Xem hướng xuất hành năm 2020, ngày tốt để xuất hành đầu xuân Canh Tý

Cùng xem hướng xuất hành năm 2020 và ngày tốt để xuất hành đầu xuân Canh Tý để đem lại may mắn, tài lộc, mọi việc hanh thông trong bài viết dưới đây.

Theo phong tục của người Việt, đầu năm có 2 việc vô cùng quan trọng, đó là chọn người xông nhà và chọn hướng xuất hành đúng giờ, đúng hướng. Những điều này khiến cho mọi thứ trong năm mới được suôn sẻ và may mắn. Do đó, xem hướng xuất hành năm 2020 là điều mà nhiều người quan tâm trong năm mới này. Xem hướng xuất hành đầu năm 2020 mang lại may mắn và tài lộc - Ảnh minh họa: Internet Hướng xuất hành là gì? Như chúng ta đã biết, đầu xuân năm mới, Việt Nam thường có thủ tục xuất hành. Xuất hành có nghĩa là ra khỏi nhà, đến một nơi nào đó mới, để làm một việc gì đó. Hướng xuất hành là hướng đến, địa điểm đến để mang may mắn, tài lộc và hanh thông trong mọi việc.

Xem hướng xuất hành đầu năm 2020 cho mọi việc hanh thông - Ảnh minh họa: Internet Xem hướng xuất hành năm 2020 đại cát đại lợi Xét về phong thủy, có tất cả 8 hướng, mỗi hướng mang một ngũ hành và một quẻ vị khác nhau, bao gồm: Hướng Nam: Hành Hỏa, quẻ Ly

Hướng Bắc: Hành Thủy, quẻ Khảm

Hướng Đông: Hành Mộc, quẻ Chấn

Hướng Tây: Hành Kim, quẻ Đoài

Hướng Đông Nam: Hành Mộc, quẻ Tốn

Hướng Đông Bắc: Hành Thổ, quẻ Cấn

Hướng Tây Nam: Hành Thổ, quẻ Khôn

Hướng Tây Bắc: Hành Kim, quẻ Càn Mỗi hướng có sự sinh khắc khác nhau. Khi chọn hướng xuất hành đầu năm Canh Tý 2020, nên lấy hướng sinh cho ta vượng hoặc cung, tránh hướng tương khắc với mình. Hướng sinh tốt cho vận khí, cả năm may mắn, đại cát đại lợi.

Hướng tốt xuất hành, sinh vận khí, cả năm may mắn - Ảnh minh họa: Internet Chọn ngày xuất hành đầu xuân Xem hướng xuất hành năm 2020 - Mùng 1 Tết Nhiều người cho rằng mùng 1 Tết là ngày đầu tiên của năm mới, là thời điểm trời đất giao hòa. Do đó, đa số các gia đình đều muốn xem ngày giờ và hướng xuất hành, phân vân mùng 1 xuất hành hướng nào hay hướng xuất hành ngày mùng 1 tết như thế nào là tốt, mang may mắn và tài lộc đến cả năm. Câu trả lời dành cho bạn như sau: Đầu năm 2020 Canh Tý tức là ngày mùng 1 Tết, theo lịch Vạn Niên nhằm ngày Đinh Mão, muốn cầu tài lộc, hãy chọn hướng Chính Đông hoặc Chính Nam mà đi. Nếu muốn cầu may mắn, hỷ khí thì đi về hướng Chính Đông.

Ngày Đường Phong: xuất hành thuận, rất tốt. Cầu tài đều được như ý, có quý nhân phù trợ. Xem hướng xuất hành năm 2020 ngày mùng 1 Tết - Ảnh minh họa: Internet Từ 0h ngày 1/1 năm Canh Tý Âm lịch được tính là thời khắc đầu tiên của năm mới 2020.

Giờ hoàng đạo: Tý (23h-01h), Dần (03h-05h), Mão ( 5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h) và Dậu (17h-19h).

Giờ xuất hành: Từ 23h-01h tức giờ Tý (hay còn gọi là giờ Đại An): Mọi việc tốt lành, nếu muốn cầu tài thì đi hướng Tây Nam. Người xuất hành bình yên, nhà cửa êm ấm.

01h-03h tức giờ Sửu (hay còn gọi là giờ Tốc Hỷ): Sắp có tin vui. Nếu muốn cầu tài, đi hướng Nam. May mắn trong gặp cấp trên, chăn nuôi thuận lợi.

07h-09h tức giờ Thìn (hay còn gọi là giờ Tiểu Các): Đây là giờ rất tốt. Xuất hành may mắn, buôn bán có lời, phụ nữ có tin vui, người đi xa trở về, mọi việc hòa hợp, bệnh ắt nhanh khỏi, sức khỏe dồi dào. Xem hướng xuất hành năm 2020 - ngày mồng 2 tết Mùng 2 Tết nhằm ngày Mậu Thìn, ngày 26/1/2020 dương lịch. Xem hướng xuất hành năm 2020 mùng 2 Tết - Ảnh minh họa: Internet – Hướng xuất hành: hướng Hỷ Thần - Đông Nam và hướng Tài Thần - Chính Bắc - Giờ hoàng đạo: Dần (03h-05h), Thìn (07h-09h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h). – Giờ xuất hành: + 09h-11h tức giờ Tý (hay còn gọi là giờ Đại An): Mọi việc tốt lành, nếu muốn cầu tài thì đi hướng Tây Nam. Người xuất hành được bình an, nhà cửa yên lành. + 11h-13h tức giờ Ngọ (hay còn gọi là giờ Tốc Hỷ): Tin vui sắp đến. Cầu tài thì đi hướng Nam. Gặp gỡ các quan thì gặp may mắn, chăn nuôi thuận lợi, người đi xa trở về. + 17h-19h tức giờ Dậu (hay còn gọi là giờ Tiểu Các): Rất tốt. Xuất hành gặp may, buôn bán thuận lợi, phụ nữ có tin vui, người đi xa sắp trở về, mọi việc hòa hợp, bệnh ắt sẽ khỏi, người nhà khỏe mạnh. Xem hướng xuất hành năm 2020 - ngày mùng 3 Tết Mùng 3 Tết nhằm ngày 27/1/2020 dương lịch thuộc hành Mộc. Xem hướng xuất hành năm 2020 mùng 3 Tết - Ảnh minh họa: Internet Hướng xuất hành: hướng Hỷ Thần - Đông Bắc và hướng Tài Thần - Chính Nam. Ngày hoàng đạo là Kim Dương. Xuất hành tốt, có quý nhân phù trợ, thưa kiện đều thắng.

Giờ hoàng đạo: Sửu (01h-03h), Thìn (07h-09h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h) và Hợi (21h-23h).

Giờ xuất hành: 07h-09h tức giờ Thìn (hay còn gọi là giờ Tiểu Các): Đây là giờ rất tốt. Xuất hành may mắn, buôn bán có lời, phụ nữ có tin vui, người đi xa trở về, mọi việc hòa hợp, bệnh ắt nhanh khỏi, sức khỏe dồi dào.

11h-13h tức giờ Ngọ (hay còn gọi là giờ Đại An): Mọi việc tốt lành, nếu muốn cầu tài thì đi hướng Tây Nam. Người xuất hành được bình an, nhà cửa yên lành.

13h-15h tức giờ Mùi(hay còn gọi là giờ Tốc Hỷ): Sắp có tin vui, nếu cầu tài thì đi hướng Nam. Đi gặp quan có may mắn, chăn nuôi thuận lợi, người đi xa sắp có tin trở về. Bên cạnh việc xem hướng xuất hành trên thì bạn cũng có thể xem hướng xuất hành theo tuổi. Người ta thường xem hướng xuất hành năm 2020 để giúp cho công việc làm ăn phát đạt, năm mới gặp nhiều may mắn và thành công, mọi chuyến đi đều bình an, thuận lợi.

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