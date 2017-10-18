Những điều điều kiêng kỵ chị em nhất định phải biết khi chụp ảnh

Chụp ảnh để lưu lại những khoảnh khắc vui vẻ, những kỷ niệm đáng nhớ là sở thích của rất nhiều người. Tuy nhiên, khi chụp hình chị em nên tránh những điều kiêng kỵ sau đây.

Kiêng chụp ảnh bầu

Chụp ảnh bầu chính là hình thức công khai với tất cả mọi người. Tuy nhiên, dân gian có câu “nói trước, bước không qua” nên nhiều gia đình tránh công bố rộng rãi chuyện bầu bì ra ngoài. Từ tâm lý e dè đó mà có chuyện kiêng chụp hình bầu của thai phụ.

Bên cạnh đó, khi mang bầu người phụ nữ thường bị tăng cân nhanh, chân tay phù nề, dáng đi khệ nệ, da mặt nổi mụn… Nói chung là phụ nữ mang thai rất xấu xí. Nếu chụp hình khoe khắp nơi, mọi người nhìn vào sẽ quở trách “sao lại chụp hình người phụ nữ xấu xí lúc này làm gì?”. Điều đó gây tâm lý căng thẳng và buồn rầu cho người mẹ trong thời kỳ mang thai và ảnh hưởng đến sự phát triển của đứa con trong bụng.

Kiêng chụp 3 người

Số 3 được xem là một số linh thiêng trong dịch lý và tín ngưỡng của người phương Đông. Người xưa cho rằng số 3 là con số linh thiêng dành cho Thần linh, người bình thường không nên phạm để tránh mạo phạm đến người cõi trên.

Kiêng chụp ảnh trẻ sơ sinh

Theo quan niệm dân gian, chụp ảnh là lấy đi một phần hồn phách của con người. Hình ảnh trong bức ảnh chính là phần hồn phách bị chia tách từ chủ thể. Dân gian kiêng cữ việc chụp hình trẻ sơ sinh là vì vía trẻ nhỏ còn yếu và dễ bị thất kinh bởi những vía dữ.

Ngoài ra, ánh đèn chớp sáng có cường độ mạnh sẽ làm ảnh hưởng đến mắt và da của bé. Mặc khác, người ta cũng e ngại rằng việc khen chê sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ nhỏ.

Kiêng chụp khi em bé ngủ

Quan niệm dân gian cho rằng hình ảnh trẻ em lúc ngủ mắt nhắm nghiền, cơ thể bất động giống người chết nhắm mắt, xuôi tay. Vì thế, chụp ảnh trẻ em khi đang ngủ là điềm xui xẻo cần kiêng tuyệt đối.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm