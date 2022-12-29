Cách bày bàn thờ ngày Tết miền Bắc đúng nhất

Bàn thờ ngày Tết, nơi thiêng liêng và trang trọng nhất trong các gia đình luôn được con cháu trong nhà quan tâm, chăm chút dọn dẹp, bày biện và trang trí trong dịp Tết đến, thể hiện đạo lý thiêng liêng "Uống nước nhớ nguồn", "Ăn quả nhớ kẻ trồng cây", con cháu hiếu thảo, hiếu kính và nhớ đến tổ tiên, ông bà đã mất, cũng như gửi gắm tâm tư, tình cảm về mong mỏi một năm mới mưa thuận gió hòa, gia đình an khang, thịnh vượng. Thế nên, bàn thờ ngày Tết miền Bắc, vốn chịu ảnh hưởng của khác biệt văn hóa và vị trí địa lý, càng được coi trọng và nghiêm túc trong việc sắm sửa và bày biện, trang trí hơn.

Bàn thờ ngày Tết miền Bắc thường được chú ý và tuân theo nhiều nguyên riêng so với bàn thờ ngày Tết miền Nam và miền Trung. Những nguyên tắc, quy định đó là gì? Cách bài trí bàn thờ ngày Tết miền Bắc thế nào cho lộc lá cả năm? Hãy cùng khám phá chi tiết ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Trên bàn thờ ngày Tết miền Bắc, hầu như cũng không có gì quá khác biệt với các vùng khác, cũng sẽ bày biện trên bàn thờ bao gồm:

Trang trí bàn thờ Tết miền Bắc luôn có những quy tắc độc đáo riêng!

- Nếu bàn thờ có một bát hương thì sẽ để ở chính giữa, còn nếu ba bát thì đặt bát chính giữa to nhất, ở vị trí cao nhất, hai bát còn lại theo hướng tam tài, sao cho hợp phong thủy đón lộc về cho gia chủ.

- Tiến hành dọn dẹp, lau dọn xung quanh bàn thờ, đánh bóng lư hương để bàn thờ thật sạch sẽ, trang trọng trong những ngày đầu năm.

- Hai bên bàn thờ đặt hai đèn hoặc giá nến tượng trưng cho mặt trăng (đặt bên phải) và mặt trời (đặt bên trái).

- Trên bàn thờ sẽ đặt thêm một bình hoa (độc bình) hoặc hai bình hoa (song bình), một là bình đựng hương bên tay trái, một là bình đựng cây vàng, cây bạc bên phải. Nếu gia đình không đặt cây vàng, cây bạc thì thay bằng hoa thật cũng được, nhưng chú ý khi sắp xếp trên bàn thờ sao cho chỉ lộ bông, không lộ bình. Trên bàn thờ ngày Tết miền Bắc sẽ không bày hoa giả thì theo quan niệm làm như thế là không thành tâm.

- Trên bàn thờ cũng sẽ đặt chén nước, giọt dầu, nén nhang, bao thuốc lá, chén rượu đầy đủ.

Mâm cúng trên bàn thờ gia tiên ngày Tết miền Bắc

Mâm cúng gia tiên trên bàn thờ Tết miền Bắc tiêu biểu!

Với các gia đình miền Bắc, mâm cỗ cúng Tết Nguyên đán cổ truyền thường tính theo bát thường là 4 bát, 4 đĩa, 6 bát 6 đĩa, 8 bát 8 đĩa. Tùy vào mâm cúng Tết to hay nhỏ mà có sự thay đổi số bát đĩa phù hợp. Các gia đình miền Bắc thường sắp cỗ số bát đĩa gắn với số 6, 8 mang ý nghĩa lộc, phát, còn 4 bát, 4 đĩa là tượng trưng cho tứ trụ, bốn mùa, bốn phương:

- Về bát thì sẽ gồm một bát miến nấu lòng gà, một bát mọc, một bát canh hầm (thường là chân giò hầm măng lưỡi lợn), một bát canh măng khô/bóng thả.

- Đĩa sẽ bao gồm một đĩa bánh chưng, một đĩa xôi, một đĩa thịt gà luộc, một đĩa giò, đĩa dưa hành muối, đĩa xào/nộm, đĩa nem rán hoặc thịt đông.

Các gia đình sẽ hầu như bày các món này trên mâm cúng tổ tiên, có điều chỉnh thêm bớt một hoặc hai món phù hợp với từng nhà mà thôi.

Chú ý trong mâm cúng bàn thờ tổ tiên ngày 30 Tết và mùng Một tết là phải dùng gà trống.

Lọ hoa trên bàn thờ Tết miền Bắc

Tuyệt đối không được trang trí bàn thờ bằng hoa giả, hay những loại hoa có ý nghĩa không phù hợp!

Về lọ hoa cắm trên bàn thờ ngày Tết ở miền Bắc cũng phải có một sự lựa chọn từ nhiều loại hoa trong đó tiêu biểu nhất là các loại hoa như là:

- Hoa đào, hoa mai: Tượng trưng cho sự thịnh vượng, giàu có, xua đuổi tà khí, mang lại luồng sinh khí mới cho cả gia đình. Các bạn lưu ý là hoa đào, hoa mai nếu đặt trên bàn thờ thì nó sẽ mang ý nghĩa là hoa cúng chứ không phải hoa để trang trí bình thường như trong phòng khách hay đặt trước hiên nhà đâu nhé.

- Hoa cúc: Mang ý nghĩa về may mắn, phúc, lộc, thọ.

- Hoa huệ: Đại diện cho chính trực, ngay thẳng, xua đuổi cái ác, tà ma.

- Hoa đồng tiền: Phát tài, phát lộc cho cả nhà. Ngoài ra nó còn có ý nghĩa về sống thọ và gặp nhiều may mắn nữa.

- Hoa lan: Tượng trưng cho sự thuần khiết, tinh khôi, trong sạch không vướng nhiễm uế khí dân gian thông thường,...

Tránh cúng những loại hoa như hoa râm bụt, hoa cúc vạn thọ, hoa phong lan, hoa ly, hoa nhài, hoa mẫu đơn,...vì chúng đều không mang ý nghĩa tốt, không thanh tịnh hay phù hợp để đặt trên bàn thờ.

Bên cạnh đó, khi cắm hoa cũng nên cắm hoa theo số lẻ là 5 cành, 9 cành, 13 cành, tuân theo nguyên tắc Sinh - Lão - Bệnh - Tử. Số cành hoa lẻ để rơi vào cửa Sinh và cửa Lão, kiêng kỵ rơi vào cửa Bệnh, cửa Tử.

Mâm ngũ quả trên bàn thờ ngày Tết miền Bắc

Mâm ngũ quả trên bàn thờ ngày Tết miền Bắc!

Hầu như không có quy định bắt buộc loại quả được và không được bày trên bàn thờ. Tuy nhiên, trong bàn thờ mâm ngũ quả miền Bắc sẽ luôn xuất hiện hai loại quả là chuối xanh và bưởi, 3 loại quả còn lại là tùy ý các gia đình lựa chọn như là quất, quýt, táo, na, thanh long, khế,...kể cả ớt cũng có thể bày được trên bàn thờ ngày Tết miền Bắc. Một phần vì mâm ngũ quả của bàn thờ Tết miền Bắc chú trọng về màu sắc bắt mắt và đại diện đầy đủ cho ngũ hành.

Cụ thể, ý nghĩa của mâm ngũ quả ngày Tết miền Bắc được thể hiện qua cách chọn các loại quả như sau:

- Quả bưởi: Có ý nghĩa tượng trưng cho sự viên mãn và toàn vẹn.

- Nải chuối: Nải chuối có ý nghĩa như bàn tay rộng lớn đang che chở và được thần linh giúp đỡ.

- Quả sung, quả quất: Mang tới nhiều tài lộc và sung túc.

- Quả táo: Loại quả này có ý nghĩa thể hiện sự ấm no và phú quý.

- Quả lựu: Tượng trưng cho sự ấm cúng, ước mong gia đình luôn đầy đủ con cháu.

Các lưu ý cần tránh khi trang trí bàn thờ ngày tết miền Bắc

- Tuyệt đối không sử dụng hoa giả hay những loại hoa không phù hợp để trang trí bàn thờ ngày tết.

- Khi dọn dẹp bàn thờ, cần cẩn thận, tránh làm đỗ vỡ, chú ý xếp đúng vị trí của từng đồ vật theo quy định.

- Không tự ý xê dịch vị trí của bát hương trong quá trình trang trí.

Trên đây là thông tin chi tiết về cách bài trí bàn thờ ngày Tết miền Bắc. Hy vọng với những thông tin mới được Phụ nữ và Gia đình chia sẻ trên đây, sẽ phần nào giúp các quý độc giả bài trí dược một bàn thờ cúng ngày tết chuẩn đẹp và hoàn hảo theo phong tục miền Bắc nhé. Đồng thời cũng xin kính chúc các quý độc giả có một mùa tết Quý Mão nhiều niềm vui và hạnh phúc bên gia đình và người thương nhé!