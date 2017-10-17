Top con giáp nữ là ‘ngân hàng’ giỏi quản lý tiền, chồng yên tâm giao phó sẽ có khối tài sản kếch xù

Họ sẽ không tiêu xài hoang phí, luôn biết giữ gìn tài sản cho gia đình. Bất cứ ai muốn quản lý tài sản thì hãy tìm đến phụ nữ tuổi Tý. Họ sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thậm chí họ còn làm cho kinh tế gia đình ngày một đi lên, giàu sụ, sung túc, không bao giờ thiếu thốn bất cứ thứ gì.

Phụ nữ tuổi Tý có bản năng tự nhiên là yêu và quý trọng đồng tiền. Vì thế họ tiết kiệm tiền một cách đáng ngạc nhiên. Người tuổi Tý có tính lạc quan, nhạy bén, thông minh. Họ có khả năng kiểm soát cuộc đời và khéo léo tạo dựng được sự nghiệp thành công. Đàn ông có thể yên tâm giao t? vi ệc quản lý chi tiêu cho phụ nữ tuổi này.

Tuổi Dậu

Quản lý tài chính là điểm mạnh của tuổi Dậu, cả trong cuộc sống riêng lẫn công việc. Khi dính đến tiền nong, họ luôn tỏ ra thận trọng, không bao giờ để bản thân khinh suất. Họ có thể quản lý rất tốt tiền của người khác, hoặc trở thành những cố vấn tài chính, giám đốc ngân hàng và kế toán giỏi.

Tuổi Dậu vốn có tính chăm chỉ và miệt mài tìm kiếm nguồn lợi cho bản thân. Họ có khả năng tìm kiếm “báu vật” ở những nơi khó khăn nhất. Vì vậy, đàn ông nào có vợ tuổi Dậu hãy “cống nạp” hết tài sản, khỏi lo thất thoát hay hao hụt một đồng nào.

Tuổi Dần

Phụ nữ tuổi Dần rất mạnh mẽ, giỏi tổ chức và biết nhìn người. Trong nhà có người tuổi Dần, gia đình tránh được những điều không may và nhất là tránh được tiểu nhân trong công việc kinh doanh. Phụ nữ tuổi Dần rất tháo vát, biết xoay chuyển tình thế. Họ giỏi thích nghi, tính tình lại phóng khoáng nên rất dễ tìm kiếm công ăn việc làm. Họ giỏi giúp chồng phát triển sự nghiệp và thăng tiến trong tương lai.

Bên cạnh đó, tuổi Dần rất thận trọng trong việc chi tiêu, chứng minh khả năng quản lý tài chính của mình. Vì vậy, họ sẽ không bao giờ để bản thân mình rơi vào tình trạng thiếu thốn. Đàn ông cứ yên tâm giao trọng trách quản lý tiền bạc cho người tuổi Dần.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm