Tử vi 3 tháng cuối năm 2021: Ai xui mặc ai, 3 con giáp sự nghiệp lên hương, chuẩn bị hốt của nả thiên hạ

Nếu như trong nửa cuối năm 2021, người tuổi Mão được dự báo sẽ có được nhiều bước đột phá. Công việc nhiều phần thêm thuận lợi, người tuổi này làm việc trong lĩnh vực nào cũng dễ đạt được thành công. Tuổi Mão sẽ được cấp trên đánh giá cao và hoàn toàn có thể mở ra cơ hội thăng chức, tăng lương. Không những vậy, túi tiền của người tuổi này cũng rủng rỉnh thêm nhiều phần. Người tuổi Mão cần phát huy thế mạnh của mình và tận dụng tốt những nguồn lực mà mình đang có.

Lời khuyên cho con giáp này là nếu muốn sự nghiệp thành công, tuổi Mão nên tập trung cao độ vào các tháng 10, 11, 12 âm lịch. Trong khoảng thời điểm này tài chính của bạn có dấu hiệu tăng lên cũng là nhờ khoản lương thưởng cho sự chăm chỉ và cố gắng của bạn trong cả năm.

Nửa đầu năm 2021 của người tuổi Tuất tuy không phải là khoảng thời gian thu hoạch được nhiều. Song những gì con giáp đã nỗ lực trong thời gian qua sẽ tạo thành nền móng vững chắc cho người tuổi Tuất gặt hái thành công trong nửa cuối năm này. Thăng chức, tăng lương là điều nằm trong tầm tay; túi tiền rủng rỉnh, cuộc sống ngập tràn niềm vui là điều đang chờ đợi tuổi Tuất phía trước.

Các tháng 10, 11 và 12 âm lịch là thời điểm mà sự nghiệp của tuổi Tuất phát triển. Quý nhân xuất hiện còn có thể mang lại cho bạn nhiều tin vui hoặc là cơ hội để khẳng định bản thân.

Tuổi Tý



Người tuổi Tý đã có một năm nhiều khó khăn thử thách. Trong nửa cuối năm 2021, người tuổi Tý này dự báo vận trình sẽ thêm phần suôn sẻ, được quý nhân giúp đỡ, đem đến cơ hội phát triển. Sự nghiệp, tiền bạc sẽ ngày càng khấm khá hơn, nhìn chung một tương lai đầy hy vọng đang chờ con giáp này. Người tuổi Tý sẽ đạt được nhiều thành tích xuất sắc trong sự nghiệp vào các tháng cuối cùng của năm.

Trong thời gian này, thậm chí có những kế hoạch tưởng chừng như viển vông nhưng sau khi được góp ý, con giáp này đã điều chỉnh lại cho phù hợp mà mau chóng được trao cơ hội tiến hành. Lơi khuyên cho tuổi Tý là không nên lùi bước trước những khó khăn, càng kiên cường bạn càng được trả công xứng đáng.

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.