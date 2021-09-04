CẨN TRỌNG: 100 ngày tới 3 con giáp cực 'đen cả tình lẫn tiền' lại còn có tiểu nhân ám hại

Tâm linh - Tử vi 04/09/2021 07:38

3 con giáp gặp vận xui liên tục trong thời gian tới nên cần đề phòng.

Tuổi Hợi

Người nữ tuổi Hợi chăm chỉ, tháo vát, luôn cố gắng phấn đấu để có được cuộc sống giàu có, tốt đẹp nhất cho gia đình và bản thân. 100 ngày tới, người nữ tuổi Hợi làm việc hết mình, tư duy lạc quan tiến lên, cộng với khả năng giao tiếp khéo léo nên có được không ít cơ hội làm ăn. Nhưng chính vì quá xuất sắc nên con giáp này dễ bị người khác đố kỵ, ghen ghét. Tiểu nhân ghen tức, đặt điều thị phi, ảnh hưởng xấu đên sự tập trung vào công việc của con giáp này, khiến hiệu suất công việc sụt giảm, tài vận cũng lao đao không kém. 

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 Hợi chăm chỉ, tháo vát, luôn cố gắng phấn đấu để có được cuộc sống giàu có - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Thời điểm 100 ngày tới là bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp của người nữ tuổi Thìn. Cuối năm 2021, con giáp này tập trung cao độ làm vệc nên có được những bước tiến lớn và thành tích công việc xuất sắc. Nhưng vì có quá nhiều thành tích vượt trội mà người nữ tuổi Thìn dễ trở thành đối tượng mà tiểu nhân nhắm tới. Tiểu nhân sẽ thừa cơ lợi dụng sơ hở phá hoại công việc của con giáp này, thậm chị còn đặt điều để mọi người xung quanh xa lánh người tuổi Thìn. Có những giai đoạn, vì bị tiểu nhân chọc phá liên tục, hiệu quả công việc và tài chính của người tuổi Thìn trượt dốc không phanh. 

Tuổi Mùi

100 ngày tới, các mối quan hệ của người nữ tuổi Mùi xuống dốc, chuyển biến xấu, quan hệ với bạn bè trở nên căng thẳng, khiến nhiều việc khó bề hoàn thành. Điều này là do tiểu nhân đố kỵ, đặt điều thị phi gây ra không ít hiểu lầm đối với người nữ tuổi Mùi, tạo nên nhiều sóng gió trong các mối quan hệ xã hội, công việc, tình cảm. Chưa kể, bạn cũng nên hạn chế cho mượn tiền, dây vào các khoản chi ra không rõ ràng để tránh thất thu cả năm. Không nên quá tin vào bạn thân vì có thể sẽ bị đâm sau lưng và hại một vố vô cùng to tát. Thời gian này cũng đừng nên đầu tư số tiền quá lớn vào một công việc gì đó dễ tiền mất tật mang nếu bạn chưa chắc chắn. Nói chung thời gian tới vận xui sẽ vây quanh nên làm gì con giáp cũng nên cẩn thận.

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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