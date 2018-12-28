Xem ngày tốt xấu để cúng bái đầu xuân cả năm hưởng phước lành

Ngoài những mâm cúng lễ gia tiên thần linh trong nhà, ngày đầu năm người ta thường đi lễ để cúng bái, cầu xin những điều tốt lành trong năm mới. Việc lễ bái tưởng chừng chỉ cần thành tâm, nhưng cũng nên xem trước ngày tốt xấu để cúng đầu năm cho trọn vẹn, cầu được ước thấy.

Ngày Giáp tý, Ất sửu: Ngày này các thần đều ở dưới đất, có thể cầu được phúc quý tốt.

Cầu phúc lộc đầu năm cũng nên chọn đúng ngày để cầu được ước thấy

Ngày Bính dần, Tân mùi, Canh tý, Tân sửu, Canh ngọ, Nhâm ngọ, Giáp thìn, Quý mùi, Canh tuất, Tân hợi, Bính ngọ, Nhâm tý, Quý sửu, Mậu thân, Bính thìn, Đinh tỵ, Mậu ngọ, Kỷ mùi: Thần linh ngày này đều ở trên trời, không nên cúng bái, dễ gặp tai họa.

Ngày Đinh mão, Kỷ tỵ, Mậu thìn: Trong 3 ngày này lễ bái rất tốt, nên lập đàn ăn chay, nếu cầu tự đều được hưởng phúc.

Ngày Nhâm thân, Giáp thân, Ất dậu, Bính tuất, Đinh hợi: Ngày này các thần từ trời xuống địa phủ ở lại nhân gian, nếu cầu tự thì được ban phúc.

Ngày Quý dậu: Ngày này nên chọn lễ vào giờ thìn, thực hiện các lễ nhỏ, cầu bình an thì tốt, còn lại thì đều xấu, không nên cử hành lễ bái lớn.

Cầu bình an đôi khi không cần quá phụ thuộc vào việc xem ngày tốt xấu đầu năm

Ngày Bính tý, Đinh sửu, Mậu dần: Vào 3 ngày này không nên tế lễ vì rất xấu, có thể gặp tai họa hao tài tốn của lại không tốt cho bản thân.

Ngày Kỷ mão, Canh thìn, Đinh mùi , Mậu tý, Kỷ sửu, Tân mão, Giáp dần, Ất mão: Các thần ở địa phủ ngày này nên có thể cầu xin hưởng vinh hoa phú quý.

Ngày Tân tỵ: Ngày này các thần phải chịu khổ cực, không nên lễ bái kẻo gặp họa tai bay vạ gió không đáng có.

Ngày Canh dần: Ngày này các vị thần linh ở trên trời họp xét các bản án, không nên cầu phúc hay tâu trình vào ngày này.

Ngày Nhâm thìn, Quý tỵ: Ngày này là này xét sổ sinh tử, không nên cúng bái kẻo có thể rước họa vào thân, sinh thêm bệnh tật ốm đau.

Ngày Giáp ngọ, Ất tỵ: Ngày này thần linh xuống nhân gian, nên tiến hành lễ bái để được hưởng phúc lành.

Lễ cúng lớn đầu năm nên chọn ngày tốt lành để cả năm được hưởng phúc, bình yên

Ngày Ất mùi: Tuy ngày này thần linh ở trên trời nhưng vẫn có thể lễ bái nhỏ được.

Ngày Bính thân, Đinh dậu, Mậu tuất: Ngày tốt để cầu sống thọ, sức khỏe.

Ngày Nhâm dần, Kỷ dậu, Quý mão: ngày này có thể cầu phúc rất tốt, cầu được ước thấy, mọi điều suôn sẻ.

Ngày Canh thân: Cửa trời mở, có thể làm lễ chay để cầu phúc sẽ được hưởng phúc phần rất tốt trong năm mới.

Ngày Tân dậu, Nhâm tuất, Quý hợi: Lễ bái ngày này không tốt, mọi việc đều không thuận lợi, nếu làm cả trăm việc thì cả trăm đều không thành.

Xem ngày tốt để cúng bái đầu năm 2019

Dựa trên những đánh giá về ngày tốt xấu trong việc lễ bái đầu năm, có thể chọn ra những ngày tốt trong tháng 2 năm 2019 Dương lịch, tức theo lịch Âm là tháng đầu xuân Kỷ Hợi 2019. Vào những ngày này có thể cầu phúc, cầu tự, cúng dâng sao giải hạn đầu năm,... Những ngày tốt phù hợp để tiến hành cúng đầu năm bao gồm:

Thứ Dương lịch Âm lịch Can chi Giờ tốt Thứ Sáu 1/2/2019 27/12/2018 Kỷ Tỵ Thìn (7h – 9h)

Ngọ (11h – 13h)

Mùi (13h – 15h)

Tuất (19h – 21h) Thứ Tư 20/2/2019 16/1/2019 Mậu Tý Sửu (1h – 3h)

Mão (5h – 7h)

Ngọ (11h – 13h)

Thân (15h – 17h) Thứ Năm 21/2/2019 17/1/2019 Kỷ Sửu Mão (5h – 7h)

Tỵ (9h – 11h)

Thân (15h – 17h)

Tuất (19h – 21h) Thứ Tư 27/2/2019 23/1/2019 Ất Mùi Mão (5h – 7h)

Tỵ (9h – 11h)

Thân (15h – 17h)

Tuất (19h – 21h)

Những ngày tốt xấu để cúng bái đầu năm này có thể chỉ cần ứng với những dịp lễ bái lớn, còn đối với tế lễ nhỏ ở chùa, ngày lễ thánh, hay cúng bái gia tiên tiền tổ, thần linh trong nhà thì có thể thực hiện được với lòng thành của gia chủ, không cần quá phụ thuộc vào việc chọn xem ngày tốt ngày xấu trong tháng.

*Những thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo