Đúng 16h chiều nay, người tuổi Mão sẽ gặp nhiều may mắn phương diện tài lộc, tiền bạc. Tử vi dự báo rằng, bản mệnh cũng sẽ nhận được sự giúp đỡ của quý nhân, mở ra nhiều cơ hội để thử sức. Người tuổi Mão có thể nhận về khoản thu ngoài thu nhập chính. Vì vậy, trong thời gian này, tuổi Mão nên tận dụng tốt cơ hội kiếm tiền, tăng thêm thu nhập.
Vì được trời thương, phật độ nên họ làm gì cũng thuận lợi, hanh thông. Mọi nhiệm vụ được giao, tuổi Mão đều hoàn thành xuất sắc đúng tiến độ, được cấp trên khen thưởng hết mực. Vận trình của Mão ngày một vượng sắc, muốn tiền có tiền, muốn tình có tình, thậm chí chỉ cần ngồi không cũng được hưởng lộc trời ban.
Tuổi Tý
Tử vi chỉ rõ, tuổi Tý sẽ rộng đường thăng tiến, có nhiều cơ hội hơn để thể hiện tài năng. Người làm kinh doanh gặp được quý nhân phù trợ và giúp đưa đường chỉ lối, động viên tuổi Tý sẽ tiếp tục vươn lên, đạt nhiều thành tựu mới. Tuổi Tý được dự báo là sự nghiệp phát triển tốt trong thời gian này. Tài lộc của bản mệnh ngày càng rực rỡ về tiền của nắm đầy tay.
Đúng 17h chiều nay là thời điểm vàng son của người tuổi Tý. Họ chẳng những một bước đổi đời, được thần tài ưu ai, mà còn được quý nhân phù trợ, làm gì cũng thuận lợi, suôn sẻ. Tý sẽ vĩnh biệt vận xui, rước may mắn tài lộc vào nhà liên tục. Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật giúp Tý trở thành con giáp giàu có ngút trời, tự làm đại gia chỉ trong tích tắc.
Tuổi Tý được Thần Tài chiếu cố. Đây là một trong những con giáp có tiền tài rực rỡ, cuộc sống sung túc trong thời gian tới. Dù làm công ăn lương hoặc kinh doanh, tuổi Tý đều thu về không ít tài lộc.
Tuổi Tuất
Tử vi nói rằng, đúng 16h chiều nay, tuổi Tuất sẽ được sao may mắn chiếu mệnh nên mọi việc dần ổn định trở lại. Nhờ có quý nhân giúp đỡ, sự nghiệp tuổi Tuất tiến triển tốt, nắm nhiều cơ hội phát tài trong tay, tiền thu về đầy túi. Trong thời gian này, bản mệnh sẽ đón nhận tiền tài ào ào về như thác đổ. Càng về giai đoạn sau, tuổi Tuất càng lắm tiền nhiều của.
Lửa thử vàng, gian nan thử sức, sau khi kinh qua nhiều thử thách “khốc liệt” thì thời điểm này, tuổi Tuất sẽ được đền đáp xứng đáng. Công việc xuôi thuận kéo theo tài vận cũng nườm nượp kéo về túi của Tuất. Tiền bạc tuổi Tuất càng dồi dào. Con giáp này cần phải chấp nhận hy sinh một vài thứ để đổi lại những điều may mắn hơn trên con đường tài vận.
Tuất sẽ một bước đổi đời, làm gì cũng kiếm được bộn tiền. Chỉ cần nắm bắt thời cơ, khôn ngoan trong kinh doanh Tuất ắt công thành danh toại, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió. Được cát tinh chiếu mệnh, bề trên nuông chiều nên càng về cuối năm Tuất càng thêm phúc thêm phần, được trời ưu ái mà ban cho vô số bổng lộc.
*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.