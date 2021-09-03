Tử vi 3 tháng cuối năm 2021: Ai xui mặc ai, 3 con giáp sự nghiệp lên hương, chuẩn bị hốt của nả thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 03/09/2021 08:30

3 con giáp may mắn đỉnh cao thời gian tới, làm gì cũng có quý nhân giúp đỡ.

Tuổi Mão

Nếu như trong nửa cuối năm 2021, người tuổi Mão được dự báo sẽ có được nhiều bước đột phá. Công việc nhiều phần thêm thuận lợi, người tuổi này làm việc trong lĩnh vực nào cũng dễ đạt được thành công. Tuổi Mão sẽ được cấp trên đánh giá cao và hoàn toàn có thể mở ra cơ hội thăng chức, tăng lương. Không những vậy, túi tiền của người tuổi này cũng rủng rỉnh thêm nhiều phần. Người tuổi Mão cần phát huy thế mạnh của mình và tận dụng tốt những nguồn lực mà mình đang có. 

Lời khuyên cho con giáp này là nếu muốn sự nghiệp thành công, tuổi Mão nên tập trung cao độ vào các tháng 10, 11, 12 âm lịch. Trong khoảng thời điểm này tài chính của bạn có dấu hiệu tăng lên cũng là nhờ khoản lương thưởng cho sự chăm chỉ và cố gắng của bạn trong cả năm.

con giap
Mão cần phát huy thế mạnh của mình và tận dụng tốt những nguồn lực mà mình đang có - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Nửa đầu năm 2021 của người tuổi Tuất tuy không phải là khoảng thời gian thu hoạch được nhiều. Song những gì con giáp đã nỗ lực trong thời gian qua sẽ tạo thành nền móng vững chắc cho người tuổi Tuất gặt hái thành công trong nửa cuối năm này. Thăng chức, tăng lương là điều nằm trong tầm tay; túi tiền rủng rỉnh, cuộc sống ngập tràn niềm vui là điều đang chờ đợi tuổi Tuất phía trước. 

Các tháng 10, 11 và 12 âm lịch là thời điểm mà sự nghiệp của tuổi Tuất phát triển. Quý nhân xuất hiện còn có thể mang lại cho bạn nhiều tin vui hoặc là cơ hội để khẳng định bản thân.

Tuổi Tý


Người tuổi Tý đã có một năm nhiều khó khăn thử thách. Trong nửa cuối năm 2021, người tuổi Tý này dự báo vận trình sẽ thêm phần suôn sẻ, được quý nhân giúp đỡ, đem đến cơ hội phát triển. Sự nghiệp, tiền bạc sẽ ngày càng khấm khá hơn, nhìn chung một tương lai đầy hy vọng đang chờ con giáp này. Người tuổi Tý sẽ đạt được nhiều thành tích xuất sắc trong sự nghiệp vào các tháng cuối cùng của năm. 

Trong thời gian này, thậm chí có những kế hoạch tưởng chừng như viển vông nhưng sau khi được góp ý, con giáp này đã điều chỉnh lại cho phù hợp mà mau chóng được trao cơ hội tiến hành. Lơi khuyên cho tuổi Tý là không nên lùi bước trước những khó khăn, càng kiên cường bạn càng được trả công xứng đáng.

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

 

Từ khóa:   xem tử vi tử vi may mắn con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Tam Hợp may mắn vào 3 ngày cuối tuần (9, 10, 11 tháng 10), 3 con giáp dư dả tiền bạc, làm đâu thắng đó, sự nghiệp thành công khiến ai cũng ngưỡng mộ

Tam Hợp may mắn vào 3 ngày cuối tuần (9, 10, 11 tháng 10), 3 con giáp dư dả tiền bạc, làm đâu thắng đó, sự nghiệp thành công khiến ai cũng ngưỡng mộ

Tâm linh - Tử vi 41 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 41 phút trước
Sự thật đằng sau bộ trang sức 2 tỷ người vợ mang trên người ngày chấm dứt hôn nhân

Sự thật đằng sau bộ trang sức 2 tỷ người vợ mang trên người ngày chấm dứt hôn nhân

Tâm sự gia đình 2 giờ 41 phút trước
Ăn nấm kim châm thường xuyên, cơ thể sẽ thây đổi như thế nào?

Ăn nấm kim châm thường xuyên, cơ thể sẽ thây đổi như thế nào?

Dinh dưỡng 3 giờ 41 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Sau ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 56 phút trước
Những giọt nước mắt trong hôn nhân và khoảnh khắc khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ

Những giọt nước mắt trong hôn nhân và khoảnh khắc khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ

Tâm sự Eva 4 giờ 41 phút trước
Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 56 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 41 phút trước
Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Tâm sự gia đình 5 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tam Hợp may mắn vào 3 ngày cuối tuần (9, 10, 11 tháng 10), 3 con giáp dư dả tiền bạc, làm đâu thắng đó, sự nghiệp thành công khiến ai cũng ngưỡng mộ

Tam Hợp may mắn vào 3 ngày cuối tuần (9, 10, 11 tháng 10), 3 con giáp dư dả tiền bạc, làm đâu thắng đó, sự nghiệp thành công khiến ai cũng ngưỡng mộ

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Sau ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Sau ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa