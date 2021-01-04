Cách thỉnh Ông địa ông thần tài như thế nào để đón may mắn, tài lộc

Ông địa ông thần tài là những vị thần mang lại may mắn, phú quý cho các gia đình. Đặc biệt với những gia đình kinh doanh thì việc tìm hiểu cách thỉnh ông địa ông thần tài như thế nào sao cho đúng cách rất được quan tâm. Chúng ta cùng tìm hiểu chi tiết vấn đề này qua nội dung bài viết dưới đây.

Bạn phải chú ý khi lựa chọn tượng cần phải để ý xem tượng có bị nứt, vỡ hay không. Ngoài ra bạn cũng cần phải để ý đến hình dáng, tướng mạo của từng bức tượng. Với tượng ông thần tài luôn có nét mặt vui tươi, tạo được cảm giác thoải mái cho người nhìn, toàn bộ bức tượng toát lên vẻ phú quý, sang trọng.

Trước khi tìm hiểu cách thỉnh ông địa ông thần tài như thế nào thì bạn cần phải tiến hành lựa chọn tượng ông địa ông thần tài trước tiên.

Tượng ông địa ông thần tài - Ảnh minh họa: Internet

Tượng ông địa có nụ cười hào sảng, tâm thế thư thái, thoải mái, trên tay cầm quạt, một tay ôm đĩnh vàng.

Bạn cũng nên lựa chọn tượng có nước da hồng hào, nét mặt thần thái, đầy phúc khí

Sau khi đã lựa chọn được tượng ông địa và ông thần tài thì bạn nên đưa tượng ông thần tài đến chùa trước khi đưa về nhà. Tại chùa các sư thầy sẽ làm lễ “Chú nguyện nhập Thần” và chọn ngày lành tháng tốt để rước tượng ông thần tài về nhà.

Ngày giờ thỉnh ông địa ông thần tài

Thông thường ngày được lựa chọn để thỉnh ông thần tài là trước ngày 10 tháng Giêng (âm lịch). Bởi ngày 10 âm lịch sẽ ngày ông thần tài bay về trời.

Bạn lên lựa chọn những khung giờ sau để thỉnh ông địa ông thần tài vào trong gia đình:

Khung thời gian từ 9 - 11h và 21 - 23h. Đây là khung giờ tốt có nhiều điềm lành, niềm vui. Nên chọn khung giờ sáng. Nếu gia chủ muốn cầu tài thì nên xuất hành hướng Nam.

Khung thời gian từ 5 - 7h, từ 17 - 19h. Khi cúng vào giờ này cầu mọi việc luôn được tốt lành. Muốn cầu tài thì xuất hành hướng Tây Nam.

Khung thời gian từ 1 - 3h, 13 - 15h. Người buôn bán có lời, là phụ nữ có tin mừng, người đi sắp về nhà. Có bệnh cầu sẽ khỏi, người nhà đều mạnh khỏe và gặp nhiều may mắn.

Tượng ông thần tài nên đưa đến chùa để các sư thầy làm lễ trước khi rước về nhà - Ảnh minh họa: Internet

Cách thỉnh ông thổ địa ông thần tài như thế nào?

Bạn cần chuẩn bị lễ vật trước khi thực hành cách cúng thỉnh ông địa thần tài bao gồm:

Hương: Bạn nên chọn các loại hương trầm có mùi thơm dịu nhẹ, thoang thoảng ở ban thờ thần tài, thổ địa. Ngoài ra bạn cũng cần chọn giờ tốt thắp hương để có thể phát huy được trường khí, vận may đến gia đình.

Nước: Trước khi lấy nước bạn cần rửa sạch chén đựng nước, bạn nên sử dụng các chai nước lọc để rót nước vào chén. Lưu ý chỉ nên rót ½ chén nước, không rót đầy.

Hoa: Bạn có thể chọn lọ hoa bằng chất liệu thủy tinh hoặc gốm sứ, nên chọn những bông hoa có nhiều lộc, màu sắc bắt mắt. Lưu ý không sử dụng hoa nhựa, hoa giả để tiến hành làm lễ.

Trái cây: Bạn nên chọn những loại trái cây có nhiều màu sắc, không nên chọn trái cây bằng nhựa

Chuẩn bị đồ cúng ông địa ông thần tài - Ảnh minh họa: Internet

Sau khi chuẩn bị xong đồ lễ thì bạn tiến hành thực hiện cách cúng ông địa ông thần tài theo bài văn khấn như sau:

Bài khấn thổ địa thần tài – Ảnh minh họa: Internet

“Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư phật mười phương.

Kính lạy ngài Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.

Con kính lạy ngài Đông Trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân.

Con kính lạy Thần Tài vị tiền.

Con kính lạy các ngài Thần linh, Thổ địa cai quản trong xứ này.

Tín chủ con là:………………………………Tuổi:…………………..

Ngụ tại……………………………………………………………………….

Hôm nay là ngày...tháng...năm… (âm lịch).

Tín chủ con thành tâm sửa biện, hương hoa, lễ vật, kim ngân, trà quả và các thứ cúng dâng, bày ra trước án kính mời ngài Thần Tài tiền vị và chư vị tôn Thần.

Cúi xin Thần Tài thương xót tín chủ, giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật phù trì tín chủ chúng con an ninh khang thái, vạn sự tốt lành, gia đạo hưng long thịnh vượng, lộc tài tăng tiến, tâm đạo mở mang, sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ cúi xin được phù hộ độ trì.

Phục duy cẩn cáo!”

Như vậy là bạn đã thực hiện xong cách cúng ông địa thần tài hoàn chỉnh và trọn vẹn. Lưu ý trong lúc cúng bạn luôn cầu xin ông địa ông thần tài bằng tấm lòng thành, không khoa trương. Ngoài ra việc cúng lễ cũng không được làm qua loa, đại khái bởi nó có thể khiến cho công việc cũng như cuộc sống của bạn gặp nhiều trắc trở, sóng gió.

>>> Xem thêm:

- Xem ngày tốt thỉnh ông địa thần tài chi tiết 2021

Không qua loa, đại khái khi làm lễ cúng ông địa thần tài -Ảnh minh họa: Internet

Như vậy bạn đọc đã được giải cách thỉnh ông địa ông thần tài như thế nào cho phù hợp, để mang đến nhiều may mắn, tài lộc cho gia đình. Hy vọng với những hướng dẫn từ bài viết, bạn đọc sẽ thực hiện cúng ông thần tài thổ địa đúng cách, giúp cho cuộc sống của gia đình luôn gặp được những điều may mắn.