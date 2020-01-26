Ngày tốt khai trương đầu năm để tiền hết lại đầy trong năm Canh Tý 2020

Theo âm dương ngũ hành, đây ngày Tuất, rất hợp với tháng 1 âm lịch – tháng Dần. Không chỉ vậy, đây còn là ngày Trực Thành, có nhiều sao tốt chiếu rọi.

Đây là những ngày khai trương tốt để thu hút tài lộc, vận may trong năm Canh Tý 2020 .

Ngày này cũng tốt cho nhiều tuổi, chỉ trừ tuổi Nhâm Thìn, Canh Thìn và Canh Tuất.

Đây là ngày tốt cho tất cả lĩnh vực để khai trương, mở hàng. Đặc biệt là lĩnh vực ẩm thực, nhà hàng, thức ăn.

Những khung giờ tốt trong ngày để khai xuân thuận lợi: Thìn 7 – 9 giờ, Tỵ 9 - 11 giờ, Thân 15 – 17 giờ, và Dậu 17 – 19 giờ.

Mùng 10 Tết, tức ngày 3/2/2020 dương lịch

Đây cũng là ngày tương sinh trong tháng. Đây là ngày Trực Khai, có nhiều sao tốt, mang tới vận may cho người khai trương, đi làm lại.

Ngày này tốt cho tất cả lĩnh vực. Đặc biệt liên quan đến thời trang, may mặc, văn phòng phẩm…

Mùng 10 Tết là ngày Trực Khai, có nhiều sao tốt, mang tới vận may cho người khai trương, đi làm lại - Ảnh minh họa: Internet

Ngày này tốt cho nhiều tuổi, chỉ trừ tuổi Canh Ngọ, Mậu Ngọ.

Giờ tốt trong ngày để khai trương là giờ Mão, Ngọ, Thân và Dậu.

Ngày khai trương đặc biệt

Mùng 2 Tết, tức ngày 26/1/2020 dương lịch

Ngày này chỉ tốt cho nhóm tuổi Thân, Tý và Thìn. Những tuổi khác không nên chọn để khai trương.

Giờ tốt trong ngày là Thìn, Tỵ, Thân, Dậu và Hợi.

Tuổi đặc biệt kỵ: Canh Tuất và Bính Tuất

Mùng 3 Tết, tức ngày 27/1/2020 dương lịch

Ngày đầu năm mới, chọn đúng ngày khai trương sẽ mang đến nhiều may mắn, mọi điều suôn sẻ cho gia chủ - Ảnh minh họa: Internet

Đây là ngày hợp với các tuổi Sửu, Tỵ và Dậu để khai xuân làm việc, khai trương mở hàng.

Dù vậy, các tuổi này nên tránh việc xuất hành xa, giao thông hay vận tải trong ngày này.

Giờ tốt để khai trương: tuổi Thìn, Ngọ, Mùi, Tuất và Hợi.

Ngày đầu năm mới, chọn đúng ngày khai trương sẽ mang đến nhiều may mắn, mọi điều suôn sẻ cho gia chủ.