Những điều đại kỵ khi đi tảo mộ Tiết Thanh Minh, nhà nào cũng cần biết kẻo bị hao tài phá lộc

Tâm linh - Tử vi 05/04/2018 11:20

Dưới đây là những điều đại kỵ khi đi tảo mộ trong Tiết Thanh Minh, bạn nên tìm hiểu thật kỹ càng kẻo đắc tội với bề trên khiến gia đình lục đục, phá tài lộc.

Tục tảo mộ trong Tiết Thanh Minh của người Việt là dịp để con cháu tưởng nhớ đến ông bà, tổ tiên, người thân đã qua đời. Vì vậy, việc làm này vô cùng quan trọng, đòi hỏi có mặt đầy đủ những thành viên trong gia tộc. Tuy nhiên khi đi tảo mộ, bạn cần phải biết những điều này để tránh phạm phải những điều cấm kỵ.

Những điều đại kỵ khi đi tảo mộ Tiết Thanh Minh, nhà nào cũng cần biết kẻo bị hao tài phá lộc - Ảnh 1
Tiết Thanh minh là dịp con cháu thể hiện lòng biết ơn của mình với ông bà tổ tiên - Ảnh minh họa: Internet

Những điều đại kỵ khi đi tảo mộ của người Việt trong Tiết Thanh Minh:

1. Phụ nữ đang mang thai tuyệt đối không được đi tảo mộ. Bởi trong thời kỳ này, cơ thể của họ rất yếu dễ bị nhiễm lạnh, ảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ và thai nhi.

2. Mộ phần của tổ tiên là nơi vô cùng thiêng liêng, cần được dọn cỏ và lau chùi sạch sẽ. Bạn nên dọn sạch những nơi xung quanh mộ, phía trước, phía sau và thêm đất mới vào chậu hoa. Đặc biệt, trong lòng bạn phải thật thành kính, một lòng hướng đến những người đã khuất.

3. Khi đi đứng, nói năng phải hết sức cẩn thận, tránh làm xáo trộn đất đá vụn và cảnh quan xung quanh kẻo ảnh hưởng đến những người khuất mặt khuất mày.

4. Khi tảo mộ, bạn cần quan sát thật kỹ xung quanh, bốn phía xem có nước hay không, nhất là những vũng nước ở bên trong hoặc rất sát mộ. Bởi có nước làm ảnh hưởng rất nhiều đến vận thế của người đời sau.

Những điều đại kỵ khi đi tảo mộ Tiết Thanh Minh, nhà nào cũng cần biết kẻo bị hao tài phá lộc - Ảnh 2
Những điều kiêng kỵ khi tảo mộ - Ảnh minh họa: Internet

5. Trong khi đi tảo mộ tuyệt đối không được giẫm đạp lên phần mộ của người khác hoặc đá, đụng đến đồ cúng trên mộ của người khác. Gia đình nào có cháu nhỏ nên chú ý điều này, cần quản lý con cái cẩn thận, kẻo lại bị bề trên quở trách.

6. Tránh đi những con đường hẻo lánh. Theo phong thủy, đi đến những nơi vắng vẻ rất dễ nhiễm tà khí, ảnh hưởng đến sức khỏe và vận mệnh của bạn. Nếu thật sự cần thiết phải đến những nơi đó, bạn hãy đi cùng với nhiều người trong gia đình.

7. Cấm cười đùa, chạy giỡn trong khi làm lễ. Điều này sẽ làm ảnh hưởng đến sự thiêng liêng ở nơi an nghỉ của ông bà tổ tiên.

8. Sau khi đi tảo mộ về, những người có sức khỏe yếu hoặc yếu bóng vía nên bước qua lò lửa hoặc tắm lá bưởi tẩy uế những năng lượng xấu trên cơ thể.

Chọn những loại hoa phù hợp khi đi tảo mộ trong Tiết Thanh Minh

Hoa bách hợp trắng

Tương truyền hoa bách hợp do những đau thương mà Hạ Oa và Á Đang – người vất vả kiếm tìm Y Điện Viên tạo nên. Do vậy, hoa bách hợp trắng tinh khôi dâng lên mộ phần, tỏ ý tiếc thương, gửi gắm nỗi niềm nhung nhớ đến với người đã khuất. Loài hoa này không chỉ sở hữu vẻ đẹp vô cùng thoát tục và còn mang ý nghĩa rất đặc biệt.

Hoa cúc trắng

Những điều đại kỵ khi đi tảo mộ Tiết Thanh Minh, nhà nào cũng cần biết kẻo bị hao tài phá lộc - Ảnh 3
Chọn hoa cúc trắng dịp tảo mộ thể hiện sự thành kính - Ảnh minh họa: Internet

Hoa cúc trắng chính là sự lựa chọn hàng đầu khi đi tảo mộ, dâng lên người đã khuất. Với ngụ ý thanh cao, thuần khiết, hoa cúc trắng đại diện cho sự tôn kính, dùng để tỏ ý tiếc thương, gửi gắm nỗi lòng nhung nhớ và hi vọng người đã khuất có được một cuộc sống an nhiên nơi thiên đường.

Hoa cúc vàng

Hoa cúc vàng, tùy từng vùng mà có những ý nghĩa khác nhau. Ở một số nước phương Đông có ý nghĩa nhớ thương, nhưng ở phương Tây lại có ngụ ý đau buồn. Tuy nhiên, dù thế nào, hoa cúc vàng cũng là một loại hoa thích hợp trong dịp tảo mộ trong Tiết Thanh Minh.

Loài hoa người đã khuất thích

Bạn nên chọn loài hoa mà sinh thời người thân thích để tỏ lòng thành và tình cảm của mình đối với người đã khuất.

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