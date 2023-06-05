CẢNH BÁO TƯƠNG PHÁ vào thứ Hai ngày 5/6, 3 con giáp tiền tài hao tổn, vướng vào thị phi, người thân cận bất ngờ trở mặt vì lợi ích riêng

Tử vi hàng ngày cho biết, cục diện Tương Phá cảnh báo người tuổi Mão cẩn trọng trước những nguy cơ hao tài tốn của. Nếu có tiền, tốt nhất bạn nên cầm chắc trong tay, chớ nghe theo lời dụ dỗ đầu tư của những kẻ mình chưa biết rõ.

Mộc sinh Hỏa, người đã lập gia đình nhận được nhiều sự quan tâm của nửa kia. Thậm chí, bạn không cần nói thành lời mong muốn của mình mà nửa kia cũng có thể thấu hiểu. Bạn rất thỏa mãn với cuộc sống hiện tại của mình.

Người làm đầu tư kinh doanh không nên đưa ra những quyết định làm ăn quan trọng. Hãy dành thời gian để kiểm chứng lại thông tin, hợp đồng kĩ càng một lần nữa, có thể có sơ suất nào đó mà bạn chưa nhận ra.

Tuổi Dậu

Vận trình không tốt ảnh hưởng đến mọi mặt của Tuổi Dậu trong ngày thứ Hai 05/06/2023. Công việc gặp nhiều trở ngại, bản thân thì khó giữ bình tĩnh khi liên tục xảy ra những bất đồng quan điểm với đồng nghiệp hay cấp trên. Tài vận cũng không được khả quan, tiền tài khó tụ dễ tán cho nên cần tránh chi tiêu những khoản tiền lớn vào thời điểm này.

Ảnh minh họa: Internet

Vướng phải những ngôi sao xấu trong ngày Thứ Hai này cho nên Tuổi Dậu dễ vướng phải những thị phi tranh lợi đoạt tài chốn công sở. Nếu có thể thì hãy tránh xa chúng trước khi mọi việc trở nên xấu đi nhé.

Vận khí không tốt nên Tuổi Dậu cần quan tâm đến sức khỏe của mình nhiều hơn, đặc biệt là những người có tiền sử bệnh về tim mạch, thiếu máu hay đường ruột. Nếu phát hiện bất cứ điều gì bất thường, hãy mau chóng đi khám để được chữa trị kịp thời nhé.

Tuổi Sửu

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Hai ngày 5/6/2023 hôm nay, tuổi Sửu gặp phải nhiều khó khăn trong công việc. Thậm chí, những người bản mệnh từng coi là bạn bè tốt cũng trở mặt vì cái lợi trước mắt. Hãy cẩn thận kẻo bị người khác chiếm mất công lao.

Ảnh minh họa: Internet

Người làm ăn cũng không thu được khoản lợi nhuận như mong muốn vì tốn quá nhiều thời gian giải quyết các rắc rối. Con giáp này nên cẩn trọng từng đường đi nước bước, dù là trong công việc quen thuộc cũng chớ nên lơ là.

May mắn tuổi Sửu được sống trong một gia đình hạnh phúc. Dù phải làm việc vất vả thế nào thì khi về đến nhà, bản mệnh cũng thấy nhẹ nhõm hẳn. Người nhà đem đến cho bản mệnh nhiều niềm vui và động lực để cố gắng.

*Thông tin trong bài mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.