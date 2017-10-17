Top con giáp nữ là ‘ngân hàng’ giỏi quản lý tiền, chồng yên tâm giao phó sẽ có khối tài sản kếch xù

Tâm linh - Tử vi 17/10/2017 10:00

Những con giáp nữ dưới đây kiếm tiền giỏi nhưng không bao giờ “vung tay quá trán”, luôn biết cách tiết kiệm. Chồng yên tâm giao phó tiền nong sẽ có khối tài sản kếch xù, gia đình giàu có không ai sánh bằng.

Tuổi Tý

Top con giáp nữ là ‘ngân hàng’ giỏi quản lý tiền, chồng yên tâm giao phó sẽ có khối tài sản kếch xù - Ảnh 1
Phụ nữ tuổi Tý là người giỏi quản lý tiền bạc - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ tuổi Tý có bản năng tự nhiên là yêu và quý trọng đồng tiền. Vì thế họ tiết kiệm tiền một cách đáng ngạc nhiên. Người tuổi Tý có tính lạc quan, nhạy bén, thông minh. Họ có khả năng kiểm soát cuộc đời và khéo léo tạo dựng được sự nghiệp thành công. Đàn ông có thể yên tâm giaot? việc quản lý chi tiêu cho phụ nữ tuổi này. 

Họ sẽ không tiêu xài hoang phí, luôn biết giữ gìn tài sản cho gia đình. Bất cứ ai muốn quản lý tài sản thì hãy tìm đến phụ nữ tuổi Tý. Họ sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thậm chí họ còn làm cho kinh tế gia đình ngày một đi lên, giàu sụ, sung túc, không bao giờ thiếu thốn bất cứ thứ gì.

Tuổi Dậu

Top con giáp nữ là ‘ngân hàng’ giỏi quản lý tiền, chồng yên tâm giao phó sẽ có khối tài sản kếch xù - Ảnh 2
Tuổi Dậu luôn thận trọng trong vấn đề tiền bạc - Ảnh minh họa: Internet

Quản lý tài chính là điểm mạnh của tuổi Dậu, cả trong cuộc sống riêng lẫn công việc. Khi dính đến tiền nong, họ luôn tỏ ra thận trọng, không bao giờ để bản thân khinh suất. Họ có thể quản lý rất tốt tiền của người khác, hoặc trở thành những cố vấn tài chính, giám đốc ngân hàng và kế toán giỏi.

Tuổi Dậu vốn có tính chăm chỉ và miệt mài tìm kiếm nguồn lợi cho bản thân. Họ có khả năng tìm kiếm “báu vật” ở những nơi khó khăn nhất. Vì vậy, đàn ông nào có vợ tuổi Dậu hãy “cống nạp” hết tài sản, khỏi lo thất thoát hay hao hụt một đồng nào.

Tuổi Dần

Top con giáp nữ là ‘ngân hàng’ giỏi quản lý tiền, chồng yên tâm giao phó sẽ có khối tài sản kếch xù - Ảnh 3
Tuổi Dần không những giỏi kiếm tiền mà giữ tiền còn giỏi hơn - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ tuổi Dần rất mạnh mẽ, giỏi tổ chức và biết nhìn người. Trong nhà có người tuổi Dần, gia đình tránh được những điều không may và nhất là tránh được tiểu nhân trong công việc kinh doanh.  Phụ nữ tuổi Dần rất tháo vát, biết xoay chuyển tình thế. Họ giỏi thích nghi, tính tình lại phóng khoáng nên rất dễ tìm kiếm công ăn việc làm. Họ giỏi giúp chồng phát triển sự nghiệp và thăng tiến trong tương lai.

Bên cạnh đó, tuổi Dần rất thận trọng trong việc chi tiêu, chứng minh khả năng quản lý tài chính của mình. Vì vậy, họ sẽ không bao giờ để bản thân mình rơi vào tình trạng thiếu thốn. Đàn ông cứ yên tâm giao trọng trách quản lý tiền bạc cho người tuổi Dần.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

 

Thần Tài hô tên 3 con giáp này đỏ cả tình lẫn tiền, đường tài lộc suôn sẻ, không gặp trắc trở, đón tết 2023 phú quý

Thần Tài hô tên 3 con giáp này đỏ cả tình lẫn tiền, đường tài lộc suôn sẻ, không gặp trắc trở, đón tết 2023 phú quý

Những con giáp dưới đây gánh hết lộc trời về nhà, làm việc gì cũng thành công hơn người, đổi vận giàu sụ trước thềm 2023.

Xem thêm
Từ khóa:   t? vi con giáp ph? n? yêu

TIN MỚI NHẤT

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Video 1 giờ 6 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 2 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 6 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 36 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 4 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 4 giờ 6 phút trước
Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 13 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 16 phút trước
Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Sao quốc tế 4 giờ 51 phút trước
Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Sao quốc tế 5 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay