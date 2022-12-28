Đếm ngược đến giao thừa 2023: 3 con giáp hoan hỷ phát tài, tiền chất như núi, năm mới giàu sụ

Đếm ngược đến Giao thừa 2023, tuổi Tuất có cát tinh chiếu mệnh nên sớm thoát khỏi vận xui, đón may mắn đến nhà. Người làm ăn kinh doanh kiếm được nguồn hàng tốt, chốt hợp đồng quan trọng, có thêm cơ hội thu về lợi nhuận lớn.

Người tuổi Tuất có tính cách cương trực, thẳng thắn. Con giáp này dám nghĩ dám làm, lại có tinh thần ham học hỏi, cầu tiến. Bản mệnh có nhiều tham vọng, không chịu sống an phận thủ thường. Tuổi Tuất đã muốn làm gì thì sẽ cố gắng tìm mọi cách để hoàn thành mục tiêu.

Người tuổi Sửu có tính cách hiền lành, hòa đồng. Trong công việc, con giáp này luôn làm với tinh thần trách nhiệm cao, tận tụy, tỉ mỉ. Tuy nhiên, bản mệnh đôi khi hơi thiếu kiên nhẫn, gặp thất bại cũng dễ bị nản lòng.

Người buôn bán nhỏ cũng có cơ hội phát triển nhờ nhu cầu mua sắm tăng lên. Người làm công ăn lương cũng có công việc phù hợp với bản thân, thể hiện được năng lực với cấp trên và đồng nghiệp.

Ảnh minh họa: Internet

Đếm ngược tới đêm Giao thừa 2023, tuổi Sửu được các sao may mắn chiếu mệnh. Con giáp này có thể vượt khó khăn, nắm bắt cơ hội đạt được thành công trong công việc. Người tuổi Sửu đang làm ăn uôn bán có thể thu nguồn lợi lớn hơn. Bản mệnh chăm chỉ, táo bạo hơn nên có thể tìm kiếm thêm nhiều cơ hội.

Không chỉ có sự nghiệp khởi sắc, chuyện tình cảm của người tuổi Sửu cũng rất ngọt ngào. Người độc thân có dịp tiếp xúc với nhiều đối tượng. Biết đâu trong số đó lại có người khiến bản mệnh động lòng.

Tuổi Thìn

Thông minh, có gan làm giàu và không ngần ngại đương đầu với khó khăn nên Thìn sớm gặt hái được những thành quả đáng ngưỡng mộ trong công việc. Càng chí thú làm ăn con giáp bản lĩnh này càng công thành danh toại, tha hồ đón hỷ sự vào nhà.

Ảnh minh họa: Internet

Từ đây đến gioa thừa 2023, con giáp giàu sang này sẽ liên tục nhận lộc trời cho. Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, phú quý phát tài nên Thìn sẽ ngập trong biển tiền, đời sang trang mới. Vận may ập đến, tuổi Thìn làm gì cũng được gia đình, bạn bè ủng hộ, đạt được thành tích nhiều người ngưỡng mộ. Bên cạnh đó, tài lộc tăng cao, phúc khí vô cùng, có thể ảnh hưởng tốt đến cả gia đình.

Không chỉ có vận may tìm đến, dù làm bất cứ công việc gì cũng thuận buồm xuôi gió, mọi công việc khó khăn của bạn sẽ dần được giải quyết, nỗ lực đền đáp, hiệu suất làm việc nổi bật, có khả năng được thăng chức và tăng lương, tài vận tràn đầy, của cải tăng lên rất nhiều.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!