Những điều kiêng kỵ khi lau dọn bàn thờ cuối năm tránh tán lộc, động tài

Tâm linh - Tử vi 21/12/2017 06:30

Chị em phụ nữ nên biết những điều kiêng kỵ cần tránh khi lau dọn bàn thờ cuối năm để gia đình êm ấm, tài lộc đầy nhà trong dịp Tết sắp đến.

Cuối năm là thời điểm ai cũng tất bật dọn dẹp, trang trí nhà cửa chuẩn bị đón một năm mới tràn đầy khởi sắc và bình an. Trong đó, bàn thờ - nơi thờ cúng ông bà, tổ tiên - cần được lau dọn thật kỹ càng. Nhiều người tưởng việc lau dọn bàn thờ rất đơn giản nhưng thực tế nếu phạm phải những điều kiêng kỵ này, vận mệnh của gia đình bạn sẽ đi xuống. 

Hướng dẫn cách lau bàn thờ đúng và chuẩn nhất

Trước khi tiến hành lau dọn bàn thờ, bạn phải tắm rửa sạch sẽ. Chuẩn bị một đĩa hoa quả đặt lên bàn thờ cúng để thông báo cho ông bà, tổ tiên rằng hôm nay sẽ lau dọn, nhờ thần linh, ông bà tạm lánh sang một bên để công việc được tiến hành.

Chuẩn bị một chiếc bàn trải tấm vải hoặc giấy đỏ để đặt bài vị. Nếu bàn thờ có đặt chung bài vị gia tiên và các thần Phật thì phải đặt riêng, không được đặt lẫn lộn. Đợi khi nhang cháy hết rồi mới bắt đầu.

Phải lau bàn thờ bằng nước ấm, không được dùng nước lạnh. Trong khi vệ sinh, bài vị của thần Phật lau trước, sau đó đổ nước rồi lau bài vị tổ tiên.

Sau khi lau bài vị mới đến phần dọn bát hương. Điều kiêng kỵ khi dọn bát hương là tránh rút chân hương rồi mang đổ tro ra ngoài. Điều này người xưa quan niệm là “tán tài”. Vì vậy, bạn nên dùng chiếc thìa nhỏ để múc từng thìa đổ ra ngoài rồi rửa sạch bát.

Khi bát hương khô ráo, bát hương của thần Phật dùng 7 tờ tiền vàng, bát hương của tổ tiên dùng 3 tờ tiền vàng đốt hơ xung quanh rồi bỏ vào trong, đợi tiền cháy hết rồi mang đổ tro.

Sau khi lau rửa sạch sẽ, phải chuẩn bị một chiếc lò nhỏ trong có đốt than hoa, đặt dưới bàn thờ khoảng 15 phút. Sau đó đốt 7 tờ tiền vàng hơ ở bốn hướng trên dưới trái phải, ý là dùng lửa để khai quang, làm sạch, xua đuổi những vận xui, tiền vàng chưa cháy hết thì bỏ vào lò than.

Cuối cùng, đốt 7 tờ tiền vàng hơ làm sạch chỗ đặt bài vị, bát hương của thần Phật, tổ tiên rồi đặt vào vị trí cố định.

Những điều kiêng kỵ khi lau dọn bàn thờ cuối năm tránh tán lộc, động tài - Ảnh 1
Những điều kiêng kỵ khi lau dọn bàn thờ - Ảnh minh họa: Internet

Những điều đại kỵ khi lau dọn bàn thờ

1. Làm đổ vỡ đồ thờ cúng

Những đồ vật trên bàn thờ vô cùng thiêng liêng và quan trọng, phù hộ cho gia đình bình an, ấm no và hạnh phúc. Vì vậy, khi lau dọn bàn thờ, nên cẩn thận nhẹ nhàng với từng đồ vật. Vì đôi khi làm đổ vỡ sẽ bị ông bà quở trách và điềm xấu sẽ xảy ra.

2. Tỉa và đổ chân hương sai cách

Khi lấy chân hương, không được lấy ra hết mà phải để lại 5 chân. Đặc biệt, không được vứt chân hương bừa bãi, mà mang đi đốt thành tro rồi thả xuống sông, hồ. Bên cạnh đó, tuyệt đối không được bỏ chân hương ở những nơi bẩn thỉu, làm vậy sẽ phạm phải điều xấu.

3. Di chuyển bát hương tùy tiện

Bạn nên hạn chế di chuyển bát hương quá nhiều. Sự xê dịch sẽ không tốt, làm ảnh hưởng đến bề trên. Như vậy, lòng thành của bạn sẽ không được thần linh chứng giám, gây những điều xui xẻo và ảnh hưởng đến vận mệnh của gia chủ.

Cách bày bàn thờ ngày Tết miền Bắc đúng nhất

Cách bày bàn thờ ngày Tết miền Bắc đúng nhất

Miền Bắc có sự khác biệt về điều kiện địa lý, phong tục và có nét văn hoa riêng biệt nên bàn thờ ngày Tết miền Bắc cũng có sự khác biệt rõ rệt với bàn thờ ngày Tết của miền Nam và miền Trung.

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