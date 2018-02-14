Nếu không muốn mất phúc lộc trời ban, gia chủ nên tránh những điều kiêng kỵ này trong đêm Giao thừa

Tâm linh - Tử vi 14/02/2018 11:49

Sau đây là những kiêng kỵ bạn nên tránh để không phải rước họa vào thân, mất lộc trời ban trong đêm Giao thừa.

Giao thừa là thời khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới. Đây là thời điểm quan trọng, liêng thiêng nhất khi trời đất giao hòa, âm dương hòa quyện để vạn vật bừng lên sức sống mới. Đêm 30 Tết cũng là dịp gia đình đoàn viên, ăn uống, ôn lại một năm đã qua. Trong đêm Giao thừa, bạn cũng nên tránh những điều kiêng kỵ này để gia đình may mắn, bình an trong năm mới. 

Những điều kiêng kỵ trong đêm Giao thừa

Điều kiêng kỵ khi nói chuyện

Giao thừa là dịp gia đình quây quần, cùng nhau ăn cơm đoàn viên để chào mừng một năm mới với nhiều điều tốt đẹp hơn. Trong khi ăn uống, bạn phải tránh những chữ như “không”, “hết”, “bệnh”, “phá”, “thua”, “chết”. Đây là những từ cấm kỵ trong thời khắc thiêng liêng này. Bởi theo quan niệm dân gian, đầu năm nói những điều xui sẽ đem lại vận đen cho cả năm. Vì vậy, bạn hãy thận trọng trong lời ăn tiếng nói và dành cho người thân của mình những lời chúc tốt đẹp nhất.

Nếu không muốn mất phúc lộc trời ban, gia chủ nên tránh những điều kiêng kỵ này trong đêm Giao thừa - Ảnh 1
Bạn nên biết những điều kiêng kỵ đêm Giao thừa để tránh rước họa vào thân - Ảnh minh họa: Internet

Điều kiêng kỵ trong lúc cúng Giao thừa

Mâm cỗ cúng Giao thừa phải có đầy đủ những thứ như hoa, quả, đèn, cầy, hoa… Việc chuẩn bị tươm tất để cúng cũng nói lên ý nghĩa sung túc, giàu sang của gia đình bạn trong năm tới. Sau khi cúng kiếng, mời chư vị Phật, Bồ Tát, Tiên thánh và ông bà tổ tiên về chứng giám, vị trí hai bên bàn thờ không ai được ngồi. Bởi ngồi ở đó cũng giống như bạn tranh giành chỗ với bề trên. Vì vậy, bạn nên tránh phạm phải điều cấm kỵ này để có một năm an khang, may mắn.

Trong lúc cúng kiếng, bạn tuyệt đối phải tránh tranh luận, cãi nhau hay mắng chửi người khác. Điều này sẽ mang lại không khí vô cùng nặng nề và ảnh hưởng đến vận mệnh cả năm của bạn. Đây còn là thái độ bất kính, không tôn trọng bề trên.

Khi khấn vái, tuyệt đối không gọi lớn tên trẻ nhỏ, tránh hồn ma bóng quế ở ngoài cửa nghe được.

Điều kiêng kỵ khi đón Giao thừa

Tránh gây ra những tiếng động lớn, đổ vỡ, hay soi gương kẻo gây ra những điềm xấu. Việc làm vỡ đồ đạc báo hiệu sự chia ly, ly tán, hỏng hóc. Vì vậy, bạn làm gì cũng nên thận trọng, tránh gây ra những điều kém may mắn cho bản thân và gia đình.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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