CHIÊM TINH cảnh báo 3 con giáp này vào cuối ngày hôm nay (9/11), vận trình kém hanh thông, bản mệnh trắc trở trăm bề, xui rủi bám lấy không buông

Tâm linh - Tử vi 09/11/2022 06:50

Chiêm tinh cảnh báo 3 con giáp này vào cuối ngày hôm nay 9/11, vận trình không mấy suôn sẻ, tài chính thâm hụt, tình duyên không được khả quan.

Tuổi Tuất

Vận trình ngày mới cho thấy có người dùng quyền lợi và ưu thế của mình để chèn áp tuổi Tuất. Hãy giữ vững tinh thần trong mọi hoàn cảnh, bản mệnh cũng chẳng cần phân thắng thua với những người này làm gì.

Tình hình sức khỏe của bản mệnh có dấu hiệu đi xuống, hãy xem xét lại việc ăn uống và thể dục thể thao của mình đi nhé. Nếu con giáp này vẫn chăm rèn luyện mà chưa thấy cái thiện thì có thể bạn tập không đúng cách, thay vào đó nên thay đổi bài tập phù hợp hơn nhé.

Chuyện tình cảm đối mặt với nguy cơ người thứ ba xen vào mối quan hệ của hai người. Dù là đến từ phía ai đi chăng nữa thì đôi bên cũng cần nhìn nhận lại bản thân. Tình yêu đến từ hai phía nên chỉ một người cố gắng và vun đắp thì chưa đủ. Con giáp này nên trò chuyện, chia sẻ với nửa kia của mình nhiều hơn.

CHIÊM TINH cảnh báo 3 con giáp này vào cuối ngày hôm nay (9/11), vận trình kém hanh thông, bản mệnh trắc trở trăm bề, xui rủi bám lấy không buông - Ảnh 1
Tình hình sức khỏe của bản mệnh có dấu hiệu đi xuống - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Các dấu hiệu chiêm tinh học vào ngày hôm nay, Thứ Tư 09/11/2022, cho thấy những vấn đề về cảm xúc trở thành một thách thức với Tuổi Ngọ, bạn trở nên dễ xúc động và mất bình tĩnh hơn những ngày khác. May mắn thay, bạn có gia đình ở bên, họ sẵn lòng sẻ chia với bạn, hỗ trợ bạn. Nhờ thế, những thời khắc khó khăn sẽ qua đi một cách dễ chịu hơn là bạn nghĩ.

Tử vi hôm nay nhắc nhở Tuổi Ngọ đừng nên trói buộc mình vào những trách nhiệm, bổn phận không đáng phải quan tâm, nếu bạn muốn có những phút rảnh rang và vui vẻ. Hãy gạt bỏ mọi muộn phiền, âu lo sang một bên và hướng tới những giá trị tích cực của đời sống, bạn sẽ thấy rằng rồi từ từ những lo âu ấy sẽ được xoa dịu mà thôi.

CHIÊM TINH cảnh báo 3 con giáp này vào cuối ngày hôm nay (9/11), vận trình kém hanh thông, bản mệnh trắc trở trăm bề, xui rủi bám lấy không buông - Ảnh 2
Tử vi hôm nay nhắc nhở Tuổi Ngọ đừng nên trói buộc mình vào những trách nhiệm, bổn phận - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Hôm nay Thương Quan ngáng trở, vận trình của người tuổi Mùi có phần suy giảm đáng kể. Công việc làm ăn gặp nhiều cản trở, bản mệnh có thể phải bỏ tiền túi ra để bù vào những phần thiệt hại phát sinh bất ngờ trong khoảng thời gian này.  

Lúc này, tốt nhất là bạn nên giữ bình tĩnh, chớ nên đưa ra bất cứ quyết định liên quan đến tiền bạc mà không có sự suy tính kỹ càng. Chậm mà chắc, chỉ như vậy thì tình hình tài chính của bạn mới có thể cải thiện lên được.

Tuổi Mùi đã vô tình làm tổn thương ai đó, trong khi con giáp này chẳng hiểu điều gì đã diễn ra. Hãy chân thành lắng nghe để biết điều gì đã khiến cho sự việc đến nông nỗi này và bản mệnh cần phải tìm cách nào đó để nói lời xin lỗi. Đây cũng là bài học để thay đổi cách ứng xử khi tương tác với mọi người đấy.

CHIÊM TINH cảnh báo 3 con giáp này vào cuối ngày hôm nay (9/11), vận trình kém hanh thông, bản mệnh trắc trở trăm bề, xui rủi bám lấy không buông - Ảnh 3
Hôm nay Thương Quan ngáng trở, vận trình của người tuổi Mùi có phần suy giảm đáng kể - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

THỰC THẦN nâng đỡ, 3 con giáp này vào đúng 20h ngày mai (9/11), công danh rạng rỡ, tình duyên thăng hoa, người độc thân tìm thấy bến đỗ, vợ chồng hài hòa, gia đạo ấm êm, tài vận sung túc vô biên

THỰC THẦN nâng đỡ, 3 con giáp này vào đúng 20h ngày mai (9/11), công danh rạng rỡ, tình duyên thăng hoa, người độc thân tìm thấy bến đỗ, vợ chồng hài hòa, gia đạo ấm êm, tài vận sung túc vô biên

Đúng 20h ngày mai, 9/11, 3 con giáp này công danh rạng rỡ, sáng tỏ một phương, bản mệnh chạm đỉnh vinh quang, gia đạo ấm êm, vợ chồng hài hòa hạnh phúc.

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