Chấm dứt chuỗi ngày vận khí kém, đúng Rằm tháng 12 âm lịch này, 3 con giáp 'lội ngược dòng', từ đây tài khoản rủng rỉnh, không thiếu cơ hội kiếm tiền

Tâm linh - Tử vi 28/12/2022 23:44

Tử vi cho biết, đúng Rằm tháng 12 âm lịch, có 3 con giáp lội ngược dòng, được vận khí "bù đắp" cho nhiều cơ hội.

Tuổi Sửu

Đúng Rằm tháng 12 âm lịch là thời điểm cục diện Tam Hợp xuất hiện, những người tuổi Sửu sẽ đón nhận nhiều tiến triển thuận lợi, sở cầu như nguyện, họ được quý nhân phù trợ, người xung quanh giúp đỡ. Do đó, rất nhiều công việc đều có thể đạt được thành quả như ý muốn.

Chấm dứt chuỗi ngày vận khí kém, đúng Rằm tháng 12 âm lịch này, 3 con giáp 'lội ngược dòng', từ đây tài khoản rủng rỉnh, không thiếu cơ hội kiếm tiền - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Những gì tồn đọng được thúc đẩy giải quyết, những kế hoạch đang diễn ra cũng tiến triển vững vàng. Chỉ cần quyết định phấn đấu đúng hướng thì sự nghiệp của người tuổi Sửu sẽ nở rộ trong giai đoạn này. Đây cũng là thời điểm mà người tuổi Sửu nên chú ý mở rộng các mối quan hệ xã giao. Nhiều cơ hội tìm kiếm đối tác, bạn làm ăn hoặc khách hàng tiềm năng cũng từ đây mà ra. Biết cách nắm bắt thì sẽ được lợi.

Tương ứng với vận trình sự nghiệp tăng tiến, con giáp này cũng có “tài khoản rủng rỉnh” nhờ Chính Tài tăng, Thứ Tài khởi sắc. Như vậy, cả thu nhập chính lẫn phụ đều có bước tiến, nhận được những gì xứng đáng với công sức bỏ ra.

Tuổi Tỵ

Đúng Rằm tháng 12 âm lịch, nhờ có Nguyệt Lệnh lâm Quan Đới báo hiệu sự nghiệp chuyển hướng tốt đẹp. Chỉ cần sắp xếp mọi thứ một cách hợp lý, họ sẽ nâng cao hiệu suất của bản thân. Từ đó, dần dần chứng minh được vai trò quan trọng trong tập thể, tăng cường sự hiện diện trong các dự án quan trọng của đơn vị.

Chấm dứt chuỗi ngày vận khí kém, đúng Rằm tháng 12 âm lịch này, 3 con giáp 'lội ngược dòng', từ đây tài khoản rủng rỉnh, không thiếu cơ hội kiếm tiền - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đây là giai đoạn rất phù hợp để nghĩ thật làm thật. Người tuổi Tỵ được vận khí ủng hộ, thúc đẩy tinh thần nên làm việc hăng say. Chỉ cần luôn duy trì sự cẩn trọng, chu toàn, cộng thêm cách thức tiến hành mọi việc chuyên nghiệp, họ sẽ có cơ hội gặt hái thành công quan trọng.

Nên nhớ rằng, những người mạnh mẽ, quyết đoán thường được Nguyệt Lệnh Quan Đới hỗ trợ đắc lực. Vì thế, khi đưa ra các quyết định lớn, người tuổi Tỵ giữ sự thận trọng nhưng đừng quá chần chừ kẻo vuột mất cơ hội. 

Tuổi Hợi

Theo tử vi, những người tuổi Hợi nhìn chung cuộc sống càng về sau sẽ càng suôn sẻ. Tuổi trẻ là lúc họ sẽ phải nếm trải không ít gian truân song càng về già sẽ càng được hưởng nhiều phúc khí, của cải cũng theo đó mà tăng lên.

Chấm dứt chuỗi ngày vận khí kém, đúng Rằm tháng 12 âm lịch này, 3 con giáp 'lội ngược dòng', từ đây tài khoản rủng rỉnh, không thiếu cơ hội kiếm tiền - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Đúng rằm tháng chạp sắp đến sẽ có những ngôi sao may mắn phù trợ, giúp người tuổi Hợi mở rộng vận may và đạt được những bước tiến lớn. Người tuổi này hứa hẹn tài lộc tăng cao, những việc liên quan đến tiền bạc đều nhiều phần thuận lợi.

Trong công việc, nếu tuổi Hợi biết kết bạn với những người có quyền lực sẽ giúp ích rất nhiều cho sự nghiệp tương lai. Ngoài ra, những khoản tiền cho vay tuổi Hợi tưởng chừng không thể đòi sẽ lấy lại được, những kẻ tiểu nhân xung quanh sẽ rút lui, vận rủi sẽ biến mất. Không chỉ của cải tích cực hơn mà họ nhìn chung sẽ gặp nhiều may mắn, thuận lợi trong các khía cạnh khác của cuộc sống.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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