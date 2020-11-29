Xem ngày tốt thỉnh ông địa thần tài chi tiết 2021

Theo phong thủy, việc chọn đúng giờ và đúng ngày thỉnh ông địa thần tài sẽ giúp gia chủ làm ăn phát đạt, một năm suôn sẻ, may mắn sẽ đến. Do đó, trước khi thờ cúng ông địa thần tài thì gia chủ thường chọn ngày phù hợp để có được nhiều may mắn. Trong bài viết hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về vấn đề xem ngày tốt thỉnh ông địa thần tài năm 2021 để có thể chọn ngày phù hợp.

Từ xưa ông bà đã có quan niệm rằng, mỗi nhà, mỗi cửa hàng kinh doanh buôn bán đều cần phải có bàn thờ ông địa thần tài. Dù việc thờ cúng ông thổ địa thần tài là việc diễn ra mỗi ngày nhưng trong 1 tháng, 1 năm luôn sẽ có những ngày tốt được chọn để thỉnh ông địa thần tài. Người xưa cho rằng, việc lập lễ cúng và thỉnh thần tài thổ địa trong những ngày này sẽ được thần linh phù hộ cho công việc làm ăn, kinh doanh phát đạt.

Ông địa sẽ giúp gia chủ luôn bình an và tránh được xui xẻo trong năm. Người xưa hay cho rằng, nếu có người xấu vào nhà thì ông địa sẽ báo mộng trước cho gia chủ biết để đề phòng.

Còn ông thần tài sẽ giúp gia chủ gặp được nhiều may mắn trong cuộc sống và công việc được thuận lợi, phát đạt. Mang đến nhiều tiền tài cho gia chủ.

Chọn đúng ngày tốt sẽ giúp gia chủ có được may mắn và nhiều tài lộc - Ảnh minh họa: Internet

Chính vì vậy, nên việc xem ngày tốt thỉnh ông địa thần tài là rất quan trọng. Chọn đúng ngày tốt sẽ giúp gia chủ có được may mắn và nhiều tài lộc trong làm ăn kinh doanh. Ngược lại nếu chọn phải ngày không tốt sẽ làm ăn kém may mắn.

Ngày tốt thỉnh ông địa thần tài là ngày nào?

Thông thường, ngày thỉnh ông địa thần tài sẽ được diễn ra vào ngày 10 âm lịch hàng tháng. Đặc biệt là vào ngày mùng 10 tháng giêng được xem là ngày vía thần tài quan trọng nhất trong năm.

Trong ngày này, hầu hết mọi gia đình đều sẽ thực hiện lễ cúng ông địa thần tài khá đầy đủ. Trong lễ cúng cũng thường có phân biệt cúng chay và cúng mặn. Từ tháng 1-6 âm lịch là lễ cúng mặn, còn từ tháng 7-12 âm lịch sẽ là lễ cúng chay.

Ngày mùng 10 tháng giêng được xem là ngày vía thần tài quan trọng nhất trong năm - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, gia chủ cũng nên chọn khung giờ tốt vào ngày thần tài như: Tốc hỷ, Đại an và Tiểu cát

Tốc hỷ

Đây là khung giờ từ 9-11h và 21h-23h, mang đến nhiều điềm lành, niềm vui cho gia chủ. Nhiều người cho rằng nên chọn khung giờ sáng sẽ tốt hơn, giúp việc làm ăn, gặp gỡ đối tác sẽ luôn thuận lợi và thành công. Nếu gia chủ muốn cầu tiền tài và may mắn thì nên xuất hành hướng Nam.

Thỉnh ông địa thần tài vào khung giờ từ 9-11h và 21h-23h sẽ mang đến nhiều điềm lành, niềm vui cho gia chủ - Ảnh minh họa: Internet

Đại an

Thời gian từ 5-7h, từ 17h-19h. Nếu cúng ông địa thần tài vào giờ này sẽ luôn được tốt lành. Muốn cầu tài thì gia chủ nên xuất hành hướng Tây Nam sẽ mang đến bình an.

Tiểu các

Thời gian từ 1h-3h, 13h-15h. Đây là khung giờ rất tốt, cúng hoặc thỉnh ông địa thần tài vào giờ này thường sẽ gặp được nhiều may mắn. Người buôn bán, kinh doanh sẽ có lời, nếu là phụ nữ thì sẽ có tin mừng, người đi sắp về nhà. Mọi việc của gia chủ đều hòa hợp, trôi chảy tốt đẹp. Ngoài ra, cúng ông địa thần tài giờ này sẽ giúp gia chủ khỏi bệnh, người nhà đều mạnh khỏe và gặp nhiều may mắn.

Xem ngày tốt thỉnh ông địa thần tài năm 2021

Ngày 10 tháng giêng: Như đã thông tin ở trên, người xưa quan niệm rằng, nếu cúng thần tài vào ngày này sẽ được thần linh phù hộ, giúp công việc làm ăn kinh doanh thuận lợi và may mắn, nhiều tài lộc.

Trong năm 2021, ngày cúng ông địa thần tài sẽ nhằm vào ngày 21 tháng 2 năm 2021 dương lịch. Gia chủ có thể chọn ngày này để thỉnh ông địa thần tài để gặp nhiều may mắn.

Trong năm 2021, ngày cúng ông địa thần tài sẽ nhằm vào ngày 21 tháng 2 năm 2021 dương lịch - Ảnh minh họa: Internet

Cách thỉnh ông địa thần tài theo tuổi chuẩn nhất

Chọn ngày thỉnh ông địa thần tài là vô cùng quan trọng. Thế nhưng cách thỉnh cũng quan trọng không kém, ảnh hưởng rất nhiều đến tài lộc, may mắn trong công việc của gia chủ. Cách thỉnh ông địa thần tài chuẩn nhất mà gia chủ nên thực hiện như sau:

Bước 1: Mang ông địa thần tài vào chùa trước khi thỉnh về nhà mới. Trước khi thỉnh về nhà gia chủ nên mang ông địa thần tài đến chùa để các nhà sư “chú nguyện nhập thần” và chọn ngày tốt, phù hợp để đem về nhà. Lưu ý trong quá trình mang đến chùa, gia chủ nên đặt tượng ông địa thần tài ở trong hộp sạch sẽ, tránh để lộ thiên.

Bước 2: Rửa, vệ sinh ông địa thần tài sạch sẽ. Theo quan niệm người xưa, người ta thường lấy nước lá bưởi để rửa cho tượng ông địa thần tài.

Bàn thờ Ông địa - Thần tài nên được đặt ở góc và được dựa lưng vào vách tường để tạo sự chắc chắn - Ảnh minh họa: Internet

Bước 3: Bố trí bàn thờ Ông địa - Thần tài theo nguyên tắc chung nhất đó là:

Đặt bàn thờ ở những nơi có thể dễ dàng quan sát được tất cả khách hàng ra vào.

Bàn thờ Ông địa - Thần tài nên được đặt ở góc và được dựa lưng vào vách tường để tạo sự chắc chắn.

Hướng của bàn thờ nên quay ra cửa. Tuyệt đối không để hướng vào những nơi tối tăm, có gương hay các vật sắc nhọn.

Trên đây là những thông tin chia sẻ về việc xem ngày tốt thỉnh ông địa thần tài chi tiết. Hy vọng bài viết có thể giúp bạn chọn được ngày tốt để thỉnh ông địa thần tài để mang đến nhiều tài lộc và may mắn.

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