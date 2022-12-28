Đúng mùng 10 tháng Chạp này, 3 con giáp nên đặc biệt lưu ý vì thời điểm vận hạn đã qua, ngay lúc này phải chớp thời cơ thì mới 'hốt bạc'

Tâm linh - Tử vi 28/12/2022 21:44

Tử vi cho biết, đúng mùng 10 tháng Chạp, 3 con giáp này vận trình hanh thông, cuộc sống bắt đầu khởi sắc, tận dụng cơ hội sẽ phất lên như diều gặp gió.

Tuổi Tý

Tý ham học hỏi, giỏi tiếp thu, biết cách nhìn nhận, phân tích vấn đề một cách logic, khoa học nên thường đạt được những cơ hội đột phá quan trọng. Đặc biệt, họ còn có trí nhớ tốt, giỏi thu thập thông tin dựa vào mạng lưới quan hệ xung quanh nên tối ưu được ưu điểm của mình, hạn chế rất nhiều sai lầm có thể xảy ra.

Đúng mùng 10 tháng Chạp này, 3 con giáp nên đặc biệt lưu ý vì thời điểm vận hạn đã qua, ngay lúc này phải chớp thời cơ thì mới 'hốt bạc' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cho biết, kể từ mùng 10 tháng Chạp, công việc của người tuổi Tý không chịu nhiều áp lực, có thể hoàn thành đúng dự định các kế hoạch đặt ra. Điều này giúp họ càng thêm tự tin, dám nghĩ dám làm, tinh thần vui vẻ và tích cực. Vô hình trung điều này lại càng gia tăng năng lực, giúp họ dễ dàng gặt hái thành công và theo đuổi lý tưởng của bản thân hơn.

Khi con đường công việc suôn sẻ thì tài lộc của người tuổi Tý cũng thịnh vượng trông thấy. Với người làm công ăn lương, họ sẽ được cấp trên ghi nhận các đóng góp cho tập thể, có cơ hội thăng chức tăng lương hoặc được “thưởng nóng”.

Tuổi Dần

Những người tuổi Dần luôn nhiệt tình và sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh. Do bản tính ưa thích những điều mới mẻ nên họ sở hữu tính cách vui vẻ và luôn thích tự do sáng tạo. Đồng thời, họ cũng giỏi trong giao tiếp và được nhiều người yêu quý, kính trọng.

Đúng mùng 10 tháng Chạp này, 3 con giáp nên đặc biệt lưu ý vì thời điểm vận hạn đã qua, ngay lúc này phải chớp thời cơ thì mới 'hốt bạc' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đúng mùng 10 tháng Chạp, cuộc sống người tuổi Dần sẽ có nhiều chuyển biến tích cực. Đây là cơ hội để họ vươn mình, nhận được sự công nhận và tôn trọng từ người khác. Do đó, sự nghiệp và tài vận đều có dấu hiệu khởi sắc.

Nhân duyên tốt đẹp của người tuổi Dần sẽ giúp họ gặp được những quý nhân tuyệt vời, có thể giúp đỡ trong sự nghiệp và cuộc sống. Đời sống tinh thần viên mãn không ngờ. Dần nên tận dụng những ưu điểm của bản thân để phát triển và đột phá ngay khi thời cơ đến gần. Nếu chần chừ, do dự thì sẽ bị lỡ mất cơ hội tốt.

Tuổi Tuất

Tuất thường tốt bụng, nhiệt tình và luôn sẵn sàng giúp đỡ những người gặp khó khăn. Nhờ khả năng giao tiếp tốt, nói chuyện hài hước, luôn tạo ra bầu không khí vui vẻ, thoải mái cho người khác nên họ dễ dàng gây được ấn tượng với mọi người xung quanh, xây dựng mạng lưới quan hệ rộng khắp.

Đúng mùng 10 tháng Chạp này, 3 con giáp nên đặc biệt lưu ý vì thời điểm vận hạn đã qua, ngay lúc này phải chớp thời cơ thì mới 'hốt bạc' - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cho biết, kể từ mùng 10 tháng Chạp trở đi, con giáp này dễ gặp quý nhân sẵn sàng giúp đỡ, đồng hành vượt qua khó khăn, khiến quá trình làm việc suôn sẻ, hiệu suất cũng được nâng cao đáng kể. Đây là thời điểm lý tưởng để tuổi Tuất đẩy mạnh các hạng mục còn đang dang dở, mở rộng quy mô hoặc biến giấc mơ khởi nghiệp trở thành hiện thực.

Chỉ cần chuẩn bị kỹ lưỡng, mạnh dạn biến ý tưởng thành hiện thực, họ sẽ ngày càng tới gần hơn với sự thành đạt, nhận được các khoản lợi nhuận phong phú. Tuy vậy, không nên chủ quan mà đưa ra những quyết định sai lầm, có thể ảnh hưởng đến lợi ích toàn cục.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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