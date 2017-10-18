Top nàng giáp tuyệt đối không bỏ rơi chồng dù gặp phải đại nạn khó khăn

Tâm linh - Tử vi 18/10/2017 06:59

Dù rằng đây không phải là những người vợ giỏi giang nhưng họ luôn đầy yêu thương để cổ vũ chồng vượt qua khó khăn, bất trắc ở đời.

Tuổi Sửu

Phụ nữ tuổi Sữu chịu thương chịu khó, chăm chỉ. Từ khi sinh ra, họ luôn biết đúng sai phải trái, không khi khuất phục trước vận mệnh. Vì đã trải qua giai đoạn cực khổ nên họ luôn biết cảm giác mỏi mệt thế nào khi gặp hoạn nạn một mình. Do đó, khi lấy chồng, họ luôn dốc sức ở bên giúp chồng xây đắp gia đình. Họ không quá thông minh nhưng luôn rất kiên nhẫn, bản lĩnh thu xếp mọi điều để gia đình yên ấm. Dù chồng có lúc làm ăn thất bại, lâm vào cảnh đường cùng thì họ cũng không bao giờ bỏ rơi chồng. Họ nguyện cùng chồng đương đầu với vất vả.

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Dù chồng có lúc làm ăn thất bại, lâm vào cảnh đường cùng thì họ cũng không bao giờ bỏ rơi chồng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Phụ nữ tuổi Tuất rất chung thủy trong tình yêu, không dễ dàng buông tay người mình thương. Do đó dù trong hoàn cảnh gì, họ cũng sẽ ở bên đối phương đến cùng. Không chỉ ở khía cạnh tình cảm, trong mọi chuyện, họ lúc nào cũng cố gắng hết mình, không vị kỉ nghĩ cho bản thân. Họ không khôn khéo trong giao tiếp nhưng luôn biết cách động viên người khác. Con giáp này không bao giờ chi li tính toán, luôn kiên nhẫn vượt qua vất vả. Đàn ông lấy được vợ tuổi này thì quả là may mắn vì chắc chắn họ sẽ luôn có một người vợ bên họ ngay cả khi sa cơ thất thế.

Top nàng giáp tuyệt đối không bỏ rơi chồng dù gặp phải đại nạn khó khăn - Ảnh 2
àn ông lấy được vợ tuổi này thì quả là may mắn vì chắc chắn họ sẽ luôn có một người vợ bên họ ngay cả khi sa cơ thất thế - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Phụ nữ tuổi Mùi nữ tính, tinh tế. Họ không thích theo đuổi một tình yêu quá dữ dội nhưng họ luôn muốn bảo vệ đối phương. Họ luôn quan niệm chính sự chăm chút, bỏ công sức của mình mới có được thành quả tốt nhất. Khi đã lấy chồng, họ luôn làm tròn vai trò làm vợ, làm mẹ. Dù rằng cũng có lúc họ hay càm ràm, không quá tận tụy nhưng luôn xem trọng nghĩa tình. Và chuyện gì họ làm cũng là từ lòng dạ vì gia đình. Họ có thể không giữ được chữ tình nhưng chắc chắn sẽ làm tròn chữ nghĩa. Do đó, dù khi chồng gặp khó khăn, vấp váp, họ vẫn không bao giờ buông tay chồng, dù tình cảm đã không còn.

Thông tinh trong bài chỉ mang tính tham khảo

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