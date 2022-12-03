Cát tinh trợ mệnh, 3 con giáp thứ Bảy may mắn bùng cháy: có lộc, có tài, tiền bạc như ý, cuộc sống đủ đầy, làm ăn hưng vượng, năng lượng bứt phá

Tử vi vào Thứ Bảy 3/12 có dự đoán tuổi Mão là một trong những con giáp gặp nhiều may mắn trên con đường vận trình của bản mệnh có dấu hiệu lên như diều gặp gió. Trên con đường sự nghiệp tuổi Mão có thể gặp phải những khó khăn những mọi thứ đều được giải quyết ổn thỏa êm xuôi.

Người tuổi Mão hãy biết nắm bắt thời gian thuận lợi này để tự mình mở rộng kinh doanh, hoặc gặt hái những thành tựu cho riêng mình. Đặc biết trên con đường tình duyên với những ai độc thân thì thời gian tới có thể tìm thấy tình duyên đáng mơ ước. Còn với những người đã có gia đình thì đây chính là thời điểm vô cùng vui vẻ hạnh phúc.

Tuổi Thìn

Vào Thứ Bảy 3/12, người tuổi Thìn có khát khao tìm tới những giới hạn mới trong công việc. Nguồn cảm hứng sáng tạo được khơi dậy mạnh mẽ khiến bạn sẵn sàng thử sức trong những lĩnh vực mới.

Chính vì vậy, người làm công ăn lương có thể gây ấn tượng sâu sắc với lãnh đạo. Bạn nhận ra rằng, mình còn rất nhiều khả năng tiềm ẩn. Ngoài ra, nếu muốn kiếm thêm thu nhập, bạn có thể tìm hiểu việc kinh doanh online thông qua các trang mạng xã hội.

Tình hình tài chính khá dư dả khi mọi kế hoạch bạn đặt ra trước đó đều đã vào guồng và đem lại hiệu quả tích cực. Nếu đang cầm một khoản tiền trong tay thì bạn có thể suy nghĩ đến việc đầu tư, tuy nhiên cần giữ kín thông tin, chớ nên cho ai biết.

Các mối quan hệ của con giáp may mắn có nhiều dấu hiệu khởi sắc. Những người bạn cũ sẽ xuất hiện và đem đến cho bạn nhiều sự bất ngờ. Đây cũng cơ hội để bạn giải quyết những hiểu lầm trong quá khứ một cách nhẹ nhàng và êm đẹp.

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu có trí tuệ minh mẫn, người này rất biết cách nắm bắt ý đồ, tâm tư của lãnh đạo, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Bởi biết cách xây dựng các mối quan hệ xã giao mà con giáp này có cơ hội gặp được quý nhân.

Quý nhân đến bất ngờ mang đến cho bản mệnh niềm vui cũng như mối làm ăn tiềm năng, bản mệnh hãy sẵn sàng đón nhận những trọng trách lớn lao. Đó là bước đà để bạn thăng tiến trong sự nghiệp, cố gắng nắm bắt bạn nhé!

Đây là thời điểm thích hợp để kí kết hợp đồng với đối tác, đôi bên hợp tác thuận lợi, kế hoạch làm ăn diễn ra suôn sẻ, mang về thu nhập vượt ngoài mong đợi. Với những người buôn bán làm ăn nhận được sự tin tưởng tuyệt đối từ khách hàng mà cơ hội mở rộng quy mô đến gần.

Tình cảm diễn ra tốt đẹp, hai bạn biết cách yêu thương và trân trọng lẫn nhau. Dù cho công việc có bận đến mấy cũng dành thời gian quan tâm, chia sẻ cho nhau.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.