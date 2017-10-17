Lấy được vợ tuổi này, đàn ông có nghèo khó thế nào vẫn có biệt thự xe hơi, đời ‘lên hương’ khi 40

Tâm linh - Tử vi 17/10/2017 06:14

Đằng sau mọi thành công của một người đàn ông luôn có bóng dáng của người phụ nữ. Đây là 3 con giáp là hậu phương vững chắc, giúp chồng giàu sang một đời.

Đàn ông khi đến năm 40 mới biết ai hơn ai. Và ở độ tuổi này, sự trưởng thành trong tinh thần cũng như sự nghiệp của đàn ông một phần cũng do người vợ giúp sức. Vợ luôn đóng vai trò quan trọng trong mọi sự thành công của đàn ông. Đây là 3 con giáp số phần phúc đức hơn người. Đàn ông lấy được họ dù có trắng tay thì đời cũng “lên hương” từ năm 40 tuổi.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ bản chất thoải mái, không thích gò bó. Họ có tầm nhìn xa, luôn có trách nhiệm trong mọi chuyện. Nhất là phụ nữ tuổi Ngọ, dù rằng vận may phúc trời ban thường đến hơi trễ với họ. Khi còn trẻ, con giáp này được bạn bè giúp đỡ. Họ có số vượng phu ích tử, nhất là khi chồng bước qua 40, tiền tài ngày một nhiều. Đây là cũng là thời gian rực rỡ nhất trong sự nghiệp của người chồng. Do đó đàn ông lấy được vợ tuổi này thì nên nắm bắt những cơ hội để có bước đột phá lớn trong sự nghiệp. Từ đây mà thành công càng không tưởng. Cuộc sống vợ chồng từ đây sung túc đủ đầy không thiếu gì.

Lấy được vợ tuổi này, đàn ông có nghèo khó thế nào vẫn có biệt thự xe hơi, đời ‘lên hương’ khi 40 - Ảnh 1
Họ có số vượng phu ích tử, nhất là khi chồng bước qua 40, tiền tài ngày một nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Nhiều quan niệm cho rằng phụ nữ tuổi Tuất không có khả năng giúp chồng thành công. Thật ra, đã không ít người vợ tuổi này là bệ đỡ nâng chồng đến giàu sang, thành công. Đây là người vợ rất chăm chỉ, khiêm nhường, nghĩ suy thấu đáo. Dù rằng có khi họ rất cố chấp nhưng luôn rất kiên nhẫn và nỗ lực hết mình. Khi họ đã lập gia đình thì mái ấm đó chắc chắn sẽ rất hạnh phúc. Khi còn trẻ, phụ nữ tuổi này thường gặp nhiều vấn đề khó khăn. Nhưng sau đó, họ sẽ tự đúc kết những kinh nghiệm cho bản thân. Khi đã lấy chồng, họ sẽ giữ gìn gia đình bằng chính sự kiên cường của mình. Họ còn là hậu phương giúp chồng ngày một thành công. Nhiều khi, nếu gặp may mắn, người chồng còn có thể thành công ngoài sức tưởng tượng trước năm 40 tuổi. Đây thật sự là giai đoạn vàng, người chồng nào vợ tuổi này phải thật tranh thủ nhé!

Lấy được vợ tuổi này, đàn ông có nghèo khó thế nào vẫn có biệt thự xe hơi, đời ‘lên hương’ khi 40 - Ảnh 2
Họ còn là hậu phương giúp chồng ngày một thành công - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu là con giáp tích cực và đơn giản nhất, vì vậy mà họ và những người bên họ luôn có cuộc sống rất sung túc và hạnh phúc. Dù vậy, khi còn trẻ, tiền tài với họ không quá rực rỡ, cũng vì họ sống có phần đơn giản, chưa thể nuôi chí lớn lập nghiệp. Nhưng nhờ sự cố gắng không ngừng nghỉ mà họ đã cải thiện những điểm yếu của bản thân. Người tuổi Dậu luôn rất chịu thương chịu khó, luôn nhìn lại mình của quá khứ để cố gắng ở hiện tại và tương lai. Khi đã lấy chồng, có con, phúc phần và may mắn của con giáp này lại càng nhiều hơn. Đây cũng là con giáp có số vượng phu ích tử. Đàn ông lấy được con giáp này thì thế nào cũng gầy dựng được đại nghiệp. Nhất là sau năm 40 tuổi, thành công ngày một rực rỡ. Do đó, đàn ông lấy được vợ tuổi này phải biết nắm bắt thời cơ. Từ đó về sau, hôn nhân của vợ chồng phụ nữ tuổi Dậu đều khiến người người ghen tị.

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