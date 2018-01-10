Những điều kiêng kỵ không nên cầu khi đi chùa ngày Tết, tuyệt đối chớ dại phạm phải

Tâm linh - Tử vi 10/01/2018 10:12

Sau đây là những điều kiêng kỵ không nên cầu xin khi đi chùa trong ngày Tết, bạn phải biết để tránh.

Việc đi chùa vào những ngày Tết đã trở thành thói quen của nhiều người Việt từ xưa đến nay. Họ đến chùa lễ Phật vào dịp đầu năm cầu mong những điều tốt lành cho bản thân, gia đình và một năm sung túc, bình an. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết những điều nên và không nên cầu xin khi đi chùa trong những ngày Tết.

Những điều kiêng kỵ không nên cầu xin khi đi chùa ngày Tết

Cầu xin người khác giúp đỡ mình

Việc cầu xin người khác giúp đỡ mình trong những lúc khó khăn luôn là điều tối kỵ. Bởi những lúc như vậy, bạn sẽ tạo cho mình tâm lý dựa dẫm, tin tưởng vào một đấng siêu nhiên nào đó sẽ giúp bạn mà không chịu cố gắng. Bên cạnh đó, những điều bạn cầu xin sẽ khiến bản thân luôn sống trong tâm lý luôn mang ơn, không bao giờ thoải mái được.

Xin lợi lộc cho bản thân

Đây là điều nhiều người thường mắc phải khi đi chùa. Cầu xin những điều tốt nhất cho bản thân và phần thiệt thòi cho người khác sẽ đánh mất đi đạo đức của một con người. Khi đi chùa, bạn hãy giữ cho mình bản tâm trong sáng, không giành giật, sân si với bất kỳ ai.

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Có nhiều điều kiêng kỵ bạn phải biết khi đi chùa - Ảnh minh họa: Internet

Cầu xin tiền tài, danh lợi

Danh lợi là điều mà nhiều người luôn mong muốn có được. Có nhiều người vì lợi ích cá nhân mà sẵn sàng vứt bỏ lương tâm. Bạn nên nhớ, danh lợi là hư ảo, đời sống vô thường, những thứ có được rồi cũng sẽ mất đi. Vì vậy, hãy giữ cho mình tâm hồn lương thiện, tránh những cám dỗ ở đời.

Cầu xin không bệnh tật, đau ốm

Bệnh tật là do nghiệp của mỗi con người tạo ra, không phải cứ cầu xin là sẽ được. Bạn nên tu tâm, tích đức để giảm bớt tội nghiệp của bản thân. Phật dạy tu tâm, dưỡng tính, bớt khẩu nghiệp sẽ đẩy lùi bệnh tật và những buồn phiền trong phòng.

Cầu xin giúp người và được báo đáp

Nếu cho đi mà cứ mong được đền đáp thì tốt nhất bạn đừng giúp đỡ ai. Có ý giúp ai đó mà luôn cầu mong được báo đáp xứng đáng sẽ khiến tâm đức của mình bị vấy bẩn. Cuộc đời này phải cho đi mới đạt được hạnh phúc thật sự. Hãy để cho tâm của bạn thật trong sáng, không buồn phiền, vướng bận bất cứ điều gì.

Cầu xin giải oan khuất

Nếu có những hiểu lầm với người khác, tốt nhất nên tự mình giải quyết. Đừng cầu mong vào sự giúp sức của đấng siêu nhiên nào đó có thể hóa giải những nỗi oan khuất trong lòng bạn. Khi bị người khác hiểu lầm, bạn hãy cố gắng tìm hiểu nguyên nhân và tự mình tháo gỡ những khúc mắc đó. Chỉ cần nhẫn nhịn, cuộc sống bạn sẽ hạnh phúc hơn, công đức sẽ vẹn toàn.

Cầu xin mọi chuyện thuận theo ý mình

Mọi sự trên đời đều có quy luật riêng, không phải chuyện gì cũng thuận theo ý bạn. Nếu cầu xin mà được ngay thì sẽ khiến bạn tự cao tự đại và tự huyễn hoặc về khả năng của mình. Chỉ khi gặp phải những điều khó khăn, bạn mới thật sự trưởng thành, mạnh mẽ và khai thông trí tuệ của bản thân.

Cầu xin sự nghiệp thuận buồm, xuôi gió

Khó khăn và thử thách là những điều mà con người sống trên đời đều phải trải qua. Chỉ khi vấp ngã, thất bại, bạn mới thật sự trưởng thành và mạnh mẽ đương đầu với mọi thứ. Khi đó, sự nghiệp của bạn mới thuận buồm, xuôi gió. 

9 điều kiêng kị không nên cầu khi đi chùa, tiếc là nhiều người lại không hề biết…

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Chùa chiền là nơi đầy tôn nghiêm và thiêng liêng. Dù rằng ta thường quan niệm đi chùa là để mong điều tốt lành nhưng không phải điều gì cũng là nên cầu xin, luôn có điều là cấm kị.

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