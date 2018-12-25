Mùng 1 Tết kiêng gì để tránh xui xẻo và gặp may mắn, tài lộc cả năm?

Tết có ý nghĩa là ngày đặc biệt linh thiêng đối với mỗi người Việt. Do đó, theo phong tục lâu đời của người Việt Nam và qua những chiêm nghiệm thực tế của ông bà ta để lại, trong 3 ngày Tết Nguyên Đán cần có những kiêng kỵ nhất định.

Tết là dịp sum họp quây quần các thành viên trong gia đình và ở bên những người thân yêu. Trong dịp này, mỗi gia đình sẽ nô nức sắm sửa, dọn dẹp nhà cửa đón năm mới, đón những may mắn, tài lộc đến và cho qua đi những gì đen đủi của năm cũ.

Sắp đến Tết rồi! bạn đọc đã biết mùng 1 tết nên kiêng gì hết chưa? Sau đây là chi tiết những điều kiêng kỵ trong ngày mùng 1 Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi.

Biết được ngày mùng 1 tết kiêng gì là cách để tránh những điều xui xẻo, không hay đến với gia đình, người thân của mình.

Trong những ngày đầu năm, nên biết những điều kiêng kị cần tránh và điều nên làm để cả năm may mắn, suôn sẻ hơn

1. Kiêng quét nhà

Theo quan niệm dân gian, mùng 1 Tết kiêng quét nhà bởi việc quét nhà trong ngày Tết sẽ đuổi Thần Tài ra khỏi nhà. Từ đó, tiền tài, lộc xuân không thể tới gia đình và sẽ bị xui xẻo trong năm đó. Vì vậy, nếu có quét nhà thì cũng chỉ nên tấp để rác ở góc nhà và tuyệt đối không được hốt rác đổ đi.

Quét nhà, đổ rác là việc "đại kỵ" trong ngày mồng 1 Tết

Tập tục này xuất phát từ một điển tích của Trung Quốc ghi trong "Sưu thần ký".

Đó là câu chuyện ngày xưa ở Trung Hoa có một lái buôn thật thà về người lái buôn tên là u Minh. Khi ông đi qua hồ Thanh Thảo được thủy thần ban cho một người hầu tên là Như Nguyệt. Sau khi ông đem Như Nguyệt về nuôi được vài năm thì ăn nên làm ra, phát đạt, nhà rất giàu.

Mùng 1 Tết kiêng quét nhà bởi việc quét nhà trong ngày Tết sẽ đuổi Thần Tài ra khỏi nhà

Một hôm, không biết vì lý do gì u Minh đánh Như Nguyệt. Sợ quá nên Như Nguyệt chui vào đống rác ở góc nhà.

Vợ u Minh không để ý nên vô tình quét nhà hót luôn cả đống rác có Như Nguyệt bên trong đổ đi. Từ đó nhà u Minh lại nghèo đi.

Người ta bảo Như Nguyệt chính là thần tài và lập bàn thờ để thờ. Từ đó có tục kiêng hốt rác trong ba ngày đầu năm do người ta sợ hốt mất thần tài ẩn trong đó đổ đi, sự làm ăn sẽ không phát đạt.

2. Kiêng ăn những món xui xẻo

Trong những ngày đầu năm, người Việt thường kiêng ăn thịt chó, thịt vịt, cá mè, mực, ốc, trái chuối,… vì theo quan niệm dân gian, đây là những món ăn gắn liền với điềm xấu.

Một số món xui xẻo nên kiêng trong những ngày đầu năm

Với mỗi vùng miền khác nhau mà người dân sẽ có những kiêng kỵ món ăn không giống nhau. Tuy nhiên, cả 3 miền đều kiêng ăn mực, ăn thịt chó, xôi trắng vào ngày mùng 1 vì cho rằng như thế sẽ hãm tài, mất tiền, mất của, việc không thành, đen đủi cả năm.

Mực là món ăn được liệt vào danh sách cấm trong ngày đầu Tết

Trong 3 ngày Tết, người miền Nam kiêng ăn cua, ăn cua vì sợ mọi việc năm mới không trọn vẹn, con cái khó dạy bảo. Bên cạnh đó, người miền Nam kiêng ăn chuối dịp đầu năm. Lý do bởi khi đọc chệch ấm “chuối” sẽ thành chúi (chúc xuống chứ không tiến lên) hay sẽ bị “trượt vỏ chuối” , kiêng cam vì sợ bị oan sai, kiêng lê vì sợ lê lết.

Người miền Trung kiêng ăn trứng vịt lộn, cá mè vì sợ vận may kém, đen đủi cả năm

Vậy, mùng 1 Tết có kiêng ăn trứng không? Câu trả lời là có và đây là điều kiêng kỵ của người miền Trung. Theo đó, người miền Trung kiêng ăn trứng vịt lộn, cá mè vì sợ vận may kém, đen đủi cả năm. Kiêng ăn đu đủ vì nghe như “thù đủ”.

Ngoài ra, một số vùng còn kiêng ăn tôm vì sợ công việc sang năm sẽ giật lùi, không thể tiến giống kiểu đi giật lùi của tôm vậy.

3. Kỵ gội đầu

Mùng 1 Tết nên kiêng gội đầu

Mùng 1 Tết có kiêng gội đầu bởi quan niệm gội đầu kiến thức, tài năng của năm cũ bị trôi sạch.

Không nên giặt quần áo vào ngày mùng 1, mùng 2

Vậy, mùng 1 Tết có kiêng tắm không? Câu trả lời là mùng một Tết nên kiêng tắm. Lí do bởi cũng giống như gội đầu, việc tắm rửa sẽ cuốn trôi phúc lành của năm cũ. Ở nhiều nơi cũng kiêng giặt giũ vì việc xả đi nhiều nước sẽ làm tổn phúc lộc.

4. Mùng 1 Tết vợ chồng kiêng "quan hệ"

Theo quan niệm của ông cha ta, trong những ngày đầu năm mới nếu ân ái thì có thể dẫn đến những điều không may mắn, thậm chí là cả năm rất đen đủi và gặp đại hạn.

Theo quan niệm của các gia đình người Việt, nên kiêng quan hệ tình dục vào ngày mùng 1 âm lịch để tránh vận xui cho cả tháng

Vậy, mùng 1 Tết có kiêng quan hệ không?

Vào ngày mùng 1, ngày rằm các gia đình người Việt có phong tục thắp hương để tưởng nhớ những người đã khuất. Do đó trong ngày này nên kiêng khem, tránh việc ân ái.

Kiêng quan hệ trong ngày mồng một Tết là ý niệm xuất phát từ tư duy trọng nam khinh nữ từ xã hội phong kiến cho rằng, ngày đầu tháng nếu đàn ông dính vào phụ nữ, đặc biệt là chuyện 'mây mưa' sẽ mang lại nhiều xui xẻo.

Kiêng quan hệ trong ngày mồng một Tết là ý niệm xuất phát từ tư duy trọng nam khinh nữ từ xã hội phong kiến

Đây là quan niệm của người xưa, còn ngày nay, quan niệm này đã được nghĩ thoáng hơn rất nhiều, thậm chí nhiều cặp vợ chồng trẻ còn chọn thời khắc đầu tiên của năm mới để "khai tình" nhằm để năm mới tình cảm mặn nồng hơn.

5. Kiêng uống thuốc

Kiêng uống thuốc trong ngày mồng 1 Tết

Theo quan niệm truyền thống cho rằng, nếu uống thuốc trong ngày mồng 1 Tết nếu chẳng may mắc phải bệnh gì thì trong năm đấy cũng sẽ khó mà chữa khỏi được. Cho nên, trừ trường hợp mắc bệnh tật không thể không uống thuốc ra, thì tốt nhất mùng 1 tết kiêng uống thuốc.

6. Kiêng ăn cháo vào sáng ngày mồng 1 Tết

Trong quan niệm truyền thống, chỉ có những gia đình nghèo khổ mới phải ăn cháo, do đó tốt nhất là ngày mồng 1 nên nấu cơm ăn để cầu một năm sung túc.

Kiêng ăn cháo vào sáng ngày mồng 1 Tết

Đồng thời, sáng ngày đầu năm là lúc “muôn thần tề tựu”, việc ăn cơm nóng cũng là để ngỏ ý mời thần tiên đến vào đầu năm mới. Cho nên, để thể hiện sự tôn kính với tổ tiên và các vị thần linh nên ăn đồ mặn, sau đó ăn đồ chay.

7. Kỵ vay mượn hoặc trả nợ ngày đầu năm

Người xưa dạy, trong ngày đầu năm, nếu cho ai đó vay mượn tiền bạc, đồ đạc sẽ khiến gia đình đó cả năm rơi vào cảnh túng thiếu, nợ nần, không may mắn trong công việc, làm ăn. Đây là vấn đề khá tế nhị được người Việt lưu tâm, để ý để tránh mất lòng nhau.

Kỵ vay mượn hoặc trả nợ ngày đầu năm

Điều kiêng kỵ này xuất phát từ đâu?

Theo quan niệm của người xưa, ngày đầu xuân con người mở cửa để đón tài lộc vào nhà, ngược lại, cho mượn hoặc trả cũng không khác gì “dâng” tài lộc vào tay người khác.

Cho mượn hoặc trả tiền vào những ngày đầu năm cũng không khác gì “dâng” tài lộc vào tay người khác

Do đó, nên đặc biệt lưu ý không nên mượn tiền của mọi người vào những ngày đầu năm.

8. Người có tang không nên xông nhà

Theo phong tục xông nhà, xông đất đầu năm, người bước vào nhà đầu tiên trong ngày mùng 1 Tết sẽ chính là người mang đến may mắn hoặc xui xẻo cả năm cho gia đình đó trong năm mới.

Người có tang không nên xông nhà đầu năm

Người xưa có quan niệm rằng những người “nặng vía”, không hợp với gia chủ nên tránh đi xông đất đầu năm vì sẽ khiến gia chủ cả năm gặp xui xẻo.

Theo đó, những nhà có đại tang sẽ kiêng đi chúc Tết, mừng tuổi các nhà khác bởi theo quan niệm của người xưa, người có tang đi chúc Tết sẽ khiến chủ nhà gặp xui xẻo cả năm. Ngược lại bà con, hàng xóm sẽ đến để chúc Tết và an ủi gia đình bất hạnh đó.

9. Kỵ mai táng

Tết Nguyên Đán còn được gọi là “Tết Cả”, là ngày vui của mọi nhà và mở đầu cho một vận hội mới của toàn dân tộc. Vì vậy những gia đình dù có tang cũng phải tạm gác chuyện buồn và cất khăn tang trong vòng 3 ngày Tết.

Kỵ mai táng trong ngày mùng 1 Tết

Trường hợp gia đình có người mất vào ngày 30 tháng Chạp thì gia đình nên định liệu để chôn cất kịp trong ngày. Còn nếu qua đời trong mồng 1 Tết thì gia đình sẽ chưa phát tang vội mà phải chuẩn bị mọi thứ để chờ tới sáng mồng 2 làm lễ phát tang.

10. Kiêng cho lửa

Trong ngày mùng 1 Tết người ta rất kỵ người khác đến xin lửa nhà mình. Lửa có màu đỏ là tượng trưng cho sự may mắn. Chính bởi vậy mà nếu cho lửa ngày mùng 1 Tết cũng có nghĩa là cho người khác cái đỏ trong của cả năm đó, khiến gia đình sẽ gặp nhiều điều xui xẻo như làm ăn thua lỗ, trong nhà lủng củng, gặp nhiều tai vạ.

Nếu cho lửa ngày mùng 1 Tết cũng có nghĩa là cho người khác cái đỏ trong của cả năm đó

Bên cạnh đó, nước chính là tượng trưng của nguồn tài lộc, nguồn công năng cho của muôn nhà. Cho nước cũng là cho đi “lộc”. Chính từ quan niệm này mà trước khi bước sang năm mới, nhà nào cũng chủ động đưa nước đầy ắp lu vại, dự trữ đủ cho sinh hoạt để tránh phải đi xin mấy trong những ngày Tết.

11. Không làm rơi vỡ đồ dùng gia đình

Những đồ dùng gia đình như gương, bát, đĩa, ấm chén, ly… thường rất dễ vỡ. Trong khi đó, dân gian vẫn luôn có quan niệm làm vỡ đồ đạc vào những ngày đầu năm sẽ khiến gia đình gặp tan vỡ và những điều xui rủi.

Làm vỡ đồ đạc vào những ngày đầu năm sẽ khiến gia đình gặp chia lìa, đổ vỡ và không gặp được điều cát lành

Do đó, nên cẩn thận với mọi đồ đạc trong gia đình cũng như tránh cãi nhau, chửi tục, khóc lóc, buồn tủi, nói điều xui rủi… để gia đình không bị bất hòa, chia rẽ.

12. Đóng cửa nhà

Theo quan niệm của người Việt, ngày Tết phải mở cửa để đón tài lộc

Theo quan niệm dân gian, đóng cửa nhà trong ngày Tết sẽ khiến các vị thần linh không thể vào chơi nhà. Đây là sự bất kính đối với các vị thần linh sẽ khiến gia đình nghèo khó, túng thiếu quanh năm.

13. Mặc quần áo màu đen - trắng

Trong những ngày Tết mọi người thường tránh mặc quần áo màu đen hoặc trắng. Bởi màu đen và trắng tượng trưng cho sự tang tóc, điều xui xẻo.

Trong những ngày Tết mọi người thường tránh mặc quần áo màu đen hoặc trắng

Thay vào đó, để năm mới có thể gặp nhiều may mắn, vui vẻ mọi người thường mặc những bộ quần áo mới với nhiều màu sắc sặc sỡ như hồng, đỏ, vàng, xanh...

Biết được Mùng 1 Tết kiêng gì và không phạm phải những điều cấm kỵ vào mồng 1 Tết là điều rất cần thiết. Hãy cẩn thận kiêng cữ những điều đã nêu trên để được hên cả năm, công việc thuận buồm xuôi gió, may mắn tài lộc đến nhà.