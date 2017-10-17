Top con giáp nữ suốt ngày lớn tiếng nhưng giận xong quên ngay, tốt bụng nhất quả đất

Tâm linh - Tử vi 17/10/2017 10:26

Những con giáp dưới đây “ruột để ngoài da”, suốt ngày lớn tiếng nhưng không bao giờ giận lâu, tốt bụng nhất quả đất. Nếu chọc giận những con giáp này thì đừng lo lắng, cứ để họ xả hết những bực tức rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp trở lại.

Tuổi Hợi

Top con giáp nữ suốt ngày lớn tiếng nhưng giận xong quên ngay, tốt bụng nhất quả đất - Ảnh 1
Tuổi Hợi khá nóng tính nhưng không bao giờ giận lâu - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ tuổi Hợi thường rất nhẹ nhàng, phóng khoáng. Họ có một tâm hồn lương thiện và có trái tim nhân hậu. Tuy nhiên, tuổi Hợi cũng là con giáp dễ nổi nóng nhất. Chỉ là họ luôn muốn dĩ hóa vi quý nên thường cố gắng kìm nén cảm xúc của mình.

Tuy nhiên, sau tất cả, tuổi Hợi vẫn luôn trân trọng những mối quan hệ xung quanh. Họ có thể nổi cơn thịnh nộ lúc đó nhưng rồi sẽ quên ngay. Họ chỉ cần một mối quan hệ tốt đẹp và mọi chuyện cũ không vui đều cho qua một cách nhẹ nhàng. Tóm lại, gia đình nào có tuổi Hợi sẽ có phúc đức dồi dào, cuộc sống an nhàn, sung túc, không phải lo lắng chuyện tiền bạc. Hãy bỏ qua những tức giận của tuổi Hợi rồi mọi chuyện sẽ trở nên tuyệt vời.

Tuổi Sửu

Top con giáp nữ suốt ngày lớn tiếng nhưng giận xong quên ngay, tốt bụng nhất quả đất - Ảnh 2
Người tuổi Sửu luôn nói những lời khó nghe nhưng lại là người tốt bụng nhất quả đất - Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Sửu rất có nghĩa khí, hay giúp đỡ bạn bè và coi đó là niềm vui trong cuộc sống. Tuy nhiên, họ rất hiếm khi thể hiện sự tốt bụng của mình ra bên ngoài. Bởi lẽ tuổi Sửu chỉ thích làm việc trượng nghĩa trong âm thầm và không mong được báo đáp. Họ có tính cách thật thà, chất phác nên được nhiều người yêu mến từ buổi gặp mặt đầu tiên.

Nếu đã quen biết, tuổi Sửu sẽ không giữ kẽ mà nói những lời khiến đối phương tự ái, mất lòng. Khi xảy ra mâu thuẫn, họ sẽ không bao giờ chịu thua bất cứ ai. Nhưng sau mọi chuyện, tuổi Sửu sẽ không để bụng lâu, giận xong quên ngay. Khi đã đồng ý giúp ai, họ sẽ nỗ lực hết mình, thậm chí hi sinh cả lợi ích cá nhân để công việc được hoàn thành tốt đẹp.

Tuổi Mùi

Top con giáp nữ suốt ngày lớn tiếng nhưng giận xong quên ngay, tốt bụng nhất quả đất - Ảnh 3
Tuổi Mùi không ngại khó mà giúp đỡ người khác hết mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi có tính cách điềm đạm, hòa đồng, làm việc cẩn trọng và rất thích giúp đỡ bạn bè. Thậm chí, họ còn chủ động đề nghị trợ giúp mà không nghĩ đến lợi ích cá nhân mình. Tuy nhiên, tuổi Mùi khá nóng tính nên khiến đối phương cảm thấy vô cùng ức chế và khó chịu. Nhưng họ không có thói quen "để bụng", giận xong quên ngay.

Họ không vì chuyện cũ, tư thù cá nhân mà ngại giúp những ai đang gặp khó khăn. Nếu gia đình có những người tuổi Mùi sẽ không bao giờ thiếu tiếng cười và cảm giác ấm áp. Họ rất hiền lành, tận tụy, yêu thương chồng con hết mực.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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