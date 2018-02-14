Nếu không muốn mất phúc lộc trời ban, gia chủ nên tránh những điều kiêng kỵ này trong đêm Giao thừa

Giao thừa là thời khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới. Đây là thời điểm quan trọng, liêng thiêng nhất khi trời đất giao hòa, âm dương hòa quyện để vạn vật bừng lên sức sống mới. Đêm 30 Tết cũng là dịp gia đình đoàn viên, ăn uống, ôn lại một năm đã qua. Trong đêm Giao thừa, bạn cũng nên tránh những điều kiêng kỵ này để gia đình may mắn, bình an trong năm mới.

Những điều kiêng kỵ trong đêm Giao thừa

Điều kiêng kỵ khi nói chuyện

Giao thừa là dịp gia đình quây quần, cùng nhau ăn cơm đoàn viên để chào mừng một năm mới với nhiều điều tốt đẹp hơn. Trong khi ăn uống, bạn phải tránh những chữ như “không”, “hết”, “bệnh”, “phá”, “thua”, “chết”. Đây là những từ cấm kỵ trong thời khắc thiêng liêng này. Bởi theo quan niệm dân gian, đầu năm nói những điều xui sẽ đem lại vận đen cho cả năm. Vì vậy, bạn hãy thận trọng trong lời ăn tiếng nói và dành cho người thân của mình những lời chúc tốt đẹp nhất.